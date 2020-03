وجود گوشی‌های موسوم به قاتل پرچمداران به یکی از برجسته‌ترین گرایش‌های بازار موبایل در سال‌های اخیر بدل شده است که تجربه اصلی گوشی‌های پرچم‌دار را با قیمت مناسب برای کاربران به ارمغان می‌آورند. بین برندهایی مانند ایسوس، شیائومی و ریلمی در یکی دو سال گذشته انتخاب‌های زیادی ارائه شده ولی باید بگوییم که در سال ۲۰۲۰ به احتمال زیاد تنوع مربوط به این دسته از گوشی‌ها کاهش پیدا می‌کند.

افزایش قیمت تراشه پرچم‌دار

مهم‌ترین چالشی که سازندگان قاتل پرچمداران در سال ۲۰۲۰ باید با آن دست و پنجه نرم کنند، موضوع افزایش قیمت اسنپ‌دراگون ۸۶۵ در مقایسه با دیگر تراشه‌های پرچم‌دار اسنپ‌دراگون است. این تراشه فاقد مودم یکپارچه است و در عوض از مودم ۵G جداگانه بهره می‌برد. با این حال، استفاده از این مودم برای تراشه مذکور اجباری است و تولیدکنندگان نمی‌توانند صرفا از یک مودم ۴G ارزان‌قیمت بهره ببرند. در حال حاضر در بسیاری از بازارهایی که قاتلان پرچمدار پرطرفدار هستند، مانند بازار هند، هنوز اینترنت ۵G به صورت گسترده ارائه نشده است. با این حال، اگر مجموع این مودم و تراشه با قیمت مناسبی ارائه شوند، با مشکل بزرگی مواجه نمی‌شویم اما همه نشانه‌ها حاکی از افزایش شدید قیمت است.

شیائومی مدتی قبل دلایل گران‌تر بودن سری می ۱۰ نسبت به نسل قبلی را اعلام کرد که مشخصاً به دو برابر شدن هزینه مربوط به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و مودم ۵G آن اشاره شده است. همچنین باید به اظهارات تحلیلگر مشهور، مینگ چی کو، اشاره کنیم که اعلام کرده اسنپ‌دراگون ۸۶۵ به همراه مودم X55 برای سازندگان گوشی‌ها بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار هزینه دارد. در همین رابطه شرکت‌هایی گزارش داده‌اند که قیمت نسل قبلی تراشه پرچم‌دار اسنپ‌دراگون حدود ۷۰ دلار بوده است، پس این یعنی با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو هستیم.

شرکتی مانند ریلمیهم که به ساخت گوشی‌های مقرون به صرفه شهرت دارد، تصمیم گرفته قیمت قاتل پرچمداران خود را افزایش بدهد. ریلمی X50 پرو در هند با قیمت ۵۲۸ دلار عرضه می‌شود ولی در سال گذشته شاهد عرضه ریلمی X2 پرو با قیمت ۴۱۵ دلار بودیم. البته اسنپ‌دراگون ۸۶۵ به تنهایی مقصر اصلی افزایش قیمت گوشی‌های موردنظر در سال ۲۰۲۰ نیست.

گوشی‌های جدید از تعداد بیشتری از دوربین‌ها بهره می‌برند، نمایشگرها به دلیل افزایش رفرش ریت و دیگر امکانات گران‌تر محسوب می‌شوند، باتری‌ها بزرگ‌تر شده‌اند و تکنولوژی‌های جدید مربوط به رم و حافظه داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته با وجود تمام این مسائل، همچنان قیمت تراشه مهم‌ترین عامل افزایش قیمت این گوشی‌ها است.

آیا در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ شمار گوشی‌های قاتل پرچمداران بیشتر می‌شود؟

یک احتمال این است که در نیمه دوم سال جاری، تعداد گوشی‌های پرچمدار مقرون به صرفه افزایش پیدا می‌کند. این موضوع به احتمال کاهش قیمت تراشه پرچم‌دار کوالکام برمی‌گردد که شاید این موضوع با عرضه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس و کاهش قیمت مدل اصلی عملی شود. ولی در مورد این موضوع نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم.

در سال گذشته، کوالکام بعد از عرضه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ تصمیم گرفت مدل بهبود یافته آن موسوم به ۸۵۵ پلاس را روانه‌ی بازار کند. اما یکی از مدیران ارشد برند پوکو طب مصاحبه‌ای اعلام کرده حتی بعد از این عرضه هم قیمت تراشه اصلی به اندازه مورد انتظار کاهش پیدا نکرده است. به عبارت دیگر در مورد اگر در سال ۲۰۲۰ هم کوالکام همان مسیر سال گذشته را طی کند، شاهد افت قابل توجه قیمت این تراشه نخواهیم بود.

یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش قیمت گوشی‌های مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۶۵، به موضوع بهره‌گیری از تعداد بیشتری از ماژول‌های آنتن و دیگر قطعات مربوط به فناوری ۵G برمی‌گردد. البته این افزایش هزینه عمدتا مربوط به پشتیبانی از فناوری امواج میلی‌متری است و با وجود محبوبیت این قابلیت در آمریکا، بسیاری از گوشی‌ها تصمیم گرفته‌اند فعلا از امواج میلی‌متری پشتیبانی نکنند.

احتمال افزایش تعداد گوشی‌های میان‌رده پیشرفته

روزی روزگاری کاربرانی که خواستار ویژگی‌هایی مانند عملکرد روان و نمایشگر جذاب بودند و نمی‌خواستند پول زیادی بپردازند، قاتل پرچمداران خریداری می‌کردند. اما طی یکی دو سال گذشته بسیاری از گوشی‌های میان‌رده هم به راحتی می‌توانند بسیاری از ویژگی‌های اصلی گوشی‌های پرچم‌دار را به ارمغان بیاورند. اگرچه این گوشی‌ها از ویژگی‌های پر زرق‌وبرقی مانند ضد آب بودن و شارژ بی‌سیم بهره نمی‌برند، ولی اغلب قاتلان پرچمدار هم فاقد چنین مشخصه‌هایی هستند.

به لطف عرضه تراشه‌های جدیدی مانند اسنپ‌دراگون ۷۶۵G و ۷۳۰G، مدیاتک Dimensity 800 و Helio G90T وضعیت این گوشی‌ها در سال جدید بهتر هم خواهد شد. طبق بررسی‌های صورت گرفته، جدیدترین تراشه‌های میان‌رده نه‌تنها از لحاظ پردازنده و پردازنده گرافیکی حرف زیادی برای گفتن دارند، بلکه در زمینه عکاسی و فیلمبرداری هم پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند.

تحلیلگر مشهور، مینگ چی کو، مدتی قبل اعلام کرد که کوالکام قیمت تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵ را با کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی به ۴۰ دلار رسانده که ظاهرا این تصمیم برای فشار بیشتر بر تراشه پرچم‌دار Dimensity 1000 مدیاتک اتخاذ شده است. این در حالی است که تراشه موردنظر مدیاتک با قیمت بین ۶۰ تا ۷۰ دلار فروخته می‌شود.

با توجه به اینکه تراشه‌های میان‌رده موردنظر ارزان‌تر شده‌اند و در عین حال از امکانات بیشتری بهره می‌برند، شرکت‌های سازنده برای ارائه‌ی گوشی‌های میان‌رده به جای قاتلان پرچمدار انگیزه بیشتری پیدا کرده‌اند. مهم‌ترین عیب این رویکرد و استفاده از تراشه پرچم‌دار مربوط به سال گذشته این است که برخی از ویژگی‌های کلیدی تازه‌نفس را از دست می‌دهیم. از جمله این موارد می‌توانیم به فیلمبرداری ۸K، پردازشگر تصویر پرسرعت (برای پردازش تصاویر رزولوشن بالا و سوپر اسلوموشن) و جدیدترین امکانات پردازنده و پردازنده گرافیکی اشاره کنیم.

این شرایط چه معنایی برای گوشی‌های قاتل پرچمداران دارد؟

شرکت‌هایی که گوشی‌های پرچم‌دار مقرون به صرفه را روانه‌ی بازار می‌کردند، اغلب به ناچار با حاشیه سود بسیار اندکی بسنده می‌کردند اما افزایش هزینه تراشه پرچم‌دار در سال ۲۰۲۰ به این معنا است که مشتریان نمی‌توانند انتظار عرضه این گوشی‌ها را با قیمت سابق داشته باشند. در واقع با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد کاربران طرفدار این دسته از گوشی‌ها در سال ۲۰۲۰ درگیر سه تصمیم احتمالی می‌شوند.

گزینه اول این است که برای خرید پرچم‌دارانی مانند سری می ۱۰ یا ریلمی X50 پرو قیمت بیشتری نسبت به حد انتظار بپردازند که البته در نهایت این گوشی‌ها نسبت به دیگر گجت‌های مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بسیار ارزان‌تر خواهند بود.

گزینه دوم هم انتخاب یک قاتل پرچم‌دار است که برای دست یافتن به قیمت ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار مرسوم، ویژگی‌های متعددی را فدا کند. این موضوع می‌تواند نمایشگر ارزان‌تر (رزولوشن پایین‌تر، LCD یا فقدان رفرش ریت بالا)، طراحی ارزان‌قیمت (بدنه پلاستیکی)، دوربین‌های کمتر، تکنولوژی قدیمی برای حافظه رم و حافظه داخلی، سرعت شارژ پایین‌تر و دیگر موارد باشد. اما آیا واقعا یک تراشه پرچم‌دار تازه‌نفس ارزش این اقدامات را دارد؟

در نهایت سومین گزینه برای مصرف‌کنندگان این است که یک گوشی میان‌رده پیشرفته خریداری کنند. شرکت‌های سازنده به جای صرف هزینه بیشتر برای تراشه پرچم‌دار، می‌توانند گوشی‌های میان‌رده مبتنی بر نمایشگر بهتر، طراحی جذاب، دوربین باکیفیت، حافظه داخلی بیشتر را روانه‌ی بازار کنند.

در هر صورت، با توجه به شواهد موجود در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های قاتل پرچمداران تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند ولی احتمالا این فشار چندان طولانی‌مدت نخواهد بود. در سال ۲۰۲۱، قطعات ۵G همه‌گیر می‌شوند و به همین خاطر قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد و در نهایت شاهد بازگشت گسترده گوشی‌های پرچم‌دار مقرون به صرفه خواهیم بود.

منبع: Android Authority

