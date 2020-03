هواوی در سال ۲۰۱۹ با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا، سال موفقیت‌آمیزی را پشت سر گذاشت زیرا توانست چندین گوشی مجهز به سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل را روانه‌ی بازار کند. اما به نظر می‌رسد مدیران این شرکت در سال ۲۰۲۰ خود را برای کاهش قابل توجه فروش گوشی‌ها آماده می‌کنند.

سایت معتبر The Information به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده که مدیران هواوی انتظار دارند فروش گوشی‌های این شرکت در سال ۲۰۲۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. در این گزارش آمده که این پیش‌بینی به اطلاع چندین مدیر شاغل در بخش گجت‌های مصرفی رسیده است.

منابع موردنظر به سایت The Information گفته‌اند که در این پیش‌بینی مشخصا به فروش پایین‌تر از حد انتظار در اروپا و دیگر بازارهای خارجی اشاره شده است. بر اساس گزارش موردنظر، هواوی انتظار دارد در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۹۰ میلیون گوشی بفروشد در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۴۰ میلیون بوده است.

افزایش تاثیر تحریم‌های آمریکا

چنین خبری جای تعجب ندارد زیرا این شرکت قبل از آغاز تحریم‌ها، موفق شده بود مجوز مربوط به استفاده از سرویس‌های گوگل را برای چندین گوشی دریافت کند. به همین خاطر بعد از آغاز تحریم‌ها هم این گوشی‌ها بدون مشکل خاصی به فروش می‌رفتند و حتی هواوی با تغییر نام برخی از آن‌ها، توانست گوشی‌های به ظاهر جدیدی را عرضه کند. اما در سال ۲۰۲۰ دیگر نمی‌تواند چنین رویکردی را ادامه دهد.

در عوض، این شرکت چینی به ارائه‌ی سرویس‌های موبایل خود روی آورده است و بنابراین فروش پایین‌تر از حد انتظار موضوع تعجب‌آوری محسوب نمی‌شود. در هر صورت، کاربران برای خرید گوشی‌های جدید یا باید با فقدان سرویس‌های گوگل کنار بیایند یا اینکه به گوشی‌های قدیمی مجهز به این سرویس‌ها بسنده کنند. با توجه به اینکه رقبای قدرتمندی مانند سامسونگ، شیائومی و اوپو گوشی‌های جدید خود را با سرویس‌های گوگل و سخت‌افزار تازه نفس ارائه می‌دهند، هواوی تا حدی از این رقابت جا می‌ماند.

در حال حاضر تمام نگاه‌ها به مراسم معرفی گوشی‌های هواوی P40 در تاریخ ۷ فروردین معطوف شده که بدون سرویس‌های گوگل روانه‌ی بازار خواهند شد. اگرچه خانواده میت ۳۰ هم فاقد این سرویس‌ها بودند، اما گوشی‌های P40 اولین آزمایش بزرگ این شرکت برای ثابت کردن توانایی‌های سرویس‌های موبایل خود است.

منبع متن: digikala