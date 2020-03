The post گوشی هواوی P40 Lite رونمایی شد؛ از نسل پرچمدار با قیمت مناسب appeared first on دیجی‌کالا مگ.

هواوی به طور رسمی از گوشی P40 Lite به عنوان یکی از اعضای سری پرچمدار P40 رونمایی کرد. این محصول مشخصاتی رده‌بالا و قیمت مناسبی دارد.

هواوی اعلام کرده بود پرچمدارهای سری P40 از ۲۶ مارس وارد اروپا خواهند شد. اما در حال حاضر این گوشی هوشمند به طور رسمی وارد بازار اروپا شده تا بیشتر از ۲ هفته زودتر از دیگر محصولات این سری پرچمدار، در اختیار مشتاقان قرار بگیرد.

در کنار تمام مشخصه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این محصول، این گوشی هوشمند به اندروید ۱۰ و سرویس‌های موبایلی هواوی (HMS) مجهز شده است.

صفحه‌نمایش ۶.۴ اینچی P40 Lite رزولوشن FHD+ دارد. این گوشی هوشمند از ترکیب چهار دوربینه استفاده می‌کند. دوربین ۴۸ مگاپیکسلی با مشخصه گشودگی دیافراگم f/1.8 در کنار سنسور ۸ مگاپیکسلی اولترا واید با f/2.4، دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی با مشخصه f/2.4 و بالاخره سنسور ۲ مگاپیکسلی ویژه ایجاد تصاویر بوکه و ثبت اطلاعات میدان در کنار هم قرار گرفته‌اند.

در این گوشی هوشمند، از تراشه ۷ نانومتری Kirin 810 با دو هسته پردازشی Cortex-A76 با فرکانس کاری ۲.۲۷ گیگاهرتز و شش هسته پردازشی Cortex-A55 با فرکانس کاری ۱.۸۸ گیگاهرتز استفاده می‌کند.

هواوی P40 Lite در واقع نسخه تغییر نام یافته هواوی Nova 7i ویژه بازار مالزی یا حتی هواوی Nova 6 SE ویژه بازار چین است که حالا در بازار اروپا با این نام عرضه می‌شود.

کاربران هواوی P40 Lite می‌توانند از مجموعه نرم‌افزارهای متنوع Huawei AppGallery به عنوان سومین فروشگاه نرم‌افزاری بزرگ دنیا استفاده کنند. علاوه بر این، سرویس‌هایی مانند Huawei Assistant، به عنوان دستیار دیجیتالی هوای، Huawei Browser به عنوان مرورگر وب، Huawei Cloud جهت استفاده از سرویس‌ها و فضای ابری، Huawei Wallet به عنوان کیف دیجیتالی هواوی، Huawei Video و Huawei Music به عنوان سرویس‌های مدیریت محتواهای چندرسانه‌ای و Huawei Reader در دسترس قرار گرفته است.

هواوی P40 Lite به تدریج در کشورهای اروپایی و بازارهای دیگر عرضه خواهد شد. این گوشی هوشمند با صفحه‌نمایشی که از هر چهار سمت خمیده است در رنگ‌های سبز تیره، صورتی و سیاه به بازار عرضه می‌شود.

مشخصات کامل گوشی جدید هواوی P40 Lite به این شرح است:

صفحه‌نمایش : ۶ . ۴ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۱۰ پیکسل از نوع LTPS IPS LCD

پردازنده : Kirin 810 HiSilicon

حافظه / فضای ذخیره‌سازی : ۸ گیگابایت رم +‌ ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی با امکان استفاده از کارت حافظه جانبی تا ۲۵۶ گیگابایت

دوربین‌های پشتی : دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی (f/1.8) ، دوربین سوپر واید ۸ مگاپیکسلی (f/2.4) ، دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی (f/2.4) و دوربین ۲ مگاپیکسلی (f/2.4) به منظور ثبت تصاویر بوکه و دریافت جزئیات و اطلاعات بیشتر از سوژه و صحنه

دوربین سلفی : ۱۷ مگاپیکسلی (f/2.0) واید

باتری : ۴۲۰۰ میلی آمپرساعت ( شارژر ۴۰ واتی با فناوری SuperCharge)

سیستم‌عامل : اندروید ۱۰ به همراه رابط کاربری EMUI 10

ابعاد : ۱۵۹ . ۲ در ۷۶ . ۳ در ۸ . ۷ میلی‌متر . وزن ۱۸۳ گرم

قابلیت‌های دیگر : سنسور تشخیص ‌ اثرانگشت ادغام شده در بدنه کناری دستگاه، وای‌فای و جی‌پی‌اس، بلوتوث نسخه ۵ . ۰

پس از معرفی نسخه Lite از سری P40، مشتاقان دنیای فناوری منتظر معرفی پرچمداران سری هواوی P40 هستند که در رویدادی بزرگ در تاریخ ۲۶ مارس (۷ فروردین) به طور رسمی معرفی خواهند شد.

Huawei P40 Lite با برچسب قیمتی ۲۹۹ یورو (۳۲۸ دلار) ابتدا در بازار اسپانیا عرضه شده است.

منبع متن: digikala