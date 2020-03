حسگرهای اثر انگشت زیر نمایشگر در بین گوشی‌های پرچم‌دار و برخی از میان‌رده‌ها به یک پدیده عادی بدل شده‌اند ولی بهره‌گیری از این تکنولوژی نیازمند نمایشگر اولد است. خوشبختانه مدتی قبل اعلام شد که به‌زودی این فناوری برای نمایشگرهای LCD مورد استفاده قرار می‌گیرند. حالا مدیر برند ردمی ویدیویی منتشر کرده که یک نمایشگر LCD دارای حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش را نشان می‌دهد. در ادامه می‌توانید این ویدیو را تماشا کنید.

دانلود mp4

مهم‌ترین مشکل پنل‌های LCD برای فناوری حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر مربوط به نور پس‌زمینه است که با سنسور اپتیکال مربوط به حسگر اثر انگشت تداخل پیدا می‌کند. اما ردمی برای غلبه بر این مشکل توانسته از نور مادون قرمز و مواد مخصوص برای انتقال اطلاعات اثر انگشت از روی نمایشگر استفاده کنند. در بخشی از توضیحات مربوط به این فناوری آمده: «فرستنده مادون قرمز در پایین نمایشگر، نور موردنظر را ساطع می‌کند. بعد از روشن شدن انگشت، داده‌های اثر انگشت از نمایشگر عبور می‌کند و به حسگر موردنظر می‌رسد.»

امیدواریم این راهکار ردمی از لحاظ سرعت و دقت مانند حسگرهای مورد استفاده برای نمایشگرهای اولد باشد. مدیر ردمی هنوز در مورد زمان عرضه گوشی‌های مجهز به این تکنولوژی اظهارنظر نکرده است.

منبع: Android Authority

The post ردمی از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر LCD رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala