احتمالا اولین باری که اپل از اپل واج رونمایی کرد را به‌خاطر دارید. کوپرتینویی‌ها علاوه بر عرضه ساعت هوشمند، مدل‌هایی را به بازار معرفی کردند که بیشتر در رده جواهرات قرار می‌گرفتند. همچنین، بسیاری از مجله‌های مد از عکس مدل‌هایی پر شدند که این ساعت‌ها را به دست داشتند. اما خیلی زود اپل متوجه شد که همیشه تجمل‌گرایی جواب نمی‌دهد و نمی‌تواند با این سیاست در بازار ساعت‌های هوشمند دوام بیاورد. بنابراین، استراتژی این شرکت به سمت معرفی محصولی که بیشتر با سلامت کاربران سروکار داشته باشد تغییر کرد و حتی در مواردی اپل واچ با نجات جان کاربران شگفتی آفرید. ظاهرا آخرین تلاش اپل در این حوزه به سنجش میزان اکسیژن خون مربوط خواهد بود.

موفقیت اپل واچ در مدت زمانی کوتاه، سبب شد تا بخش پوشیدنی‌های اپل سریع‌ترین رشد را نسبت به سایر بخش‌های این شرکت به ثبت برساند. اپل خیلی زود به ظرفیت سنسور پایش ضربان قلب اپل واچ در نجات جان کاربران پی برد و در دسامبر ۲۰۱۸ یک ویدیو مفصل درباره آن منتشر کرد. در همین زمان، یک ویژگی جدید به این ساعت هوشمند اضافه شد که آن را به یک ابزار سنجش سلامت کاربردی‌تر تبدیل کرد. اپل با عرصه watchOS 5.1.2، ویژگی جدیدی به نام پایش الکتروکاردیوگرام (ECG) را معرفی کرد که با مانیتور کردن ضربان قلب به دنبال ریتم غیرعادی آن می‌گردد.

ریتم غیر طبیعی ضربان قلب می‌تواند نشانه‌ای از فیبریلاسیون دهلیزی باشد، عارضه‌ای که می‌تواند به لخته شدن خون، تپش، نارسایی قلبی و سایر مشکلات مرتبط با این عضو از بدن منجر شود. همان‌گونه که پایش‌گر ضربان قلب اپل واچ باعث نجات جان کاربران شد، اضافه شدن پایش‌گر ECG به اپل واچ سری ۴ و ۵ نیز باعث تقویت این ویژگی قابل تحسین شد. اما مثل همیشه، بلند پروازی کوپرتینویی‌ها برای اپل واچ هنوز پایان نیافته و به دنبال افزودن ویژگی‌های جدیدی هستند که باز هم باعث نجات جان کاربران می‌شود.

در حال حاضر، اگر ضربان قلب کاربر بین ۱۰۰ تا ۲۰ بار در دقیقه باشد، نتایج ارائه شده از سوی ECG اپل واچ کاربردی نخواهند بود. اما طبق ادعای ۹to5Mac، این شرکت قصد دارد ویژگی پایش ECG را ارتقا دهد و محدودیت ذکر شده را رفع کند. ویژگی دیگری که اپل واچ را به ناجی کاربران تبدیل می‌کند، قابلیت تشخیص افتادن کاربر است که در سری ۴ و ۵ وجود دارد. در این حالت اگر کاربر هوشیار باشد می‌تواند هشدار را قطع کند یا تماس با اورژانس را انتخاب کند؛ اما اگر هوشیاری خود را از دست داده باشد، تماس با اورژانس برقرار و پیامی اضطراری به همراه مشخصات مکان وقوع حادثه برای مخاطبانش ارسال می‌شود.

علاوه بر این موارد، ۹to5Mac مدعی شده است که با دسترسی به کد iOS 14 متوجه شده‌اند که اپل به‌زودی از قابلیت تشخیص سطح اکسیژن خون کاربر برای اپل واچ رونمایی خواهد کرد. به‌طور کل، سطوح بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد به عنوان وضعیت خوب در نظر گرفته می‌شوند، اما اگر این میزان کمتر از ۸۰ درصد باشد می‌توان آن را نشانه‌ای از عارضه‌های قلبی یا مغزی قریب‌الوقوع در نظر گرفت. اگر سطج اکسیژن خون کاربر نامناسب باشد، اپل واچ مانند سایر مواردی که پیش‌تر ذکر شد، هشدار خواهد داد. این هشدار نیز یکی دیگر از اعلان‌های مهمی است که کاربران اپل واچ نمی‌توانند به سادگی از کنار آن بگذرند؛ زیرا اگر کاهش سطح اکسیژن خون ادامه‌دار باشد، می‌تواند به ایست قلبی یا تنفسی منجر شود.

در حال حاضر مشخص نیست که ویژگی تشخیص سطح اکسیژن خون با استفاده از سخت افزاری خاص به اپل واچ ۶ اضافه خواهد شد یا یک قابلیت نرم افزاری است که به همراه watchOS 7 معرفی خواهد شد. اگر این ویژگی در قالب یک به‌روز رسانی نرم افزاری عرضه شود، مدل‌های قدیمی‌تر نیز می‌توانند این قابلیت جدید را دریافت کنند. گفته می‌شود حتی اپل واچ نسل اول نیز پتانسیل استفاده از سنسور ضربان قلب خود برای تشخیص میزان اکسیژن خون را دارد. در همین حال، شرکت فیت‌بیت (که گوگل در تلاش برای تصاحب آن است) قابلیت تشخیص تغییرات عمده در سطح اکسیژن خون را به برخی از کاربران عرضه کرده است، اما به‌نظر می‌رسد آنچه اپل برای ساعت هوشمندش در نظر گرفته است بسیار کاربردی‌تر خواهد بود.

همچنین، شایعه دیگری منتشر شده است که از اضافه شدن ویژگی پایش وضعیت خواب به اپل واچ بعدی خبر می‌دهد. این ویژگی یکی از مورد انتظارترین قابلیت‌ها بود که کاربران از مدت‌ها قبل تقاضای اضافه شدن آن به پلتفرم ساعت هوشمند اپل را داشتند. اگر شرایط به‌خوبی پیش برود و شیوع کرونا وقفه‌ای در کار اپل ایجاد نکند، می‌توانیم امیدوار باشیم اپل واچ جدید به همراه آیفون‌های ۲۰۲۰ در سپتامبر پیش رو معرفی شوند.

منبع: Phone Arena

The post اپل واچ به ویژگی تشخیص سطح اکسیژن خون مجهز می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala