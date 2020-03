برای اهداف گیمینگ در سال ۲۰۲۰ به چند گیگابایت حافظه رم نیاز داریم؟

در این مطلب به بررسی قابلیت‌های حافظه رم و تاثیر آن در بازی‌ها می‌پردازیم و همچنین با نگاهی به بنچمارک‌های مختلف، به این نتیجه خواهیم رسید که چند گیگابایت حافظه رم برای اهداف گیمینگ در سال ۲۰۲۰ مناسب است.

اگر یک گیمر نیمه‌ حرفه‌ای یا حرفه‌ای باشید، به خوبی می‌دانید که خرید اولین سیستم، خرید نهایی نخواهد بود و بارها و بارها باید چنین لحظه‌ای را تجربه کنید! از آن جایی که بازی‌ها هر سال از نظر کیفیت بهبود پیدا می‌کنند، نیاز به یک کامپیوتر و یا لپ تاپ قدرتمند بیش از پیش حس می‌شود. حال اگر این مسئله در مورد لپ تاپ باشد کار خاصی از کاربر ساخته نیست اما معمولا کامپیوترهای خانگی به خاطر انعطاف بیشتری که در زمینه ارتقا دارند، دست کاربر را بسیار باز گذاشته و لذا گیمرها هر دو یا سه سال به ارتقا قطعه خود اقدام می‌کنند.

با ورود به نسل جدیدی از برنامه‌ها و بازی‌ها، بیش از پیش نیاز به یک گرافیک قدرتمند حس می‌شود. با گرافیک قدرتمند، به یک پردازنده هماهنگ نیز نیاز خواهید داشت تا با سرعت کافی بتواند در انجام بازی‌ها وظایف مورد نیاز خود را انجام دهد تا گلوگاه سخت‌افزاری بین آن و گرافیک رخ ندهد. معمولا در لپ تاپ‌ها که همه چیز توسط شرکت سازنده تعیین می‌شود، مشکل گلوگاه پیش نمی‌آید اما برخی از کاربران به اشتباه فکر می‌کنند صرفا ارتقای کارت گرافیک می‌تواند آن‌ها را در انجام بسیاری از بازی‌ها همراهی کند.

برای مثال اگر یک گرافیک GTX 1080 Ti را با پردازنده i5 4440 در یک سیستم بکار ببرید، قطعا در انجام بسیاری از بازی‌هایی که به قدرت پردازنده نیاز خواهند داشت به مشکل بر می‌خورید و عملا از پتانسیل گرافیک بهره‌ای نخواهید برد.

حال از بحث گلوگاه که بگذریم، می‌رسیم به نقش حافظه رم؛ قطعه‌ای که تاثیر خیلی زیادی در اجرای بازی‌ها ندارد اما این بدان معنا نیست که هر میزان از آن در سیستم باشد می‌توان به انجام بازی‌ها پرداخت! خوشبختانه اگر شما یک رم ۱۶ گیگابایتی داشته باشید، می‌توانید همین حالا تمام بازی‌های روز را با بالاترین کیفیت ممکن تجربه کنید. اما خب برخی‌ها کمتر از ۱۶ گیگابایت رم در اختیار دارند و یا برخی‌ها نیز توان خرید چنین مقداری را ندارند. سوال اینجاست که اگر نتوانیم ۱۶ گیگابایت رم در اختیار داشته باشیم، چه مقدار از آن می‌تواند برای برطرف کردن نیاز گیمینگ مناسب باشد؟! آیا واقعا به ۱۶ گیگابایت رم نیاز داریم؟ آیا ۸ گیگابایت یا ۱۲ گیگابایت برای اجرای بازی‌ها کافی هستند؟ ۴ گیگابایت چطور؟ به همه این سوالات در مقاله زیر پاسخ خواهیم داد.

وظیفه رم در بازی‌ها چیست؟

رم (Ram) که کوتاه شده عبارت Random Access Memory به معنای «حافظه با دسترسی تصادفی» است، به محلی گفته می‌شود که کامپیوتر، برنامه‌ها و اطلاعات مربوط به آن‌ها را در آن ذخیره می‌کند، در حالی که این برنامه‌ها اجرا شده هستند و کاربر با آن‌ها مشغول به کار است.

اگر این توضیح را بخواهیم در مورد یک بازی بکار ببریم، باید بگوییم اگرچه نصب آن روی درایو هارد انجام می‌شود و به اصطلاح روی هارد ذخیره شده است، اما خب تصور کنید یک هارد با سرعت ۵۴۰۰ یا ۷۲۰۰ دور در دقیقه با چه سرعتی می‌تواند اطلاعات را حین بازی بازیابی کند؟ مسلما این فرایند خیلی آهسته و خسته کننده خواهد بود. این دقیقا زمانی است که رم وارد داستان می‌شود و اجازه می‌دهد کامپیوتر با سرعت بسیار بیشتری به داده‌ها دسترسی داشته باشد. به همین خاطر سیستم با تشخیص خود، آن دسته از داده‌های مهمی را که باید با سرعت بیشتری به آن دست یابد روی رم ذخیره کرده تا در مواقع نیاز آن را بازیابی کند.

حال اگر میزان رمی که در کامپیوتر شما قرار دارد کافی نباشد، طبیعتا اطلاعات کمتری به رم فرستاده می‌شود و سیستم نمی‌تواند همه داده‌های ضروری را روی آن ذخیره کند. این مسئله باعث می‌شود هنگام بازی با لگ مواجه شوید و تجربه خوب و لذت بخشی از بازی نداشته باشید.

باید به این نکته هم توجه کنیم که گرافیک‌ها برای خود از حافظه‌های رم اختصاصی بهره می‌برند که به آن‌ها وی‌رم یا همان vRAM نیز گفته می‌شود. وی‌رم وظیفه متفاوتی با رم را بر عهده دارد و در واقع کار اصلی آن ارسال داده‌ها به خروجی نظیر مانیتور است! مثلا برای اجرای بازی‌های ۴K، بیشتر از اینکه به یک حافظه رم بسیار بالا نیاز داشته باشید، به یک گرافیک با حافظه وی‌رم بالا نیاز دارید تا از تجربه بی‌نقصی بهره‌مند شوید.

چه مقدار حافظه رم برای اجرای بازی‌ها نیاز داریم؟

برخی‌ها اعتقاد دارند باید یک بار برای همیشه با این حقیقت تلخ کنار بیاییم که دیگر دوران رم ۴ گیگابایتی به اتمام رسیده و اگر این مقدار رم درون سیستم خود دارید یا باید به تجربه عناوین قدیمی روی تنظیمات پایین اکتفا کنید و یا آن را ارتقا دهید و حداقل به ۸ برسانید. این روزها علی‌رغم افزایش قیمت قطعات سخت‌افزاری نظیر پردازنده و گرافیک، قیمت رم به خوبی کنترل شده و خوشبختانه توان خرید آن برای بسیاری از گیمرها وجود دارد.

اما اگر بخواهید تاثیر رم را در بازی‌ها متوجه شوید، به بنچمارک‌های زیر نگاهی بیاندازید. مقادیر ۴، ۸ و ۱۶ گیگابایت در این بنچمارک مورد بررسی قرار گرفتند تا ببینیم عملکرد آن‌ها در بازی‌های مختلف چگونه است و آیا ارزش دارد رم را ارتقا دهیم یا خیر! در این مقایسه عملکرد این سه میزان رم در بازی‌ها روی کیفیت ۱۰۸۰P بررسی می‌شود.









با نگاهی به این جدول می‌بینیم در تمامی بازی‌ها بجز The Witcher 3، هیچ مشکلی با رم ۴ گیگابایتی پدید نیامد؛ حتی زمانی که کیفیت تنظیمات روی Ultra، High و Max قرار می‌گرفت! حتی برخی از بازی‌ها که در سیستم پیشنهادی آن‌ها رم ۱۶ گیگابایتی ذکر شده هم می‌توانند روی رم ۴ اجرا شوند!

بنابراین آن دسته از کاربرانی که به دنبال حداقل هزینه کردن هستند شاید بتوان گفت ۴ گیگابایت رم فعلا می‌تواند تا حدودی نیازها را برطرف کند اما اگر این امکان وجود دارد، حتما باید آن را به ۸ گیگابایت ارتقا دهند. برای مقایسه دیگر می‌توانید جدول پایین را مشاهده کنید که عملکرد این سه مقدار رم در سه بازی دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همانطور که می‌بینید، تاثیر آنقدرها نیست که یک گیمر بخواهد هزینه زیادی برای رم با ۱۶ گیگابایت حافظه پرداخت کند اما به خاطر داشته باشید که برای اجرای این بازی‌ها روی چنین تنظیمات و دریافت این مقدار فریم ریت، حتما به پردازنده و گرافیک قدرتمندی هم نیاز خواهید داشت و اینطور نیست که روی یک لپ تاپ معمولی با ۴ گیگابایت رم بتوان به چنین فریم ریتی رسید!

آیا ۴ گیگابایت حافظه رم برای بازی‌های ۲۰۲۰ کافی است؟

بله! حداقل این چیزی است که این گراف‌ها می‌گویند اما قطعا در برخی جاها به شدت افت فریم خواهید داشت و این‌ها صرفا یک نتیجه‌گیری کلی از عملکرد متوسط سیستم با چنین مقدار از رم هست. با این اوصاف آنقدر قیمت رم‌ها بالا نیست که کاربری نخواهد ۴ گیگابایت را به ۸ ارتقا دهد! به خاطر داشته باشید که برای اجرای بازی‌ها با ۴ گیگابایت رم، به سخت‌افزار قدرتمندی در کنار آن نیاز خواهید داشت.

ایده‌آل‌ترین میزان رم چقدر خواهد بود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد انتخاب ایده‌آل و لب مرز برای گیمرها ۸ گیگابایت است. تقریبا ۹۰ درصد بازی‌ها در حداقل نیازهای خود به این مقدار رم نیاز دارند و خوشبختانه ۸ گیگابایت دقیقا همان نقطه‌ای است که همه بازی‌ها بدون مشکل می‌توانند در آن اجرا شوند. نه مشکل افت فریم و نه مشکلی در تجربه کار با کامپیوتر شما را تهدید نخواهد کرد. البته این زمانی است که نیاز شما به گیمینگ و کاربری عادی محدود شود چون در صورت انجام کارهای رندرینگ و حرفه‌ای، به خوبی می‌دانید که به مقدار بالایی از رم نیاز خواهید داشت.

با معرفی پردازنده‌های نسل جدید رایزن، نیاز به سرعت و حافظه بیشتر در رم‌ها بیش از پیش حس شد. معمولا این پردازنده‌ها در کنار رم‌هایی با سرعت بالاتر، عملکرد بسیار بهتری از خود نشان می‌دهند. بنابراین شاید کاربرانی که از این پردازنده‌ها استفاده می‌کنند اندکی بیشتر از دارندگان پردازنده اینتل به میزان ۸ گیگابایت رم با سرعت بالاتر نیاز داشته باشند.

آیا خرید ۱۶ گیگابایت رم منطقی است؟

آنچه که مسلم است، ارزش بالای این مقدار رم و عملکرد فوق‌العاده آن در تمامی امور از جمله گیمینگ و انجام کارهای سنگین است. ۱۶ گیگابایت رم نه تنها کافی است، بلکه نیم نگاهی هم به آینده دارد و نیاز شما را به ارتقا در این بخش کاملا برطرف می‌سازد. با این حال، توصیه می‌کنیم حرف‌های برخی از سازندگان بازی را جدی نگیرید. بعضی از آن‌ها معتقدند حداقل میزان رم برای اجرای بازی باید ۱۶ باشد اما خب در عمل می‌بینیم که ۸ گیگابایت هم کافی است. پس در ابتدا به فکر تقویت اجزای اصلی نظیر پردازنده و گرافیک باشید، سپس می‌توانید با همان ۸ گیگابایت رم و در برخی موارد ۴ گیگابایت، نیاز خود را برطرف کنید.

چه مقدار حافظه رم بیشتر از نیاز کاربر خواهد بود؟

قبل از خرید رم یا هر قطعه دیگری، اول به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشید که چند سال و برای چه کاری قصد خرید دارید. کسی که گیمر باشد و بخواهد یکبار هزینه کند، ۱۶ گیگابایت رم به علاوه یک پردازنده i7 و گرافیکی با حافظه ۶ یا ۸ خریداری می‌کند و این گونه تا ۴ الی ۵ سال می‌تواند تجربه بسیار لذت‌بخشی از انجام بازی‌ها داشته باشد. اما اگر کاربری باشید که کمتر اهل بازی هستید و بیشتر کار می‌کنید و کارتان نیز آنقدرها فشار به سیستم وارد نمی‌کند، ۸ گیگابایت رم پاسخ‌گوی نیازتان خواهد بود.

آن‌ دسته از کاربرانی که اهل استریم، رندرینگ و ویرایش ویدئو یا طراحی سه‌بعدی هستند، قطعا به رم بیشتری نیاز دارند. برای آن‌ها ۱۶ گیگابایت با سرعت بالا می‌تواند حداقل رم مورد نیاز باشد. به خاطر داشته باشید نرم‌افزارهایی چون گوگل کروم هم می‌توانند یک مصرف کننده بزرگ حافظه رم باشند. پس حتما این را هم در نظر بگیرید که اگر چندین کار را همزمان انجام می‌دهید، تفکر اقتصادی را کنار گذاشته و رم با حافظه بیشتری تهیه کنید تا هیچ نگرانی بابت انجام کارهای خود نداشته باشید.

بیشتر بخوانید: راهنمای خرید رم (RAM) کامپیوتر

نتیجه‌گیری‌

بر اساس آنچه که گفته شد و بر اساس آنچه که بنچمارک‌ها نشان دادند،‌ شاید روی کاغذ انجام بازی‌ها با ۴ گیگابایت رم کافی به نظر برسد اما اصلا انتخاب هوشمندانه‌ای نیست. ۸ گیگابایت اما برای اکثر گیمرها ایده‌آل‌ترین انتخاب است و باید گفت هیچ نگرانی نباید از این بابت داشته باشید که این میزان از رم در بازی‌ها شما را همراهی نکند.

گیمرهایی که در کنار انجام بازی استریم هم کرده و از برنامه‌هایی نظیر کروم که رم زیادی می‌طلبند استفاده می‌کنند، می‌توانند روی حداقل ۱۶ گیگابایت رم به عنوان هوشمندانه ترین و در عین حال اقتصادی‌ترین انتخاب حساب کنند.

در کنار این‌ها باید این نکته را هم در نظر بگیرید که مین برد شما از چند کانال رم پشتیبانی می‌کند! اکثر مادربرد‌ها دو کاناله هستد. سوای پهنای باند بیشتر در صورت بهره‌مندی از رم دو کاناله، در برخی موارد که یک رم دچار مشکل می‌شود، با خیال راحت می‌توانید روی وجود رم دیگر حساب باز کنید. در انجام بازی‌ها هم آنچنان تفاوت بین ماژول‌های تک و دوگانه حس نمی‌شود، اما اگر یکی از آن‌ها دچار مشکل شد،‌ حداقل می‌توان همچنان با یکی از آن‌ها به انجام بازی پرداخت!

شما عزیزان نیز می‌توانید تجربیات خود را در انجام بازی‌ها با میزان رم‌های متفاوت با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: wepc

