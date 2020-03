شرکت اپل که مالک برند بیتس به حساب می‌آید، در تدارک ساخت و عرضه جدیدترین هدفون از خانواده پاوربیتس قرار دارد. حالا اولین تصاویر و البته مشخصات فنی هدفون پاوربیتس ۴ لو رفته است. آنطور که وب‌سایت WinFuture گزارش داده، این هدفون‌ها می‌توانند تا ۱۵ ساعت شارژدهی داشته باشند که نسبت به عمر باتری ۱۲ ساعته پاوربیتس ۳، پیشرفت خوبی به حساب می‌آید. همچنین ۵ دقیقه شارژ کردن پاوربیتس ۴ می‌تواند تا ۶۰ دقیقه پخش موسیقی به همراه داشته باشد.

همچنین پاوربیتس ۴ قرار است از آخرین نسل از پردازشگرهای هدفونی اپل یعنی H1 استفاده کند که از این نظر این هدفون شبیه به پاوربیتس پرو خواهد بود. وجود چیپ H1 درون پاوربیتس ۴ یعنی حالا قابلیت Hey Siri و خواندن پیامک‌ها توسط سیری نیز در این هدفون جدید حاضر خواهد بود. از نظر رنگ‌بندی هم گفته شده که این هدفون در رنگ‌های مشکی، سفید و قرمز عرضه خواهد شد اما احتمالا در آینده رنگ‌های بیشتری به آن اضافه خواهد شد. از نظر قیمتی نیز هنوز اطلاعاتی در دسترس نیست اما برای مقایسه باید بگوییم که نسل قبلی این هدفون ۱۹۹.۹۵ دلار قمیت داشت.

اولین بار ماه ژانویه اخیر بود که اولین نشانه‌ها از پاوربیتس ۴ را در کدهای iOS دیدیم. سپس ماه گذشته این هدفون‌ها در لیست FCC ظاهر شدند و حالا این تصاویر، نشان می‌دهند که پاوربیتس ۴ از همیشه آماده‌تر شده برای عرضه به بازار. یک تغییر که در طراحی Powerbeats 4 نسبت به نسل قبلی قابل مشاهده است، این است که کابل هدفون مستقیما به بخش انتهایی هدفون وصل شده. در نسل قبلی، سیم‌ها دقیقا زیر هدفون بود اما با این طراحی جدید، سیم‌ها به پشت گوش فرستاده می‌شوند.

با تمام این تفاسیر، هنوز هم زمان عرضه این هدفون مشخص نیست. پاوربیتس ۳ را اولین بار در مراسم معرفی آیفون ۷ دیدیم. البته هنوز زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که ممکن است اپل در ماه جاری یک مراسم برای معرفی محصولات جدید خود از جمله آیفون SE جدید برگزار کند. اما بعید نیست این مراسم هم به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده یا حتی کنسل شود! هرچه باشد، بعید است که معرفی پاوربیتس ۴ به ماه بعد موکول شود. شما درباره این هدفون چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post مشخصات و تصاویر هدفون پاوربیتس ۴ اپل لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala