وب‌سایت ۹To5Mac توانسته به شکلی به کدهای نسخه‌های بسیار ابتدایی iOS 14 دسترسی پیدا کند که حالا در آن کدها، یک نشانه بسیار کوچک از هدفون روگوشی و بی‌سیم جدید اپل دیده شده است. در تصویر زیر می‌توانید دو آیکنی که برای این هدفون اپل ساخته شده‌اند را ببینید. این آیکن‌ها برای نشان دادن میزان باتری این هدفون‌ها در رابط کاربری iOS استفاده خواهند شد و به دلیل اندازه بسیار کوچک، کیفیت بالایی در تصاویر زیر ندارند. اما در مجموع می‌توانند جزئیات طراحی اولین هدفون روگوشی اپل را به خوبی نشان دهند. اولین نکته قابل توجه این است که این آیکن‌ها در دو رنگ تیره و سفید طراحی شده‌اند که این یعنی این هدفون، بر خلاف ایرپادز در دو رنگ مشکی و سفید عرضه خواهد شد. برای مقایسه باید بگوییم آیکن مربوط به ایرپادز تنها در رنگ سفید طراحی می‌شود و چه iOS در حالت دارک باشد و چه عادی، آیکن سفید رنگ آن‌ها نمایش داده می‌شود.

این اولین بار نیست که یکی از هدفون‌های اپل به این شکل لو می‌رود. پیش از این شاهد بودیم که ایرپادز پرو و پاوربیتس پرو هم پیش از معرفی، به این شکل لو رفته بودند.

از منظر طراحی نمی‌توان این هدفون‌ها را با توجه به این آیکن‌های کوچک خیلی قضاوت کرد. اما مشخصا می‌توانیم کوسن‌های گوشی‌های هدفون را ببینیم که چطور قرار گرفته‌اند و ابرهای زیر هدبند هم در بخش بالایی ضخیم‌تر از کناره‌ها هستند. جدا از این موارد، گفته می‌شود که این هدفون هم قرار است از نظر نرم‌افزاری، شباهت‌های زیادی به ایرپادزهای اپل داشته باشد. این یعنی نحوه اتصال آن‌ها به گوشی همانقدر ساده خواهد بود و با برداشتن هدفون از روی گوش، موسیقی هم متوقف خواهد شد.

۹To5Mac می‌گوید نسخه‌ای از کدهای iOS 14 که به آن دسترسی پیدا کرده، مربوط به دسامبر سال گذشته میلادی می‌شده که این یعنی اپل تا همین اواخر هم در حال توسعه این هدفون بوده است. iOS 14 یا حداقل نسخه نهایی آن، قرار نیست تا پاییز عرضه شود اما اپل می‌تواند زودتر از iOS 14، این هدفون را معرفی کند و سپس با یک بروزرسانی برای iOS 13، شاهد این آیکن‌ها در این نسخه از iOS باشیم. یک هدفون رده‌بالا از طرف اپل چیزی است که از سال ۲۰۱۸ درباره آن شنیده‌ایم اما تا به امروز به دلیل چالش‌های فنی، معرفی و عرضه آن با تاخیر مواجه بوده است. شما درباره اپل و تلاش این شرکت برای ساخت هدفون روگوشی چه فکر می‌کنید؟ آیا این هدفون می‌تواند موفقیت خانواده ایرپادز را تکرار کند؟

