در این مطلب قصد داریم عملکرد RTX 2060 و رادئون RX 5600 XT را به عنوان گرافیک‌های میان رده اما بسیار قدرتمند که جدیدترین اعضای معرفی شده انویدیا و AMD هستند در ۳۲ بازی مختلف با یکدیگر مقایسه کنیم و ببینیم کدام محصول می‌تواند انتخاب بهتری برای یک گیمر با بودجه متوسط باشد.

گرافیک‌های RTX 2060 و RX 5600 XT هر دو برای انجام بازی‌ها با جزئیات بالا در وضوح ۱۰۸۰P و بعضا ۱۴۴۰P طراحی شده‌اند و عملکرد آن‌ها به عنوان جدیدترین عضو از کارت‌های انویدیا و AMD بسیار خوب و قابل قبول است! در این بررسی که توسط وب‌سایت techspot صورت گرفته، عملکرد این دو محصول را در ۳۲ بازی خواهیم دید و در آخر نیز به نتیجه نهایی می‌رسیم که RX 5600 XT مناسب‌تر است یا RTX 2060!

قبل از شروع مقایسه باید این را هم بگوییم که RTX 2060 حدودا یک سال از رقیب خود بزرگ‌تر است. در حالی که برخی از مدل‌های RTX 2060 با تخفیف‌های ویژه به ۳۰۰ دلار هم رسیده‌اند، اما به طور کلی قیمت آن در محدوده ۳۵۰ تا ۴۵۰ قرار می‌گیرد. RX 5600 XT اما در محدوده قیمتی ۲۸۰ تا ۳۲۰ دلار قرار می‌گیرد که خب با تشکر از AMD بسیاری از کاربران می‌توانند آن را خریداری کرده و تجربه لذت بخشی از بازی‌ها داشته باشند.

به طور کلی و خب همانطور که انتظار هم می‌رود، گرافیک انویدیا در تمامی مدل‌های خود از RX 5600 XT گران‌تر است و برخی از مدل‌های ارزان قیمت و یا نسخه KO آن‌ها نیز در همه بازارها در دسترس نیست. این مسئله باعث می‌شود به طور کلی ارزش نماینده AMD از نظر قیمت به نسبت عملکرد اندکی بهتر باشد.

اما خب همانطور که می‌دانید قیمت فقط بخشی از ماجراست و اگر تفاوت عملکرد بین دو محصول بسیار زیاد باشد، تفاوت قیمتی بین آن توجیه شده و محصول ضعیف‌تر ارزش خرید خود را از دست می‌دهد. همچنین در بخش درایورها هم نکته‌ای برای گفتن وجود دارد. بسیاری از کاربران گزارش داده‌اند درایور AMD کمی مشکل دارد و این گزارشات همچنان ادامه دارد. درایور AMD با این کارت گرافیک که بر اساس معماری NAVI طراحی شده ظاهرا هماهنگی لازم را ندارد و باعث شده عملکرد کلی این محصول تحت الشعاع قرار بگیرد.

در تستی که انجام گرفت، از گرافیک MSI RTX 2060 Z به عنوان نماینده انویدیا و Sapphire Pulse 5600 XT به عنوان نماینده AMD استفاده شده که با آخرین نسخه از بایوس با پشتیبانی از سرعت حافظه ۱۴ گیگابیت بر ثانیه راهی بازار شده است. قلب تپنده سیستم مورد بررسی را یک پردازنده قدرتمند Core i9-9900K با فرکانس اورکلاک شده ۵ گیگاهرتز تشکیل داده که به همراه ۱۶ گیگابایت رم DDR4 با سرعت ۳۴۰۰، قرار است در تعداد زیادی از بازی‌ها به همراه دو کارت گرافیک یاد شده خودنمایی کنند!

به طور کلی در مقایسه گرافیک‌ RTX 2060 با رادئون RX 5600 XT، تعداد ۱۴ بازی را به صورت بنچمارک مورد بررسی قرار می‌دهیم و جزئیات عملکرد این دو گرافیک را در مجموع ۳۲ بازی دیگر به صورت درصدی به نمایش خواهیم گذاشت.

مقایسه گرافیک‌ RTX 2060 با رادئون RX 5600 XT؛ بنچمارک‌ها

به عنوان اولین بازی، Assassin’s Creed Odyssey را می‌بینیم که خب با توجه به گراف، RX 5600 XT هم متوسط فریم بیشتری داشته و هم در کمترین حالت خود، RTX 2060 را پشت سر گذاشت. همین آمار در حالت ۱۴۴۰P هم رخ داد با این تفاوت که در کم‌ترین میزان فریم ریت، عملکرد محصول انویدیا تنها ۱ فریم بهتر بود، اما در حالت متوسط، AMD توانست با اختلاف ۱ فریم برتر باشد.

در بازی Star Wars Jedi Fallen اما ورق برگشت و RTX توانست با اختلاف بسیار کم، عملکرد کلی بهتری از RX داشته باشد. هم در مقایسه اول و هم در این مقایسه باید بگوییم عملکرد تقریبا مشابهی را شاهد بودیم.

به The Outer Worlds که رسیدیم، اختلاف فاحشی بین انویدیا و AMD پدید آمد! البته The Outer World همیشه روی انویدیا عملکرد بهتری داشت و خب در این مقایسه نیز چیزی غیر از این حقیقت برای ما روشن نشد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که اگرچه RTX هم در وضوح ۱۰۸۰ و هم ۱۴۴۰ توانست فریم متوسط بهتری داشته باشد، اما در کمترین میزان فریم ریت دو محصول با یکدیگر برابر بودند و این یعنی RX 5600 XT تجربه روان و لذت بخشی را برای کاربران به ارمغان خواهد آورد.

مقایسه گرافیک‌ RTX 2060 با رادئون RX 5600 XT در بازی Call of Duty: Modern Warfare برنده‌ای نداشت و بار دیگر عملکرد مشابهی را از دو محصول شاهد بودیم؛ خصوصا در کیفیت ۱۴۴۰P که در هر دو حالت دقیقا دو مقدار فریم ریت با یکدیگر برابر بود. در وضوح ۱۰۸۰ هم می‌بینید که عملکرد RTX 2060 به طور کلی ۶ فریم بیشتر و در کمترین مقدار نیز ۲ فریم کمتر بود.

Red Dead Redemption دیگر عنوانی است که عملکرد دو گرافیک در آن بسیار نزدیک بهم بود اما به طور کلی برتری با اختلاف بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی برای RTX 2060 است.

در بازی Control اما اگرچه باز هم عملکرد دو محصول تا حد زیادی نزدیک به هم است، اما می‌بینیم در کمترین میزان فریم ریت عملکرد RX 5600 XT کمی به نسبت RTX بد بوده. در حقیقت وقتی در تنظیمات گرافیکی بازی از MSAA×۴ استفاده می‌شد، افت فریم زیادی را حس می‌کردیم و این مسئله حتی در وضوح ۱۰۸۰P نیز تاثیر مشابهی داشت. با نگاهی به فریم ریت متوسط می‌بینیم RTX 2060 حدودا ۷ درصد بهتر ظاهر شد اما در کمترین میزان فریم ریت شاهد برتری ۱۴ درصدی این محصول هستیم!

در بازی World War Z و در وضوح ۱۰۸۰، RX 5600 XT با اختلاف ۱۱ درصدی توانست RTX 2060 را پشت سر بگذارد، اما وقتی به این آمار در وضوح ۱۴۴۰ نگاه بیندازیم، می‌بینیم که نماینده انویدیا توانست ۷ درصد عملکرد بهتری داشته باشد! این را هم باید اضافه کرد که عملکرد محصولات AMD در بازی نام برده غالبا خوب و بدون مشکل است.

در بازی F1، نماینده AMD توانست در وضوح ۱۰۸۰ با اختلاف ۱۰ درصد و در وضوح ۱۴۴۰ با اختلاف ۱۴ درصد پیروز باشد. همانند بازی World War Z، در بازی F1 نیز عملکرد محصولات AMD بسیار خوب و بهینه است که می‌توانید در نتیجه بدست آمده نیز حقیقت این ادعا را مشاهده کنید.

نماینده تیم سبز در بازی Rainbow Six Siege کامبک خوبی داشت و توانست با اختلاف زیادی خصوصا در بخش حداقل فریم ریت، در هر دو کیفیت، نماینده تیم قرمزها را پشت سر بگذارد. این در حالی بود که RTX 2060 از رابط برنامه‌نویسی گرافیکی ولکان بهره می‌برد؛ رابطی که هنوز برای AMD بهینه نشده.

انتظار می‌رفت عملکرد RTX 2060 در فورتنایت بهتر باشد که خب در تمامی بخش‌ها این اتفاق افتاد بجز در فریم ریت متوسط وضوح ۱۰۸۰ که با اختلاف ناچیز ۳ فریم، RX 5600 XT پیروز بود. دورانی که فورتنایت به تازگی برای کامپیوترها منتشر شده بود، می‌توانستیم به وضوح هماهنگی بهتر آن را با گرافیک‌های انویدیا حس کنیم، اما اکنون می‌بینیم که AMD نیز تا حدودی توانسته پا به پای رقیب خود پیش رفته و نتیجه‌ای تقریبا برابر با نماینده گران قیمت انویدیا بدست آورد.

با قرار دادن تنظیمات بازی روی حداکثر جزئیات در بازی Gears 5، می‌بینیم که RX 5600 XT به راحتی رقیب خود را پشت سر گذاشت! در وضوح ۱۰۸۰ با ۱۸ درصد و در وضوح ۱۴۴۰ نیز با ۱۵ درصد بیشتر، شاهد برتری فاحش نماینده قرمزها هستیم!

Shadow of the Tomb Raider دیگر بازی بود که نتیجه مشابه‌ای در برداشت. البته به طورکلی AMD برتر بود که این برتری قابل چشم‌پوشی است.

در حالت متوسط و در وضوح ۱۰۸۰P، میزان فریم ریتی که RX در بازی Apex Legends داشت، ۱۱۸ و کمترین آن نیز ۹۵ بود. این مقدار برای RTX به ۱۱۰ و ۹۰ رسید که تفاوت نسبتا زیادی است. اما به وضوح ۱۴۴۰P که رسیدیم RTX توانست با مقادیر ۸۵/۷۰، نماینده AMD را با مقدار ۸۱/۶۸ شکست دهد. به طور کلی اما با انتخاب هر دو گرافیک می‌توانید تجربه خوبی از بازی Apex را در وضوح ۲K تجربه کنید.

آخرین بازی اما پابجی است! یک بازی بتل رویال دیگر که برخلاف فورتنایت، این بار در همه موارد عملکرد نماینده انویدیا با اختلاف نسبتا محسوسی بیشتر بود. ۹ درصد در وضوح ۱۰۸۰ و ۶ درصد در وضوح ۱۴۴۰، خلاصه‌ای است از عملکرد خوب RTX 2060 به نسبت RX 5600 XT.

تفکیک عملکرد RTX 2060 در مقابل RX 5600 XT در ۳۲ بازی

همانطور که مشاهده کردید، هر دو گرافیک تقریبا عملکرد مشابهی از یکدیگر به نمایش گذاشتند و نمی توان به طور حتم مشخص کرد کدام محصول از دیگری بهتر است! عملکرد این دو محصول در ۳۲ بازی را می‌توانید در جدول زیر به تفکیک درصد مشاهده کنید.

به طور کلی، نماینده تیم قرمز (RX 5600 XT) توانست با ۳ درصد اختلاف، برنده نبرد در وضوح ۱۰۸۰P باشد. این اختلاف ۳ درصدی به خاطر اختلاف عملکرد حیرت‌انگیز این گرافیک در بازی Borderlands 3 و Metro Exodus و همچنین ۲۲ درصدی DiRT Rally 2 بدست آمد! تنها بازی‌هایی که توانستند واقعا RX 5600 XT را به زحمت بیندازند، The Outer Worlds، The Outer Worlds و Strange Brigade بودند که به ترتیب با درصد‌های -۱۱، -۱۳ و -۱۶، نماینده AMD در آن ها ضعیف‌تر از RTX ظاهر شد.

اختلاف ناچیز ۳ درصدی در وضوح ۱۰۸۰P در اینجا (وضوح ۱۴۴۰P) به تنها ۱ درصد می‌رسد که باز هم به لطف اختلاف ۲۱ درصدی این دو محصول در بازی Borderlands 3 است! به طور متوسط باید عملکرد هر دو گرافیک را مشابه ارزیابی کرد. شاید نتوانیم این حرف را در مورد وضوح ۱۰۸۰p هم بگوییم اما ۳ درصد واقعا چیزی نیست که بتوان آن را برتری به حساب آورد.

کدام یک را بخریم؟

اگر از پس هزینه این دو محصول بر بیایید، هر دو می‌توانند بهترین انتخاب برایتان باشند و بیشتر سلیقه است که شما را به خرید یکی از آن‌ها سوق می‌دهد. اما در صورتی که در محدودیت بودجه قرار دارید، شاید بتوان به شما نماینده AMD را پیشنهاد داد. البته باز هم بستگی به بازی دارد که دوست دارید انجام دهید.

اگر گیمری هستید که همه بازی‌ها را امتحان می‌کند، پس چندان فرق خاصی نمی‌کند کدام محصول را انتخاب کنید. البته نباید فراموش کرد که کاربران زیادی گزارش باگ، کرش و صفحه مشکی را در پی درایور مشکل‌دار AMD برای این شرکت فرستاده بودند. اگرچه مسلما این مشکل در آینده رو به بهبودی خواهد رفت اما خب شاید روی انتخاب شما تاثیر بگذارد.

RTX 2060 یک سال است که در بازار حضور دارد و محصولی کاملا جا افتاده و امتحان پس داده است! همه از نقاط ضعف و قوت آن آگاه هستند و راه حل مشکلات آن (در صورت وجود) به سادگی قابل یافتن است. اگرچه قیمت بالایی دارد (اختلاف قیمت با RX 5600 XT در بازارهای جهانی تقریبا ۳۰ دلار است) اما خیالتان از بابت یک محصول عالی با پشتیبانی از قابلیت Ray Tracing راحت است.

در طرف مقابل اما RX 5600 XT نیز محصولی قابل احترام است که توانست با قیمت بسیار مناسبی که دارد، عملکردی پا به پای RTX 2060 از خود نشان دهد. مسلما این گزینه نیز انتخاب بسیار خوبی برای کاربران خواهد بود البته به این شرط که AMD هرچه زودتر این مشکل را به طور کلی برطرف کند. در بازار ایران هنوز RX 5600 XT موجود نشده اما با توجه به اینکه RX 5700 XT در محدوده قیمتی ۸.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ قرار می‌گیرد و RTX 2060 نیز در محدوده قیمتی ۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان، به نظر می‌رسد قیمت هر دو محصول در بازار ایران تقریبا برابر باشد.

بنابراین نتیجه‌گیری کلی به این صورت خواهد شد:

RX 5600 XT در محدوده قیمتی خود یک محصول فوق‌العاده است! فقط به کمی زمان نیاز دارد تا AMD تمام مشکلات درایور آن را حل کرده و محصول مورد نظر را با بایوس بهتری راهی بازار کند.

RTX 2060 نیز به همان اندازه، یک محصول فوق‌العاده است. گرافیکی که یک سال در بازار بوده و به خوبی از پس نیاز کاربران بر می‌آید. اگر قصد دارید همین حالا خرید کنید، پیشنهاد می‌شود RTX 2060 را تهیه کنید چون هم موجودی آن در بازار ایران زیاد است و هم مشکل خاصی آن را تهدید نمی‌کند. در طرف مقابل چون موجودی RX 5600 XT در ایران بسیار پایین است و این محصول در حال حاضر با مشکلات درایوری دست و پنجه نرم می‌کند، پیشنهاد می‌شود برای خرید آن مدتی صبر کنید.

