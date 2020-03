مشخصات گوشی ردمی نوت ۹ پرو لو رفت

گوشی‌های سری ردمی نوت محبوب‌ترین محصولات این برند زیرمجموعه شیائومی محسوب می‌شوند که هر ساله میلیون‌ها عدد از آن‌ها در سرتاسر جهان به فروش می‌رسند. طبق اعلام ردمی، قرار است ردمی نوت ۹ پرو دو روز دیگر در تاریخ ۱۲ مارس رسما معرفی شود و حالا می‌توانیم به مشخصات آن اشاره کنیم.

یکی از افشاگران مشهور به نام Ishan Agarwal در اکانت توییتر خود مشخصات این گوشی را فاش کرده که اگر صحت داشته باشد، ردمی نوت ۹ پرو یک گوشی مقرون به صرفه بسیار جذابی خواهد بود. بر اساس این اطلاعات، گوشی موردنظر از تراشه اسنپ‌دراگون ۷۲۰G، نمایشگر حفره‌دار ۶.۶۷ اینچی LCD با رزولوشن FHD+، حافظه رم ۴ یا ۶ گیگابایتی، ۶۴ تا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. همچنین برخلاف برخی از گوشی‌های میان‌رده جدید، نمایشگر این گوشی مبتنی بر رفرش ریت ۶۰ هرتز خواهد بود. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ ۱۸ وات اشاره کنیم.

در مورد دوربین هم باید بگوییم ظاهرا ردمی نوت ۹ مجهز به دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی و دوربین اصلی چهارگانه خواهد بود. در پنل پشتی این گوشی شاهد دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق خواهیم بود.

با توجه به اینکه اخیرا گوشی‌های جدید ریلمی با قیمت بالاتری روانه‌ی بازار شده‌اند، امیدواریم ردمی نوت ۹ پرو قیمت مناسبی داشته باشد و برای یادآوری باید بگوییم نسل قبلی این گوشی با قیمت ۲۰۳ دلاری روانه‌ی بازار هند شد.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala