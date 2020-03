The post انتشار آپدیت EMUI 10 برای هواوی Y9s و هواوی Y9 Prime 2019 appeared first on دیجی‌کالا مگ.

به‌روزرسانی EMUI 10 توسط هواوی برای کاربران گوشی‌های Y9s و Y9 Prime 2019 در حال انتشار است.

دستگاه‌های هوشمند متعددی از برند هواوی در صف دریافت به‌روزرسانی EMUI 10 هستند. به‌روزرسانی که بر پایه نسخه دهم اندروید توسعه یافته است. عرضه آپدیت یادشده برای هواوی Y9s و Y9 2019 هم به عنوان دو محصول محبوب آغاز شده است.

گوشی هوشمند Y9s اواخر سال گذشته میلادی با امکانات شاخصی نظیر صفحه‌نمایش ۶.۵۹ اینچی FullView، ترکیب دوربین سه‌گانه با سنسور اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین پاپ‌آپ سلفی به بازار عرضه شد. این محصول در برخی بازارهای اروپایی با نام هواوی P Smart Pro شناخته می‌شود.

هواوی Y9s در زمان معرفی، به EMUI 9.1 برپایه Android 9 Pie مجهز شده بود. در حال حاضر و با آماده شدن به‌روزرسانی EMUI 10، این آپدیت در کشورهای مختلف عرضه شده و در ایران نیز به‌روزرسانی یادشده در اختیار کاربران Y9s قرار گرفته است. هوآوی اعلام کرده این به‌روزرسانی به صورت تدریجی در اختیار کاربران سراسر جهان قرار می‌گیرد.

EMUI 10 برپایه اندروید ۱۰ تغییرات جدیدی را در طراحی رابط کاربری به همراه داشته است. به عنوان نمونه می‌توان به طرح Magazine Style UI اشاره کرد. علاوه بر این، تم تیره، آیکون‌های طلایی، انیمیشن‌های جدید و البته قابلیت‌های جدید مرتبط با حریم خصوصی و امنیت کاربران هم در این آپدیت در نظر گرفته شده است.

EMUI 10 بهینه‌سازی نرم‌افزاری را هم در نظر دارد تا به عنوان مثال با ادغام فناوری GPU Turbo، پردازش گرافیکی را تا ۶۰ درصد بهبود بدهد. قابلیت دیگری مانند Link Turbo هم به گوشی‌های هوشمند امکان دسترسی به چند شبکه ۴G و WiFi را می‌دهد تا کاربران بتوانند از سرعت اینترنتی تا ۷۰ درصد بیشتر استفاده کنند.

سیستم‌فایل EROFS یکی دیگر از قابلیت‌های اندروید جدید است که سرعت خواندن اطلاعات در این سیستم‌عامل موبایلی را تا ۲۰ درصد بهبود می‌دهد. بالاخره به Ark Compiler می‌رسیم که اجرای روان‌تر اپلیکیشن‌های ثالث را تا ۶۰ درصد تضمین می‌کند.

در حال حاضر به‌روزرسانی EMUI 10 برای هواوی Y9s با نسخه‌های ۱۰.۰.۰.۱۸۶ و ۱۰.۰.۰.۱۸۹ ارائه شده و این در حالی است که هر دو آپدیت یادشده حجمی بالاتر از ۳.۵ گیگابایت دارند. با این توضیحات، نسخه آپدیت EMUI و حجم فایل ممکن است برای کاربران، متفاوت باشد.

به‌روزرسانی EMUI 10 برای دیگر محصول پرطرفدار هواوی یعنی هواوی Y9 Prime 2019 هم در مرحله عرضه قرار گرفته است.

این به‌روزرسانی با نسخه EMUI 10.0.0.176 حجمی بیش از ۳.۲ گیگابایت دارد. در صورتی که به‌روزرسانی را از طریق گوشی هوشمند خود انجام می‌دهید کافی است به قسمت Settings رفته، گزینه System را لمس کنید. حالا با انتخابSoftware update کافی است گزینه Check for Updates را فعال کنید. در صورتی که این آپدیت در دسترس شما قرار گرفته باشد کافی است گزینه Download and Install را انتخاب کنید. پیش از نصب به‌روزرسانی، بررسی کنید که باتری گوشی به اندازه کافی شارژ داشته باشد.

در صورتی که از HiCare برای دانلود این به‌روزرسانی استفاده می‌کنید کافی است اپلیکیشن HiCare را اجرا کرده با لمس سربرگ Services، گزینه Update را انتخاب کنید. حالا کافی است گزینه Check for Updates را لمس کرده و در نهایت، Download and install را انتخاب کنید.

دارندگان این دو گوشی باید در نظر داشته باشند انتشار نهایی این به‌روزرسانی ممکن است برای کاربران مناطق مختلف، با کمی فاصله زمانی رخ دهد.

