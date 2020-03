سایت ۹To5Mac موفق شده به نسخه اولیه iOS 14 دست پیدا کند و کارشناسان این سایت با بررسی نسخه موردنظر موفق شده‌اند اطلاعات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری زیادی را به دست بیاورند.

همین ابتدای امر باید بگوییم که اگرچه وجود این کدها نشان می‌دهد اپل مشغول توسعه ویژگی‌های موردنظر است، اما تضمینی برای ارائه‌ی آن‌ها در نسخه نهایی وجود ندارد. همچنین در مورد محصولات سخت‌افزاری هم نمی‌توان با قاطعیت پیش‌بینی کرد و معلوم نیست که آیا محصولات سخت‌افزاری مورد اشاره در این کدها به زودی یا اصلا عرضه می‌شوند یا نه.

سخت‌افزار

در کدهای iOS 14 به چندین محصول سخت‌افزاری اشاره شده که در ادامه به‌صورت خلاصه به آن‌ها می‌پردازیم:

آیپد پرو جدید از سه دوربین اصلی بهره می‌برد و در کنار آن باید به وجود سنسور مدت‌پرواز برای بهبود اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده اشاره کنیم.

یک آیفون مجهز به تاچ آی‌دی در دست توسعه قرار دارد. با توجه به شواهد این همان آیفون ۹ یا آیفون SE2 محسوب می‌شود.

یک اپل تی‌وی و ریموت جدید برای آن هم در دست ساخت قرار دارد.

در نهایت باید به AirTags اشاره کنیم که یک ردیاب محسوب می‌شود و ظاهرا باتری آن قابل تعویض خواهد بود.

پیش از این در گزارش‌های مختلف به بیشتر این محصولات اشاره شده ولی در هر صورت شواهد موجود در کدهای iOS 14 مهر تاییدی بر این گزارش‌ها هستند.

نرم‌افزار

به غیر از شواهد مربوط به محصولات سخت‌افزاری، باید به ویژگی‌های نرم‌افزاری هم اشاره کنیم که ظاهرا نسخه نهایی iOS 14 دارای این مشخصه‌ها خواهد بود.

اول از همه باید به هوم اسکرین جدید iOS 14 اشاره کنیم که ظاهر جدیدی به ارمغان می‌آورد. هنوز معلوم نیست که این رابط کاربری جدید در کدام بخش نمایش داده می‌شود ولی در هر صورت نسبت به رابط کاربری شبکه‌ای ظاهرا کاملا جدیدی خواهد داشت و آیکون اپلیکیشن‌ها به‌صورت فهرست‌وار ارائه می‌شود.

یک اپلیکیشن واقعیت افزوده جدید هم به کاربران اجازه می‌دهد دوربین گوشی خود را به سمت اشیاء مختلف بگیرند و با این کار اطلاعات مربوط به آن در گوشی نمایش داده می‌شود. به‌عنوان مثال در فروشگاه محصولات اپل، افراد با این کار می‌توانند از قیمت و اطلاعات مربوط به محصولات خبردار شوند.

اپلیکیشن‌های ثالث می‌توانند با بخش مربوط به تصاویر پس‌زمینه در تنظیمات سیستم یکپارچه شوند. با این کار، تعویض تصاویر پس‌زمینه به کار ساده‌تری بدل می‌شود و دسترسی به تصاویر پویا برای توسعه‌دهندگان ثالث هم امکان‌پذیر می‌شود.

اپلیکیشن HomeKit می‌تواند نور چراغ‌ها را با توجه ساعت موردنظر تغییر دهد تا مطابق با نور خورشید در زمان مذکور باشد.

افراد دارای دچار مشکلات شنوایی می‌توانند از آیفون برای تشخیص آلارم‌ها و صدای زنگ درب خانه استفاده کنند.

همانطور که گفتیم کارشناسان سایت ۹To5Mac مشغول بررسی این نسخه هستند و مطمئنا طی ساعات آینده جزییات بیشتری فاش می‌شود.

