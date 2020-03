گوگل پیکسل ۴a به عنوان جدیدترین گوشی شرکت گوگل به حساب می‌آید که این اواخر درباره آن زیاد شنیده‌ایم. این گوشی که در دسته‌بندی محصولات میان‌رده هم جای می‌گیرد، قرار است جایگزین پیکسل ۳a شود و حالا چند تصویر جدید از آن به بیرون درز کرده است. این تصاویر طراحی این محصول را به خوبی نشان می‌دهد که شامل حفره‌ای در نمایشگر برای دوربین سلفی و ماژول مربعی شکل برای دوربین و فلش LED دستگاه است. خود گوشی هم در یک قاب پارچه‌ای قرار گرفته تا اصالت و گوگلی بودن آن تضمین شود!

جالب‌ترین نکته در رابطه با این گوشی شاید انتخاب نمایشگر حفره‌دار باشد. اما این دوربین سلفی که لنز بسیار کوچکی هم در جلوی آن قرار گرفته، در حفره‌ای نسبتا بزرگ قرار گرفته و اگر طراحی نهایی گوگل پیکسل ۴a این‌چنین باشد، این گوشی را می‌توانیم یکی از زشت‌ترین گوشی‌های دارای نمایشگر حفره‌دار بنامیم! اگر دیگر شرکت‌ها توانسته‌اند حفره دوربین سلفی درون نمایشگر را کوچک‌تر کنند، قطعا گوگل هم می‌توانست چنین کاری انجام دهد اما مشخص نیست چرا تصمیم گرفته حفره دوربین را انقدر بزرگ انتخاب کند.

بخش پشتی این گوشی نیز همچنان طراحی عجیبی دارد. گوگل سعی کرده ماژول مربعی پیکسل ۴ را به این گوشی هم بیاورد اما قرار گرفتن یک دوربین و یک فلش در باکسی مربعی شکل، جذابیت خاصی ندارد.

قرار گرفتن سنسور اثر انگشت در بخش پشتی هم می‌تواند به این معنی باشد که این گوشی نمایشگر OLED نخواهد داشت و از نمایشگر LCD بهره خواهد برد. یک مورد دیگر که در این تصاویر به خوبی مشخص نیست، وجود پورت ۳.۵ میلی‌متری هدفون است. این پورت در لبه بالایی گوشی قرار خواهد گرفت تا گوگل همچنان این پورت را در گوشی‌های میان‌رده خود زنده نگه داشته باشد.

انتظار می‌رود یکی از نسخه‌های پیکسل ۴a به تکنولوژی ۵G هم مجهز شده باشد. با این کار، این گوشی اولین گوشی گوگل خواهد بود که از ۵G پشتیبانی خواهد کرد. زمان عرضه این محصول مشخص نیست اما اگر مثل پیکسل ۳a باشد، عرضه این گوشی پیش از پرچمدار بعدی گوگل یعنی پیکسل ۵ خواهد بود.

