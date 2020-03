طبق آخرین گزارشات، ظاهرا شیائومی قصد دارد گوشی ردمی K30 پرو را اواخر ماه مارس و به عبارتی اوایل فروردین ماه سال ۹۹ راهی بازار کند.

پیش‌تر خبرهای زیادی مبنی بر عرضه ردمی K30 پرو در ماه مارس منتشر شده بود و خب بی دلیل هم نبوده چون این گوشی واقعا در این ماه راهی بازار می‌شود، اما متاسفانه هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم تاریخ عرضه این محصول چه روزی است و شیائومی هم چیزی در این رابطه نمی‌گوید.

اما لو ویبینگ، مدیر بازاریابی جهانی ردمی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویبو اعلام کرد رونمایی از ردمی K30 پرو در زمانی بین تاریخ معرفی هواوی P40 (روز ۲۶ مارس، ۱۶ روز دیگر) و سری آنر ۳۰ (گفته می‌شود این محصول در ماه آوریل معرفی خواهد شد) اتفاق می‌افتد! این یعنی باید انتظار داشته باشیم ردمی K30 پرو اواخر ماه مارس روانه بازار شده و فروش رسمی آن نیز اوایل ماه آوریل در چین آغاز خواهد شد.

بیشتر بخوانید: آمار فروش گوشی‌های سری ردمی K30 شیائومی از مرز ۱ میلیون گذشت!

معلوم نیست چرا لو ویبینگ دقیقا مشخص نکرده چه زمانی باید انتظار این محصول را داشته باشیم و جالب‌تر اینکه چرا برای اعلام کردن محدوده زمانی رونمایی از محصول خود، به تاریخ معرفی پرچم‌دارهای هواوی و آنر اشاره کرده! با این اوصاف هرچه که بود، اندکی ما را به آنچه که باید می‌دانستیم نزدیک کرد!

ردمی K30 پرو طبق شنیده‌ها و خبرهای زیادی که منتشر شده قرار است به یک نمایشگر یکدست، بدون هیچگونه ناچ و حفره‌ای مجهز شود! همچنین پردازنده این محصول را اسنپدراگون ۸۶۵ با پشتیبانی از فناوری دوگانه ۵G تشکیل خواهد داد. در بخش باتری، ردمی به ۴.۷۰۰ میلی‌آمپر ساعت اکتفا کرد که می‌توانید آن را با یک شارژر سریع ۳۳ واتی شارژ کنید.

در مورد مشخصات دوربین ردمی K30 پرو جزئیات زیادی منتشر نشده اما انتظار می‌رود سنسور IMX686 ساخت سونی به بزرگی ۶۴ مگاپیکسل، دوربین اصلی آن باشد! احتمالا تا کمتر از ۲۰ روز دیگر شاهد رونمایی از پرچم‌دار جدید شیائومی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: ردمی K30 زوم در دست ساخت قرار دارد؛ محصولی جدید و متفاوت از شیائومی!

منبع: gsmarena

The post شیائومی ردمی K30 پرو اواخر ماه مارس راهی بازار خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala