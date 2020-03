ویدئوی تست مقاومت گوشی شیائومی می نوت ۱۰ منتشر شد!

روز گذشته زک نلسون یا بهتر است بگوییم JerryRigEverything که ویدئو تست مقاومت گوشی‌ها را در کانال یوتیوب خود منتشر می‌کند، گوشی شیائومی می نوت ۱۰ را هدف آزمایش‌های بسیار سخت خود قرار داد تا ببیند آیا گوشی جدید شیائومی می‌تواند مقاومت خوبی از خود نشان دهد یا خیر.

شیائومی می نوت ۱۰ اولین گوشی بود که با ۵ دوربین با قابلیت انجام ۵ کار مجزا راهی بازار شد. یکی از این دوربین‌ها اما سنسوری به بزرگی ۱۰۸ مگاپیکسل داشت که خب در این بخش نیز باز هم این گوشی اول بود! گوشه‌های خمیده، فریم آلومینیومی، پوشش گوریلا گلس ۵ در پشت و جلوی بدنه و بکارگیری پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰G به همراه ۶ گیگابایت رم، این محصول را به یکی از بهترین میان‌رده‌های بازار تبدیل کرد که هم از نظر دوربین و هم از نظر سخت‌افزار می‌تواند با گوشی‌های سامسونگ نیز رقابت کند و مسلما پیروز و سربلند بیرون بیاید!

در این بررسی اما تمام تست‌های معروف زک نلسون روی می نوت ۱۰ انجام خواهد شد. از تست خش‌برداری نمایشگر گرفته تا سوزاندن آن و همچنین تست نهایی یعنی خمیدگی! در مورد این بررسی به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که می نوت ۱۰ در فشار سطح ۶ روی نمایشگر خط و خش سطحی برداشت ولی در سطح هفت، این خط و خش‌ها کمی عمیق بود. به طور کلی این نمایشگر می‌تواند در برابر اتفاقات روزانه مقاومت خوبی از خود نشان دهد خصوصا اینکه کاربران از برچسب محافظ نیز استفاده می‌کنند. عملکرد دوربین جلو در برابر این خط و خش بسیار خوب بود و آسیبی ندید و خوشبختانه این مسئله در مورد دوربین اصلی نیز صادق بود. ادامه را می‌توانید در ویدئوی زیر تماشا کنید.

نظر شما در رابطه با گوشی تقریبا ۵۰۰ دلاری شیائومی چیست؟ آیا این محصول می‌تواند به عنوان یک میان‌رده قدرتمند و کاملا مجهز، انتظارات را در بخش مقاومت بدنه نیز برآورده کند؟

