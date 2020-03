در تصاویر جدیدی که از گوشی میان رده و به اصطلاح مقرون به صرفه گوگل پیکسل ۴a منتشر شده، برخی از مشخصات سخت‌افزاری مهم این گوشی قبل از معارفه رسمی لو رفت.

اگر به خاطر داشته باشید، گوشی‌های سری پیکسل ۴ چندین ماه قبل از اینکه به صورت رسمی معرفی شوند، مورد بررسی کاربران مختلف قرار گرفتند! ظاهرا این اتفاق مجددا رخ داده اما این بار شاهد گوشی پیکسل ۴a هستیم که قرار است به عنوان نسخه ارزان‌قیمت‌تر و به صرفه‌تر سری پیکسل ۴ راهی بازار شود.

اخیرا تعدادی تصویر از این گوشی منتشر شده بود که از کیفیت چندان خوبی هم برخوردار نبودند. وب‌سایت tecnolikecuba اما یک ویدئوی تقریبا ۷ دقیقه‌ای از بررسی این گوشی به زبان اسپانیایی منتشر کرد و خب خیلی جالب است در حالی که هنوز هیچ خبری از تاریخ معارفه این محصول در اختیار نداریم، بررسی آن منتشر می‌شود!

طبق بررسی، جنس پنل پشتی این محصول از پلاستیک است که یک حسگر سخت‌افزاری اثر انگشت نیز در قسمت مرکزی آن تعبیه شده و این خبر بسیار خوبی است که شاهد حسگر درون نمایشگر نیستیم. همچنین یک ماژول مربعی شکل با طراحی نه چندان زیبا در قسمت چپ-بالای گوشی قرار دارد که تنها یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت فیلم‌برداری ۴K و لرزش‌گیر دیجیتال تصویر به همراه فلش در آن قرار دارد و مشخص نیست چرا برای یک دوربین، چنین ماژول بزرگی در نظر گرفته شده تا نمای پنل پشتی را بهم بزند!!

این امکان وجود دارد که به همراه دوربین ۱۲ مگاپیکسلی، یک سنسور مدت پرواز هم برای پیکسل ۴a در نظر گرفته شده باشد که خب حداقل در این ویدئوی اسپانیایی حرفی از آن به میان نیامد. گفته می‌شود کیفیت این دوربین بسیار خوب است که خوشبختانه از صحت چنین ادعایی می‌توانیم مطمئن باشیم چون کیفیت بالای دوربین یکی از ویژگی‌های بارز گوشی‌های پیکسل بوده و احتمالا خواهد بود!

بیشتر بخوانید: گوشی میان‌رده گوگل پیکسل ۴a را در تصاویر جدید ببینید

درون نمایشگر یک حفره در سمت چپ قرار گرفته که محل قرارگیری دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی است. از کیفیت تصویر آن مطلع نیستیم و متاسفانه چیزی در این رابطه گفته نشده. خود نمایشگر با سایزی ۵.۸۱ اینچی همراه است و از وضوح تصویر ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ بهره می‌برد. رفرش ریت این نمایشگر مطابق انتظار ۶۰ هرتزی است و چگالی تصویر در آن به ۴۴۳ پیکسل بر هر اینچ می‌رسد.

در بخش زیرین نمایشگر یک پورت USB-C تعبیه شده و کلید پاور و کنترل صدا هم در سمت راست دستگاه قرار گرفته‌اند. خوشبختانه گوگل تصمیم گرفته جک ۳.۵ میلی‌متری را در این گوشی مورد استفاده قرار دهد و کاربران می‌توانند از طریق بخش فوقانی، به آن دسترسی داشته باشند.

به لطف برنامه بنچمارک، از مشخصات سخت‌افزاری پیکسل ۴a نیز مطلع شدیم! اینطور که به نظر می‌رسد، وظیفه پردازش این گوشی بر عهده اسنپدراگون ۷۳۰ است که یکی از بهترین پردازنده‌های میان‌ رده کوالکام محسوب می‌شود. همچنین ۶ گیگابایت رم در کنار ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی نیز این گوشی را همراهی می‌کنند تا مشکلی از بابت کندی یا هنگ در گوشی گوگل حس نکنیم. ظرفیت حافظه داخلی از طریق حافظه جانبی قابل افزایش نیست چون دستگاه هیچ محلی برای تعبیه کارت حافظه ندارد. از آن‌ جایی هم که پیکسل ۳a تنها با یک نسخه ۶۴/۴ راهی بازار شد، بعید به نظر می‌رسد شاهد نسخه دیگری از پیکسل ۴a باشیم!

بیشتر بخوانید: نخستین رندر پیکسل ۴a منتشر شد؛ بهره‌گیری از نمایشگر حفره‌دار

پیکسل ۴a دو سیم‌کارته بوده و از اینترنت ۴G پشتیبانی می‌کند. البته برای این محصول ۳ اسم رمز Sunfish، Redfin و Bramble در نظر گرفته شده که طبق گفته وب‌سایت Gsmarena، ممکن است دو مدل Bramble و Redfin از اینترنت ۵G بهره ببرند چون برای آن‌ها پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵ در نظر گرفته شده! این وب‌سایت معتقد است گوشی‌های این سری با نام‌های پیکسل ۴a 4G، پیکسل ۴a 5G و پیکسل ۴a XL 5G روانه بازار خواهند شد! با این اوصاف در رابطه با این ادعای آخر هیچ خبر موثقی منتشر نشده و باید آن را در حد یک شایعه در نظر بگیریم. اما گوشی پیکسل ۴a با نام رمز Sunfish همین محصولی است که در رابطه با آن حرف زدیم و وجود آن تقریبا قطعی خواهد بود.

البته روی پنل پشتی هیچ لوگویی دیده نمی‌شود و این یعنی این محصول ممکن است تولید اولیه باشد و شاید در نسخه نهایی شاهد اعمال یک سری تغییرات هم باشیم. تصاویری که از پیکسل ۴a منتشر شده، این گوشی را با اندروید ۱۰ و بروزرسانی امنیتی ۵ آوریل نشان می‌دهد ولی خب این مسئله اصلا بدان معنا نیست که گوشی در آن تاریخ معرفی خواهد شد.

از آن جایی که شرکت مورد نظر گوگل است، مسلما در روزهای آینده خبرهای بیشتری نیز به گوشی خواهد رسید و به زودی متوجه خواهیم شد در چه زمانی این شرکت از گوشی‌های جدید خود رونمایی می‌کند. همچنین برای آن دسته از عزیزانی که تمایل دارند، ویدئوی یاد شده در انتهای این خبر قرار گرفته است.

دانلود mp4

منبع: gsmarena androidpolice

The post تصاویر جدید گوگل پیکسل ۴a اطلاعات سخت‌افزاری آن را لو داد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala