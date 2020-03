هر سه گوشی گلکسی اس ۲۰ سامسونگ همراه با شارژر ۲۵ وات عرضه شده‌اند ولی از آنجایی که ظرفیت باتری آن‌ها یکسان نیست، با سرعت شارژ متفاوتی سروکار داریم. در این بررسی که توسط سایت PhoneArena صورت گرفته، از شارژ موجود در جعبه این گوشی‌ها استفاده شده است. قبل از اینکه نتایج بررسی را مطرح کنیم، در ادامه باید به نکات مهم مربوط به باتری و سرعت شارژ این گوشی‌ها اشاره کنیم:

گلکسی اس ۲۰ اولترا: باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۲۵ وات در جعبه دیده می‌شود و از شارژ سریع ۴۵ وات پشتیبانی می‌کند. (که برای بهره‌گیری از این سرعت باید شارژر جداگانه‌ای را خریداری کنید.)

گلکسی اس ۲۰ پلاس: باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۲۵ وات در جعبه قرار دارد و حداکثر سرعت شارژ هم ۲۵ وات است.

باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۲۵ وات در جعبه قرار دارد و حداکثر سرعت شارژ هم ۲۵ وات است. گلکسی اس ۲۰: باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۲۵ وات در جعبه دیده می‌شود و از حداکثر سرعت شارژ ۲۵ وات پشتیبانی می‌کند.

مقایسه سرعت شارژ گوشی‌های گلکسی‌ اس ۲۰

زمان طی شده برای شارژ (با شارژر ۲۵ وات) گلکسی‌ اس ۲۰ اولترا گلکسی‌ اس ۲۰ پلاس گلکسی‌ اس ۲۰ ۱۵ دقیقه ۳۲ درصد ۲۸ درصد ۲۸ درصد ۳۰ دقیقه ۶۲ درصد ۵۴ درصد ۵۴ درصد ۴۵ دقیقه ۸۹ درصد ۸۰ درصد ۷۹ درصد ۱ ساعت ۱۰۰ درصد ۹۷ درصد ۹۵ درصد ۱ ساعت و ۶ دقیقه * ۱۰۰ درصد ۱۰۰ درصد

همانطور که در این جدول می‌توانید ببینید، با وجود اینکه گلکسی اس ۲۰ اولترا از بزرگ‌ترین باتری بهره می‌برد، ولی با بهره‌گیری از شارژر ۲۵ وات در عرض تقریبا ۱ ساعت کاملا شارژ می‌شود. در مورد اس ۲۰ پلاس و اس ۲۰ هم شاهد سرعت مشابهی برای شارژ بودیم ولی در نهایت باتری هر دو آن‌ها بعد از ۱ ساعت و ۶ دقیقه به طور کامل شارژ شده است.

در هر صورت به لطف سرعت بالای شارژ، کاربران با وصل کردن گوشی خود به مدت فقط ۳۰ دقیقه به شارژر، می‌توانند باتری آن‌ها را تا حد قابل توجهی شارژ کنند. در زمینه‌ی سرعت شارژ، شرکت‌های چینی عملکرد بسیار بهتری دارند و برخی گوشی‌ها در عرض ۴۰ دقیقه به طور کامل شارژ می‌شود. اگرچه این گوشی‌های سامسونگ از نظر سامسونگ به پای گجت‌های چینی نمی‌رسند، ولی در هر صورت سرعت مناسبی دارند و البته فشار کمتری هم به باتری وارد می‌کنند.

مقایسه سرعت شارژ گلکسی اس ۲۰ اولترا

زمان طی شده برای شارژ شارژ ۴۵ وات شارژ ۲۵ وات شارژ ۱۵ وات ۱۵ دقیقه ۳۷ درصد ۳۲ درصد ۱۱ درصد ۳۰ دقیقه ۷۰ درصد ۶۲ درصد ۲۸ درصد ۴۵ دقیقه ۹۲ درصد ۸۹ درصد ۴۵ درصد ۱ ساعت ۱۰۰ درصد ۱۰۰ درصد ۶۱ درصد ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه * * ۷۷ درصد ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه * * ۹۲ درصد ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه * * ۱۰۰ درصد

در نهایت باید به مقایسه سرعت شارژ برای گلکسی اس ۲۰ اولترا اشاره کنیم. این گوشی از شارژ ۴۵ وات پشتیبانی می‌کند و برای بهره‌گیری از این مشخصه باید یک شارژر ۵۰ دلاری را خریداری کنید. در این بررسی، شارژ ۴۵ وات و ۲۵ وات در برابر شارژ بی‌سیم ۱۵ وات مقایسه شده‌اند. از آنجایی که در شارژ سریع در اواخر فرایند شارژ سرعت کاهش پیدا می‌کند، زمان لازم برای شارژ ۱۰۰ درصد بین ۲۵ وات و ۴۵ وات تفاوت چندانی وجود ندارد.

منبع: Phone Arena

