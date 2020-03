با توجه به جدیدترین شایعاتی که از سوی رسانه‌های چین منتشر شده‌ است، ایسوس در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ از نسل سوم گوشی گیمینگ خود با نام راگ‌فون ۳ رونمایی خواهد کرد. از جمله مشخصات ذکر شده برای این گوشی می‌توان به پشتیبانی از ۵G و تجهیز آن به چیپ اسنپ دراگون ۸۶۵ پلاس (نسخه اورکلاک شده ۸۶۵) اشاره کرد.

نسل دوم راگ‌فون در جولای سال گذشته معرفی و در ماه سپتامبر عرضه شد، اما با توجه بحران به‌وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا، ممکن است ایسوس نتواند تمامی قطعات مورد نیاز خود را در مدت مشابه سال گذشته تامین کند و احتمالا فاصله بین معرفی راگ‌فون ۲ و راگ‌فون ۳ طولانی‌تر خواهد شد.

سری راگ‌فون در گروه گوشی‌های گیمینگ قرار می‌گیرند، بنابراین باید به سخت افزاری قدرتمند مجهز باشند. براساس شایعات منتشر شده، ایسوس قصد دارد در این گوشی از چیپست اسنپ دراگون ۸۶۵ پلاس استفاده کند که البته هنوز رسما از سوی کوالکام معرفی نشده است. با توجه به تفاوتی که میان چیپست‌های اسنپ دراگون ۸۵۵ و ۸۵۵ پلاس وجود داشت، می‌توان انتظار داشت که اسنپ دراگون ۸۶۵ پلاس نیز نسخه‌ای اورکلاک شده از ۸۶۵ باشد. کمپانی تایوانی در راگ‌فون ۲ نیز از اسنپ دراگون ۸۵۵ پلاس استفاده کرده بود تا با نهایت توان موجود به اجرای بازی‌ها بپردازد.

اما اگر فکر می‌کنید تفاوت میان اسنپ دراگون ۸۵۵ و ۸۵۵ پلاس بسیار زیاد است، باید بدانید که کوالکام در نسخه پلاس با اورکلاک کردن CPU و GPU تنها ۴ درصد عملکرد را نسبت به نسخه استاندارد ارتقا داد. در واقع در نسخه پلاس فرکانس هسته‌های پردازشی از ۲.۸۴ گیگاهرتز یه ۲.۹۶ گیگاهرتز ارتقا پیدا کرده است، اما در دنیای گوشی‌های هوشمند هر تغییری، هر چند کوچک، با استقبال کاربران مواجه خواهد شد. احتمالا همین سناریو برای اسنپ دراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس هم اجرایی خواهد شد.

از سایر مشخصاتی که برای راگ‌فون ۳ پیش‌بینی می‌شود، می‌توان به صفحه OLED بزرگ با نرح تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز اشاره کرد؛ یک ویژگی جدید در دنیای گوشی‌های هوشمند که اولین بار در ریزرفون ۲ معرفی شد و سپس راگ‌فون ۲ هم از آن استفاده کرد. البته نرخ تازه‌سازی بالا این روزها به ویژگی مورد علاقه بسیاری از شرکت‌ها، حتی آن‌ها که گوشی گیمینگ تولید نمی‌کنند، تبدیل شده است. یکی از جدیدترین گوشی‌هایی که از نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز استفاده می‌کنند، خانواده گلکسی S20 سامسونگ هستند.

ایسوس راگ‌فون ۲ با مشخصاتی مانند نمایشگر OLED بزرگ ۶.۶ اینچی، باتری ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعتی، دوربین دوگانه، اسنپ دراگون ۸۵۵ پلاس و لوازم جانبی جذاب خود به یک ابزار گیمینگ همه‌فن حریف تبدیل شده است و اگر ایسوس به‌دنبال موفقیت راگ‌فون ۳ است، باید نسبت به نسل قبل حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد.

