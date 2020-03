اپل همچنان درگیر کرونا؛ تولید آیفون ۹ و آیفون ۱۲ با تاخیر همراه خواهد بود

در حالی که شیوع ویروس کرونا به یک نگرانی جهانی تبدیل شده و بسیاری از کشورها را درگیر خود کرده، صنعت موبایل نیز در سطح جهانی تحت الشعاع قرار گرفته است. COVID-19 یا همان ویروس کرونا که از اواخر سال گذشته در چین ظاهر شد، تا کنون منجر به تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها و یا ایجاد وقفه در روند کاری آن‌ها شده و به بازارهای جهانی نیز آسیب زیادی وارد کرده است. اما روز گذشته، بنک آو امریکا (Bank of America) در گزارشی پیش‌بینی کرد که به‌زودی شیوع این ویروس مرموز می‌تواند گریبان اپل را هم بگیرد و تولید آیفون ۹ و همچنین نسخه ۵G آیفون ۱۲ که قرار بود در سپتامبر پیش رو معرفی شود را تحت تاثیر قرار دهد.

۹t05Mac به نقل از الیوت لن، از کارشناسان بنک آو امریکا، اعلام کرده است که انتظار می‌رود خانواده آیفون ۱۲ به دلیل شیوع ویروس کرونا با یک ماه تاخیر معرفی و در ماه اکتبر راهی بازار شوند. اما این موضوع برای اپل چندان هم بی‌اهمیت نخواهد بود، زیرا سری آیفون ۱۲ یکی از مهم‌ترین گوشی‌های این کمپانی در چند سال اخیر خواهند بود و قرار است اولین نسل از خانواده آیفون باشند که پشتیبانی از ۵G را به پلتفرم موبایل اپل می‌آورند. بنابراین، هرگونه خللی در روند تولید یا عرضه آن‌ها می‌تواند اپل را در بازار رقابت با مشکلاتی مواجه کند.

ماه گذشته، DiGiTimes در گزارشی اعلام کرد که اپل به دلیل رعایت مسائل بهداشتی، اعزام مهندسین خود به چین را متوقف کرده است و همین امر باعث شده تا روند تایید مهندسی نمونه‌های اولیه آیفون ۱۲ متوقف شود. به‌ نظر می‌رسد این محدودیت تا ماه آوریل ادامه پیدا کند و اگر شیوع این ویروس خطرناک بهبود نیابد، ممکن است این ممنوعیت باز هم ادامه داشته باشد.

اما این موارد چه اثری بر خانواده آیفون ۱۲ خواهد داشت؟

پیش از این که نسل بعدی آیفون وارد فاز تولید انبوه شود، باید تایید مربوط به تست‌های مهندسی، طراحی و تولید را کسب کند. در همین حال، نمونه‌های اولیه این دستگاه‌ها هنوز در میانه فاز مهندسی متوقف مانده‌اند. در شرایط معمول، تمامی این مراحل در بهار انجام می‌شوند، اما با توجه به وضعیت فوق العاده‌ای که به‌وجود آمده است بعید به‌نظر می‌رسد کوپرتینویی‌ها بتوانند تمامی این مراحل را در آینده‌ای نزدیک پشت‌سر بگذارند؛ به‌ویژه با محدودیت‌هایی که برای سفر به چین اعمال شده است.

پیش از شرایط به‌وجود آمده، انتظار می‌رفت آیفون ۱۲ در ۴ نسخه و در فصل پاییز معرفی شود: کوچکترین نسخه با ابعاد ۵.۴ اینچ و با نمایشگر OLED، نسخه ۶.۱ اینچی با نمایشگر OLED و دوربین دوگانه، نسخه ۶.۱ اینچی دیگری با نمایشگر OLED و دوربین سه‌گانه به همراه حسکر ToF و در نهایت نسخه ۶.۷ اینچی با دوربین سه‌گانه و سنسور ToF که بزرگترین آیفون این خانواده خواهد بود.

سرنوشت آیفون ۹ چگونه خواهد بود؟

مورد دیگری که در پیش‌بینی بنک آو امریکا به آن اشاره شد، آیفون ۹ یا همان نسل دوم آیفون SE بود. گفته می‌شود که شرایط به‌وجود آمده روند تولید این محصول را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. آقای لن پیش‌بینی می‌کند که «مشکلات به‌وجود آمده در زنجیره تامین اپل و همچنین شرایط محیطی به‌وجود آمده به دلیل شیوع کرونا» می‌توانند عرضه آیفون ۹ را برای چند ماه به تعویق بیاندازند. با توقف فعالیت برخی از اعضای زنجیره تامین اپل در چین، دریافت بعضی از قطعات سفارش داده شده برای این دستگاه نیز به تاخیر افتاد که در بهترین حالت، عرضه آن را از ماه مارس به آوریل موکول می‌کند. البته، اپل طبق برنامه قبلی خود، در روز ۳۱ مارس از آیفون ۹ رونمایی خواهد کرد، اما زمان عرضه رسمی آن به بازار هنوز مشخص نیست.

آیفون ۹ که پیش‌تر با نام آیفون SE 2 نیز شناخته می‌شد، قرار است جانشین آیفون SE در بازار میان‌رده‌های ارزان قیمت باشد. خبرها و شایعات متعددی به استفاده از طراحی مشابه آیفون ۸ و سخت افزار مشابه آیفون ۱۱ اشاره کرده‌اند که می‌تواند آیفون ۹ را به یک محصول ایده‌آل برای کاربرانی تبدیل کند که به دنبال یک آیفون ارزان قیمت، اما به‌روز و قدرتمند هستند. از جمله مشخصات پیش‌بینی شده برای این گوشی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نمایشگر ۴.۷ اینچی با رزولوشن ۱۳۳۴ × ۷۵۰ پیکسل

چیپست اپل A13 Bionic

حافظه رم ۳ گیگابایت

حافظه داخلی ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت

دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی

دوربین سلفی ۷ مگاپیکسلی

باتری ۱۷۰۰ میلی آمپر ساعتی

شایعات منتشر شده از قیمت ۳۹۹ دلاری برای نسخه ۶۴ گیگابایتی و قیمت ۴۴۹ دلاری برای نسخه ۱۲۸ گیگابایتی آیفون ۹ حکایت دارند. این قیمت‌ها تقریبا با قیمت آیفون SE محبوب که در سال ۲۰۱۶ عرضه شده بود برابر هستند. مینگ‌چی‌ کو، تحلیل‌گر مسائل مرتبط با اپل، معتقد بود که آیفون ۹ با توجه به مشخصات و قیمتی که دارد، می‌تواند فروشی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون نسخه را به ثبت برساند؛ اما اکنون و با توجه به تاخیر پیش آمده در روند تولید و عرضه این محصول، پیش‌بینی خود را به ۲۰ تا ۳۰ میلیون دستگاه کاهش داده است.

منبع: Phone Arena

The post اپل همچنان درگیر کرونا؛ تولید آیفون ۹ و آیفون ۱۲ با تاخیر همراه خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala