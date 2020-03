مدیرعامل وان پلاس پشتیبانی سری وان پلاس ۸ از اینترنت ۵G را تایید کرد

طبق تایید پیت لاو (Pete Lau)، مدیرعامل شرکت وان پلاس، گوشی‌های مورد انتظار سری وان پلاس ۸ با پشتیبانی از اینترنت ۵G و البته قیمت بالا راهی بازار خواهند شد.

گوشی‌های سری وان پلاس ۸ یکی از مورد انتظارترین گوشی‌هایی هستند که در سال ۲۰۲۰ راهی بازار خواهند شد و تا کنون خبرهای زیادی در رابطه با آن‌ها شنیده‌ایم. اما در مصاحبه‌ اخیری که پیت لاو با وب‌سایت Cnet داشت، جزئیات بیشتری از این محصولات برایمان فاش شد! در بین تمامی صحبت‌هایی که بین طرفین صورت گرفت، مهم‌ترین آن اما پشتیبانی گوشی‌های جدید وان پلاس از اینترنت ۵G بود و این هم می‌تواند خوب باشد و هم بد!

نکته خوب در رابطه با این مسئله این است که کاربران این گوشی‌های باکیفیت می‌توانند از بالاترین سرعت اینترنت موجود بهره ببرند! نکته منفی اما در رابطه با قیمت آن است! محصولات وان پلاس به خودی خود بسیار گران قیمت هستند؛ البته منظور از گران قیمت، به نسبت گوشی‌های چینی دیگر نظیر شیائومی و اوپو و حتی در برخی مواقع هواوی است! در رابطه با چنین گوشی‌هایی، پشتیبانی از اینترنت ۵G یعنی قیمت نجومی!

می‌خواهم مجددا در مورد تعهدمان به اینترنت ۵G و همچنین سرمایه‌گذاری که در این زمینه کردیم صحبت کنم. چندین سال است که روی اینترنت ۵G سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، بنابراین کاملا به آن تعهد داریم و این را مسیری بسوی پیشرفت و ترقی می‌بینیم.

پیت لاو صراحتا تایید کرد هم گوشی وان پلاس ۸ و هم مدل پرو از اینترنت ۵G بهره خواهند برد، اما مشخص نشد چه نامی قرار است برایشان انتخاب شود. اگرچه اطلاعات زیادی از گوشی‌های جدید منتشر شده اما با این اوصاف به نسبت خیلی از شرکت‌های دیگر، وان پلاس بسیار در رابطه با نقشه‌های آینده خود محافظه‌کارانه عمل کرده و معمولا جزئیات زیادی را در اختیار کاربران قرار نمی‌دهد.

با این اوصاف می‌توان تا حد زیادی مطمئن بود این شرکت، وان پلاس ۸ و ۸ پرو را به عنوان نام پرچم‌دارهای بعدی خود در نظر دارد. در کنار همه این‌ها اما لاو به نکته نه چندان خوشایندی هم اشاره داشت که قیمت این دو محصول بود.

سیاست ما همیشه به این گونه بوده که محصولاتی را به بهترین کیفیت و با بهترین قیمت طراحی کنیم. اما فناوری جدید (۵G) هزینه‌ خواهد داشت. بنابراین قیمت آن‌ها به نسبت محصولات ۴G بیشتر خواهد بود.

طبق این گفته‌ها به خوبی می‌توان فهمید گوشی‌های سری وان پلاس ۷ و وان پلاس ۷T که همچنان بسیار گران‌ هستند، از حیث قیمت قابل قیاس با سری ۸ نیستند! Cnet دقیقا این بخش از حرف پیت لاو را در نقل قول بیان نکرد اما ادعا داشت او قرار گیری این گوشی‌ها در محدوده ۱۰۰۰ دلار را هم احتمال داد و بنابراین اگر بخواهیم حدس بزنیم باید بگوییم شاید نسخه پایه مدل پرو ۸۰۰ دلار قیمت داشته باشد!

متاسفانه لاو در مورد وان پلاس ۸ لایت توضیحاتی ارائه نکرد و به همین دلیل نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم آیا این گوشی هم قرار است به اینترنت ۵G مجهز شود یا با همان فناوری ۴G راهی بازار خواهد شد تا اینگونه از افزایش قیمت جلوگیری شود. فعلا باید منتظر ماند و دید برنامه‌های این شرکت در ماه آینده چیه خواهد بود.

لازم به ذکر است گوشی‌های سری وان پلاس ۸ اوایل ماه آوریل رسما رونمایی می‌شوند.

