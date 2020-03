گوشی‌های سری ردمی نوت از جمله محبوب‌ترین گوشی‌های مقرون به صرفه محسوب می‌شوند که در ازای قیمت پایین امکانات قابل توجهی را به ارمغان می‌آورند. دقایقی قبل این شرکت از گوشی‌های ردمی نوت ۹ پرو و نوت ۹ پرو مکس رونمایی کرد.

اول از ردمی نوت ۹ پرو مکس شروع می‌کنیم که از اسنپ‌دراگون ۷۲۰G، حافظه رم ۶ یا ۸ گیگابایتی، ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش، و باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ ۳۳ وات بهره می‌برد. ردمی می‌گوید در عرض ۳۰ دقیقه، شارژ این باتری به ۵۰ درصد می‌رسد. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به نمایشگر ۶.۶۷ اینچی حفره‌دار با رزولوشن FHD+ و پنل LCD اشاره کنیم که در حفره موردنظر یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی هم دیده می‌شود.







در پنل پشتی این گوشی دوربین چهارگانه تعبیه شده است که دوربین اصلی از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد و در کنار آن می‌توانیم به دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم. ردمی خاطرنشان کرده دوربین اصلی این گوشی با ترکیب ۸ فریم ثبت شده، می‌تواند تصاویر با نویز کمتر و کیفیت بالاتر ثبت کند. البته این ویژگی نیازمند حداقل ۶ گیگابایت حافظه رم است که مدل پایه پرو مکس از همین مقدار حافظه رم بهره می‌برد.

ردمی نوت ۹ پرو

مدل ارزان‌تر این خانواده ردمی نوت ۹ پرو است که روی هم رفته شباهت زیادی به مدل پرو مکس دارد. از بین این موارد مشابه می‌توانیم تراشه اسنپ‌دراگون ۷۲۰G، حافظه داخلی ۶۴ تا ۱۲۸ گیگابایتی، نمایشگر ۶.۶۷ اینچی LCD و باتری ۵۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی را نام ببریم. اما مطمئنا قیمت پایین‌تر این گوشی به معنای ضعیف‌تر شدن برخی مشخصات است. به همین خاطر مدل پایه این گوشی با ۴ گیگابایت حافظه رم عرضه می‌شود ولی کاربران می‌توانند مدل مجهز به ۶ گیگابایت حافظه رم را هم خریداری کنند. همچنین به جای ۳۳ وات سرعت شارژ، شاهد شارژ ۱۸ وات هستیم.







در پنل پشتی هم اگرچه بار دیگر شاهد دوربین چهارگانه هستیم، ولی حالا دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است و به غیر از این، همچنان با دوربین‌های اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی روبرو هستیم. یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی هم وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد.

هر دو گوشی مجهز به حسگر اثر انگشت تعبیه شده در کنار بدنه هستند و نباید وجود فرستنده امواج مادون قرمز، جک هدفون، پورت USB-C و محافظ گوریلا گلس در پنل پشتی و جلویی را از قلم بیندازیم.

مدل پایه ردمی نوت ۹ پرو مکس که از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد، با قیمت ۲۰۲ دلار روانه‌ی بازار هند می‌شود و گران‌ترین مدل که مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است، ۲۵۶ دلار قیمت دارد. همچنین کاربران هندی برای خرید مدل پایه ردمی نوت ۹ پرو که مجهز به ۴/۶۴ گیگابایت است، باید ۱۷۵ دلار بپردازند و برای مدل ۶/۱۲۸ گیگابایت هم قیمت ۲۱۵ دلار در نظر گرفته شده است. در مورد تاریخ عرضه این گوشی در دیگر کشورها هنوز خبری منتشر نشده است.

