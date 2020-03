اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت تایوانی TSMC که به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در ساخت چیپست پردازنده به شمار می‌رود، برای تولید چیپ‌های ۵ نانومتری کاملا آماده است!

در حالی که فعلا پردازنده‌های دسکتاپ و گوشی‌های هوشمند از لیتوگرافی ۷ نانومتری بهره می‌برند، یکی از افراد آگاه از فعالیت‌های TSMC اعلام کرد این شرکت به زودی (در ماه آوریل سال جاری)، تولید چیپست‌های ۷ نانومتری را نیز آغاز خواهد کرد!

سال‌های زیادی است که TSMC تلاش می‌کند به فناوری ۵ نانومتری دست یابد و ظاهرا بالاخره موفق به انجام این کار شده. چیپست‌های ۵ نانومتری این شرکت دومین چیپست‌هایی هستند که از فناوری ULV یا فرایند لیتوگرافی فرابنفش استفاده می‌کنند. پیش از این در ساخت پردازنده‌های +۷nm نیز از این فناوری استفاده شده بود که در حال حاضر در جدیدترین پرچم‌دارها مورد استفاده قرار گرفته است.

بارها گفته شد و بار دیگر هم یادآوری آن خالی از لطف نیست که کوچک‌تر شدن اندازه نودها به معنای افزایش تراکم ترانزیستورها و در نتیجه کاهش چشمگیر مصرف انرژی است! به زودی این فناوری در گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای شخصی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و این خبر بسیار خوبی برای آن دسته از کاربرانی است که به دنبال افزایش قدرت پردازنده هستند اما در مورد مصرف انرژی آن نگرانی‌هایی دارند.

طبق اعلام TSMC، ظرفیت دریافت سفارشات این شرکت پر شده و دیگر نمی‌تواند هیچ سفارش دیگری را ثبت کند. طبق گفته تحلیل‌گران، تولید چیپست‌های ۵ نانومتری می‌تواند امسال چیزی در حدود ۱۰ درصد کل درآمد TSMC را تشکیل دهد. با توجه به عملکرد قابل قبول چیپست‌های ۷ نانومتری، به احتمال بسیار زیاد TSMC به تولید آن‌ها ادامه خواهد داد و به زودی شاهد استفاده آن‌ها در گوشی‌های میان‌رده نیز خواهیم بود.

چند وقت پیش خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه اپل احتمالا در گوشی‌های سری آیفون ۱۲ از پردازنده‌های ۵ نانومتری تحت عنوان A14 استفاده می‌کند. چون گفته می‌شد پردازنده‌های جدید در نیمه اول سال ۲۰۲۰ راهی بازار می‌شوند و اپل هم که در ماه سپتامبر گوشی‌های خود را معرفی می‌کند می‌تواند بدون هیچگونه مشکلی از آن‌ها استفاده کند. حال همه چیز طبق آن گفته‌ها در حال جریان است. TSMC از آمادگی خود برای تولید انبوه چیپست‌های ۵ نانومتری در نیمه نخست سال جاری خبر داد و اپل هم اگر مشکلی پیش نیاید احتمالا در ماه سپتامبر از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ رونمایی می‌کند و این یعنی شاید پرچم‌دارهای جدید اپل، اولین محصولاتی باشند که پردازنده‌های ۵ نانومتری را به عنوان قلب تپنده خود مورد استفاده قرار می‌دهند.

با این اوصاف هنوز هیچ خبر دیگری در این رابطه که اپل می‌خواهد از چه پردازنده‌ای در گوشی‌های جدید خود استفاده کند منتشر نشده و به خاطر شیوع ویروس کرونا، شاید اصلا در همان تاریخ همیشگی نیز شاهد معرفی گوشی‌های جدید این شرکت نباشیم که البته این مسئله می‌تواند به شایعه استفاده از پردازنده‌های ۵ نانومتری در گوشی‌های این شرکت دامن بزند.

