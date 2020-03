امروز Ming-Chi Kuo، تحلیلگر مسائل اپل، گزارشی جدید منتشر کرده که طبق آن، اپل به زودی مدل‌های جدید مک بوک با کیبرد Scissor-Switch را عرضه خواهد کرد. این مدل‌ها شامل مدل جدید مک بوک ایر و مک بوک پرو می‌شود که قرار است در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به بازار عرضه شوند. با این کار، کیبرد تمام مک بوک‌های جدید، مثل مک بوک پرو ۱۶ اینچی خواهد بود. تا پیش از لپ‌تاپ ۱۶ اینچی اپل، شاهد استفاده از کیبرد‌های پروانه‌ای در کامپیوترهای اپل بودیم که نرخ خرابی بسیار بالایی داشتند. اما کیبرد جدید مکانیزمی بسیار شبیه به کیبردهای Magic Keyboard اپل دارد که بسیار مقاوم‌تر از مدل‌های پروانه‌ای هستند.

Kuo اخیرا هم در گزارشی اعلام کرده بود که قرار است مک بوک پرو ۱۴ اینچی جایگزین مدل‌های ۱۳ اینچی کنونی شود اما زمان عرضه آن‌ها را در آن زمان نمی‌دانست. حالا اما می‌دانیم که مدل‌های جدید به زودی عرضه خواهند شد که خبر بسیار خوبی است.

جدا از این مورد، Kuo همچنین پیش‌بینی کرده که امسال اپل بالاخره اولین مک بوک با پردازنده‌های مبتنی بر معماری ARM را عرضه خواهد کرد. آنطور که او می‌گوید، این لپ‌تاپ‌ها احتمالا در سه ماهه پایانی سال میلادی جاری از راه می‌رسند و اگر این چنین نباشد، سه ماهه اول سال بعد شاهد آن‌ها خواهیم بود. این تئوری که اپل می‌خواهد به طور کل پردازنده‌های اینتل در لپ‌تاپ‌های خود را با پردازنده‌های ARM جایگزین کند، چند سالی است که شنیده می‌شود. قطعا قرار نیست این اتفاق یک شبه رخ دهد و برای این منظور لازم است در ابتدا یک یا دو لپ‌تاپ‌ با این نوع پردازنده ببینیم. در مرحله بعد هم نیاز است تا توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های خود را برای ARM توسعه دهند که این مورد هم فرآیندی زمان‌بر خواهد بود. اما در کل اپل به این رویا که اینتل را کنار بگذارد و مک‌بوک‌های خود را با پردازنده ARM عرضه کند، از همیشه نزدیک‌تر است.

در پایان، Kuo می‌گوید طراحی جدید لپ‌تاپ‌های اپل را هم در دومین یا سومین سه ماهه از سال میلادی آینده خواهیم دید. طراحی جدید برای مک‌بوک‌ها چیزی است که بسیاری منتظر آن بودند و باید ببینیم اپل سال آینده چه چیزی در چنته خواهد داشت.

