نوبیا رد مجیک ۵G با نمایشگر ۱۴۴ هرتزی و پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ رونمایی شد!

جدیدترین گوشی هوشمند گیمینگ شرکت نوبیا با نام رد مجیک ۵G روز گذشته با قابلیت‌های فراوانی از جمله نمایشگر ۱۴۴ هرتزی و پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ رونمایی شد!

هرچه که تعداد کاربران گوشی‌های هوشمند افزایش می‌یابد، شرکت‌های سازنده تلاش می‌کنند محصولات خود را تواناتر و کاربردی‌تر از گذشته روانه بازار کنند تا پاسخگوی نیازهای متعدد آن دسته از کاربرانی باشد که اکثر کار خود را با آن‌ها انجام می‌دهند. یکی از بخش‌هایی که گوشی‌های هوشمند طی چند سال اخیر در آن پیشرفت قابل توجهی داشتند، گیمینگ بود! مسلما هستند کسانی که باور دارند هیچگاه لذت تجربه بازی در کنسول و یا کامپیوترهای شخصی با گوشی هوشمند قابل قیاس نیست اما فروش کم نظیر بازی‌های موبایلی و استقبال بسیار خوب کاربران از آن‌ها نشان می‌دهد طرفداران گیمینگ با گوشی کم نیستند!

در همین راستا گوشی‌های زیادی از جمله ایسوس راگ فون، ریزر و بلک شارک با قابلیت‌های جذاب روانه بازار شدند تا تجربه گیمینگ روی گوشی را فراتر از آنچه که انتظار می‌رفت برسانند. در ادامه تولید گوشی‌های گیمینگ، نوبیا، شرکت نوپای چینی که از سال ۲۰۱۵ تا کنون به صورت مستقل مشغول به فعالیت است، روز گذشته از گوشی گیمینگ خود با نام رد مجیک ۵G رونمایی کرد.

نوبیا برای گوشی خود از جدیدترین و بهترین فناوری‌های روز استفاده کرده که به عنوان نمونه می‌توان از نمایشگر ۱۴۴ هرتزی، پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵، ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 3.0 نام برد که در حقیقت می‌تواند این محصول را به یکی از قدرتمندترین گوشی‌های گیمینگ سال ۲۰۲۰ بدل کند. خصوصا اینکه نمایشگر ۱۴۴ هرتزی آن می‌تواند یکی از بهترین و لذت بخش‌ترین تجربه‌های کار با گوشی را برای کاربران به ارمغان آورد.

در کنار قابلیت‌های سخت‌افزاری فراوان، شاهد پشتیبانی این محصول از اینترنت ۵G نیز هستیم تا دانلود فایل‌های حجیم و انجام بازی‌های آنلاین با بالاترین سرعت ممکن صورت گیرد. همچنین یک لنز IMX686 ساخت سونی با اندازه ۶۴ مگاپیکسل، یک دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و یک دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی، مجموعه دوربین‌های این گوشی را تشکیل می‌دهند که برای یک گوشی با اهداف گیمینگ مناسب به نظر می‌رسند.

اما ویژگی اصلی این محصول، سیستم خنک کننده فعال آن است که شامل یک فن چرخشی و یک هیت سینک بوده و به ادعای نوبیا می‌تواند دمای پردازنده را تا ۱۸ درجه کاهش دهد! از آن جایی که این محصول از شارژر سریع ۵۵ واتی نیز بهره می‌برد، سیستم خنک کننده حین شارژ با آن فعال می‌شود تا هیچ خطری از بابت گرم شدن بیش از حد آن را تهدید نکند و همچنین سرعت شارژ شدن نیز افزایش یابد.

رد مجیک ۵G از یک نمایشگر امولد ۶.۶۵ اینچی با وضوح ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل (+FHD) بهره می‌برد که با کاهش حاشیه‌ها، بخش بزرگی از پنل جلویی را به خود اختصاص داده است. در این گوشی هیچگونه ناچ یا حفره‌ای دیده نمی‌شود و در عوض نوبیا ترجیح داده از همان روش سنتی استفاده کرده و برای تعبیه دوربین سلفی از حاشیه بالای نمایشگر بهره ببرد. از قابلیت‌های جذابی که این نمایشگر به آن مجهز شده می‌توان به سنسور اثر انگشت اپتیکال، نمایشگر ۱۴۴ هرتزی و نرخ نمونه برداری لمس ۲۴۰ هرتزی اشاره کرد و این یعنی تجربه بی‌نظیر گیمینگ و کاربری با رد مجیک ۵G!

قلب تپنده این محصول را پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ تشکیل می‌دهد که در آن، مودم X55 بکار رفته است. نسخه‌های مختلفی از این گوشی در نظر گرفته شده که از رم ۸ گیگابایتی شروع می‌شود و در نهایت به ۱۶ گیگابایت می‌رسد. همچنین حافظه داخلی این گوشی نیز از ۱۲۸ تا ۲۵۶ خواهد بود که همه آن‌ها از نوع UFS 3.0 هستند.

پنل پشتی رد مجیک ۵G از جنس شیشه است و با رنگ و اشکال زیبایی طراحی شده. همچنین این مسئله در کنار نورپردازی RGB باعث شده نمای پشتی بسیار جذاب‌تر به نظر برسد! یکی از دیگر مواردی که باعث افزایش عملکرد گیمینگ این گوشی شده، ماشه‌ها (تریگر) خازنی هستند که با نرخ الگوبرداری لمس ۳۰۰ هرتز، هیچگونه کندی یا لگی را در آن مشاهده نخواهید کرد!

برای این گوشی یک باتری ۴.۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته شده که باید کیفیت آن را در عمل سنجید. به طور کلی با توجه به خنک کننده خوب، پردازنده کم مصرف و نمایشگر امولد، به نظر می‌رسد بتوان روی عملکرد خوب آن حساب کرد. در بخش نرم‌افزار، از رابط کاربری رد مجیک استفاده شده که مبتنی بر اندروید ۱۰ است و نمای خوب و جالبی دارد. وای فای نسل ۶ و جک ۳.۵ میلی‌متری، دیگر قابلیت‌هایی هستند که می‌توانند رد مجیک ۵G را به یکی از بهترین و مجهزترین گوشی‌های گیمینگ سال ۲۰۲۰ بدل کنند.

این گوشی در سه رنگ بسیار جذاب مشکی، قرمز، قرمز آبی که با نام Cyber Neon شناخته می‌شود و همچنین یک مدل محدود شفاف راهی بازار می‌شود. پیش خرید رد مجیک ۵G در کشور چین از دیروز آغاز شده است و ورود رسمی آن به بازار در تاریخ ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) رخ خواهد داد. خوشبختانه برای این گوشی فروش بین‌المللی نیز در نظر گرفته شده و در ماه آوریل باید شاهد ورود آن به بازار جهانی باشیم!

مدل پایه این گوشی که با مشخصات سخت‌افزاری ۸/۱۲۸ همراه است، با قیمت مناسب ۵۴۰ دلار، مدل ۱۲/۱۲۸ با قیمت ۵۸۵ دلار، مدل ۱۲/۲۵۶ با قیمت ۶۲۵ دلار و در نهایت مدل بسیار قدرتمند این سری با ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، با قیمت نسبتا مناسب ۷۱۲ دلار راهی بازار خواهند شد. مدل محدود این گوشی که از رنگ شفاف بهره می‌برد در دو نسخه ۱۲/۲۵۶ و ۱۶/۲۵۶ راهی بازار می‌شود که به ترتیب ۶۵۵ و ۷۴۰ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند.

منبع: gsmarena

