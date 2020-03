تصاویری از وان پلاس ۸ پرو در دستان مرد آهنی دنیای مارول فاش شد

نابغه، میلیاردر، خوش‌تیپ و البته مهم‌تر از همه، آقای خوش قلب! این‌ها برجسته‌ترین صفاتی هستند که برای مرد آهنی دنیای سینمایی مارول در نظر گرفته می‌شوند. اما ظاهرا رابرت داونی جونیور، بازیگر نامزد جایزه اسکار، علاوه بر ایفای نقش این شخصیت جذاب استعدادهای دیگری هم دارد که یکی از جدیدترین‌ آن‌ها، افشاگری در دنیای گوشی‌های هوشمند است. به تازگی تصویری از وان پلاس ۸ پرو با دوربین اصلی چهارگانه در دست آقای بازیگر فاش شده است.

البته مطمئن هستیم که تونی استارک قرار نیست در حوزه تخصصی افرادی همچون ایوان بلس یا استیو همرستوفر (افشاگران معروف دنیای گوشی هوشمند) ورود کند. به علاوه، احتمالا او به عمد تصویر پرچم‌دار جدید وان پلاس را فاش نکرده است و در زمان استراحت بین فیلم‌برداری تیزر تبلیغاتی وان پلاس، شخصی از او عکس گرفته و آن را منتشر کرده است.

همچنین، می‌توان این احتمال را هم در نظر داشت که کمپانی چینی با نیت جلب توجه و به راه انداختن حواشی تازه درباره پرچم‌دار جدیدش (که انتظار می‌رود در یک ماه آینده معرفی شود) این کار را انجام داده باشد. احتمالا این تصویر توسط سم جونز، عکاس و کارگردان، گرفته شده است؛ زیرا اولین بار در صفحه اینستاگرام او منتشر شد و خیلی زود حذف شد.

اما به هر دلیل و از هر طریقی که این اتفاق رخ داده است، ما از آن استقبال می‌کنیم و خوشحال هستیم که به تصویر نسبتا واضحی از یکی از مهم‌ترین پرچم‌داران امسال دسترسی پیدا کردیم. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، نمایی از قاب پشتی و دوربین اصلی وان پلاس ۸ پرو دیده می‌شود که تا حدی اطلاعات قبلی منتشر شده درباره دوربین چهارگانه آن را تایید می‌کند.

سه‌لنز از مجموعه سنسورهای این دوربین همانند وان پلاس ۷ پرو و ۷T پرو به‌صورت عمودی در کنار همدیگر قرار گرفته‌اند و لنز چهارم که ظاهرا به قابلیت‌های پیشرفته واقعیت افزوده مربوط است، در کنار آن‌ها قرار گرفته است. در ماه اکتبر، جزئیاتی از وان پلاس ۸ پرو فاش شد که از تجهیز آن به سیستم تشخیص عمق World-facing سه‌بعدی خبر می‌داد، مانند آنچه سامسونگ در گلکسی نوت ۱۰ پلاس، گلکسی اس ۲۰ پلاس و گلکسی اس ۲۰ اولترا به‌کار گرفته است و گفته می‌شود حداقل در یکی از اعضای خانواده آیفون ۱۲ نیز از آن استفاده خواهد شد.

بیش از این نمی‌توان از تصویر منتشر شده از رابرت داونی جونیور و وان پلاس ۸ پرو حاضر در دستش اطلاعاتی کشف کرد، اما در روزهای آینده خانواده وان پلاس ۸ با حضور دو نسخه پرچم‌دار با نام‌های وان پلاس ۸ و ۸ پرو و یک میان‌رده اقتصادی با نام وان پلاس ۸ لایت معرفی خواهند شد که پیش‌تر به‌طور مفصل به بررسی مشخصات آن‌ها پرداخته‌ایم.

