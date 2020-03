اپل ساعاتی قبل اعلام کرد که امسال کنفرانس توسعه‌دهندگان موسوم به WWDC را به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین برگزار خواهد کرد. اپل می‌گوید این رویداد که قرار است در تاریخ نامشخصی در ماه ژوئن کار خود را آغاز کند، یک تجربه آنلاین کاملا جدید است که شامل مراسم همیشگی خواهد بود.

رییس بخش بازاریابی اپل در یک بیانیه منتشر شده خاطرنشان کرده که جزییات بیشتر مربوط به این رویداد در هفته‌های آتی اعلام خواهد شد. در سال‌های اخیر، شهر سن خوزه میزبان این رویداد بوده است. اپل همچنین قرار است ۱ میلیون دلار به برخی از نهادهای سن‌خوزه اهدا کند تا بتواند تا حدی ضرر مربوط به عدم شرکت هزاران نفر را جبران کند.

این شرکت امسال با برگزاری مراسم به‌صورت آنلاین، رویکرد جدیدی را اتخاذ کرده است.

معمولا، رویداد WWDC با نطق اصلی کار خود را آغاز می‌کند و طی آن نسخه جدید iOS، macOS، tvOS و WatchOS معرفی می‌شوند و در روزهای بعدی رویداد اپل جلساتی را برای توسعه‌دهندگان برگزار می‌کند تا با پلتفرم‌های جدید این شرکت آشنا شوند. اما این شرکت امسال با برگزاری مراسم به‌صورت آنلاین، رویکرد جدیدی را اتخاذ کرده است. طی هفته‌های گذشته، ویروس کرونا کشورهای متعددی را دیگر خود کرده و لغو مراسم‌های این‌چنینی می‌تواند سرعت شیوع آن را تا حدی کاهش دهد.

ما در حال حاضر سرنخ‌هایی در مورد جزییات رونمایی‌های اپل در دست داریم. به‌عنوان مثال، در مورد iOS باید بگوییم که اپل مشغول توسعه یک اپلیکیشن جدید برای تندرستی است و در ضمن یک API برای تشخیص دست‌خط ارائه می‌شود. WatchOS 7 هم ظاهرا قابلیت پایش خواب و واچ‌فیس‌های پرچم کشورهای را به ارمغان می‌آورد. در ضمن به احتمال زیاد نسخه جدید اپل واچ هم می‌تواند سطح اکسیژن خون را تشخیص بدهد. در نهایت باید بگوییم که اپل احتمالا به کاربران اجازه می‌دهد مرورگر و اپلیکیشن ایمیل پیش‌فرض گجت‌ها را تغییر بدهند.

