گوگل درباره تکنولوژی سیستم راداری پیکسل ۴ توضیح داد

پیکسل ۴ که ماه‌ها قبل معرفی شد، به دلیل داشتن سیستم رادار موسوم به Soli توانست توجهات زیادی را جلب کند که این سیستم نوآورانه امکانات متعددی را به ارمغان آورده است. ساعاتی قبل، یکی از وبلاگ‌های گوگل در زمینه هوش مصنوعی، مطلب مفصلی را در مورد جزییات کارکرد سیستم راداری پیکسل ۴ را منتشر کرد.

تراشه Soli با تکنولوژی رادار کار می‌کند که قدمت این تکنولوژی به دهه‌ها قبل برمی‌گردد و بعد از مدت‌ها تلاش، یک قطعه بسیار کوچک موفق شده تکنولوژی مذکور را برای یک گوشی هوشمند به ارمغان بیاورد. به جای اسکن فضا و تشخیص تغییرات در فضا، این سیستم تغییرات مربوط به انعکاس سیگنال را زیر نظر قرار می‌دهد.

سیستم راداری Soli سیگنال‌های ۶۰ گیگاهرتزی ارسال می‌کند و از طریق سه گیرنده جداگانه آن‌ها را دریافت می‌کند. تفاوت بین این سیگنال‌ها به سیستم اجازه می‌دهد موقعیت نسبی اشیاء در مجاورت خود (حدود ۲۰ سانتی‌متر از گجت) را اسکن کند و جهت، سرعت و فاصله اشیا در حال حرکت را در یک فضای سه‌بعدی تشخیص دهد.

با کاهش نیاز به آنتن‌های اضافی موردنیاز برای سیستم‌های سنتی رادار، توسعه‌دهندگان گوگل موفق شدند ماژول Soli را در ابعاد ۵ در ۶.۵ در ۰.۸۷۳ میلی‌متری توسعه دهند. این تراشه بخش کوچکی از حاشیه‌ی فوقانی ضخیم پیکسل ۴ را تشکیل می‌دهد و در این حاشیه شاهد سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی و دوربین سلفی هستیم.

گوگل همچنین از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی برای تشخیص حرکات دست استفاده کرده و هزاران داوطلب برای آموزش این سیستم به مهندسان گوگل کمک کرده‌اند. این الگوریتم‌ها به سیستم Soli اجازه می‌دهند داده‌های دریافتی را به دقت تفسیر و فیلتر کند.

از جمله قابلیت‌های این سیستم می‌توانیم به شناسایی حضور کاربر اشاره کنیم که باعث می‌شود به‌سرعت سیستم تشخیص چهره را فعال کند و همین موضوع سرعت عملکرد سیستم مذکور را بهبود می‌بخشد. همچنین سیستم راداری پیکسل ۴ به کاربران اجازه می‌دهد با حرکات دست کارهایی مانند قبول تماس تلفنی، رد کردن آلارم و آهنگ و دیگر کارهای این‌چنینی را انجام دهند.

فارغ از بحث مفید بودن یا نبودن این سیستم، نمی‌توان تلاش گسترده گوگل برای عملی کردن آن را نادیده گرفت. در رابطه با مفید بودن این سیستم بحث‌های زیادی شکل گرفته و ظاهرا پیکسل ۴a بدون این تکنولوژی عرضه می‌شود و شاید حتی پیکسل ۵ هم فاقد این سیستم باشد. اما در هر صورت با توجه به بودجه هنگفتی که گوگل برای این پروژه صرف کرده، مطمئنا این شرکت تلاش‌های خود را در زمینه تکنولوژی رادار ادامه خواهد داد.

منبع: Phone Arena

The post گوگل درباره تکنولوژی سیستم راداری پیکسل ۴ توضیح داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala