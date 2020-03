بیل گیتس از هیئت مدیره مایکروسافت استعفا داد

بیل گیتس که یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل سابق شرکت مایکروسافت محسوب می‌شود، از هیئت مدیره این کمپانی کناره‌گیری کرد. گیتس تا سال ۲۰۰۰ به‌عنوان مدیرعامل مایکروسافت انجام وظیفه می‌کرد اما در این سال از این مقام کناره‌گیری کرد تا بتواند وقت بیشتری صرف بنیاد بیل و ملیندا گیتس کند. در سال ۲۰۰۸ هم گیتس شغل تمام وقت خود در مایکروسافت را کنار گذاشت تا تمرکز بیشتری برای فعالیت‌های بشردوستانه داشته باشد.

به نظر می‌رسد بیل گیتس هم این بار هم به دلیل انگیزه‌های مشابه از هیئت مدیره کناره‌گیری کرده و در بخشی از بیانیه خبری به «اختصاص زمان بیشتر به اولویت‌های بشردوستانه» اشاره شده است. زمانی که گیتس در سال ۲۰۱۴ از مقام ریاست هیئت مدیره کناره‌گیری کرد، مدیرعامل فعلی یعنی ساتیا نادلا از او درخواست کرد به‌عنوان مشاور فناوری مایکروسافت انجام وظیفه کند و قرار است این سمت بیل گیتس همچنان ادامه پیدا کند.

ساتیا نادلا با انتشار یک متن گفته: «کار کردن با بیل طی این سال‌ها افتخار و امتیاز بزرگی بوده است. بیل شرکت ما را با اعتقاد به نیروی دموکراتیک نرم‌افزاری و اشتیاق برای حل مهم‌ترین چالش‌های جامعه تاسیس کرد. در سال‌های گذشته، هیئت مدیره از رهبری و دیدگاه‌های بیل بهره برده است. و مایکروسافت همچنان از شور و اشتیاق و مشاوره بیل برای پیشبرد محصولات و خدمات ما بهره‌مند خواهد شد. من از دوستی با بیل خرسند هستم و امیدواریم بتوانیم رسالت خود برای توانمندسازی هر فرد و هر نهاد روی کره زمین برای دستیابی به اهداف بیشتر را ادامه دهیم.»

اگرچه بعد از این استعفا قرار است بیل گیتس به‌عنوان مشاور فناوری مدیرعامل فعلی مایکروسافت انجام وظیفه کند، اما در هر صورت این خبر نشان می‌دهد دیگر این شخص مشهور در مقایسه با گذشته ارتباط چندانی با تصمیم‌های کلان این کمپانی نخواهد داشت.

منبع: The Verge

