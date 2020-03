رندر و مشخصات هواوی P40 پرو پریمیوم فاش شد

حدود دو هفته دیگر قرار است سه عضو اصلی خانواده هواوی P40 رسما معرفی شوند و در این زمینه تا حالا شایعات و خبرهای زیادی منتشر شده است. سایت ITHome به تازگی به رندر و فهرست مشخصات هواوی P40 پرو پریمیوم در یک فروشگاه آنلاین کره‌ای برخورده است که در آن به برخی از ویژگی‌های کلیدی گوشی مذکور اشاره شده.

طبق گزارش سایت ITHome، این گوشی از نمایشگر ۶.۷ اینچی با رزولوشن ۳۱۶۰ در ۱۴۴۰ با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. قلب تپنده آن کایرین ۹۹۰ ۵G است و در کنار آن می‌توانیم به ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کنیم. در پنل پشتی، باید انتظار دوربین اصلی ۵۲ مگاپیکسلی، دوربین ۴۰ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، سنسور ToF و دوربین پریسکوپی را داشته باشیم. در بخش فوقانی نمایشگر هم یک دوربین ۳۲ مگاپیکسلی به همراه سنسور ToF به‌عنوان ماژول دوربین سلفی انجام وظیفه خواهند کرد. همچنین نباید وجود باتری ۵۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و سرعت شارژ ۵۰ وات را از قلم بیندازیم.

در رابطه با رندر منتشر شده هم تفاوتی با رندرهای قبلی دیده نمی­شود و متاسفانه در این فهرست فاش شده به قیمت گوشی مذکور اشاره‌ای نشده است. با توجه به گزارش‌های قبلی، با خیال راحت می‌توانیم در مورد این خبر جدید صحبت کنیم زیرا از مدت‌ها قبل در مورد ویژگی‌های مختلف هواوی P40 پرو پریمیوم گزارش‌های گوناگونی منتشر شده است. اما در هر صورت تا زمانی که رسما معرفی نشود، شاید برخی از این جزییات اشتباه از آب دربیایند.

