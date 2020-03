به تازگی به حجم گزارش‌های مربوط به پیکسل ۴a افزوده شده و حالا در همین رابطه می‌توانیم به خبر جالبی در مورد پیکسل ۵ بپردازیم. با بررسی انجام شده بر روی کدهای مربوط به اپلیکیشن دوربین گوگل که هنوز به صورت رسمی عرضه نشده، می‌توانیم یک ویژگی مهم پیکسل ۵ را مطرح کنیم.

اول از همه باید به احتمال وجود دوربین تله‌فوتو اشاره کنیم که البته اصلا تعجب‌آور نیست زیرا مدل‌های پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال هم همراه با چنین دوربینی عرضه شدند. همچنین در گزارش سایت ۹To5Google آمده که شواهد موجود به اسامی رمز Bramble و Redfin اشاره دارند که مربوط به تراشه میان‌رده تازه‌نفس اسنپ‌دراگون ۷۶۵G هستند و ارتباطی با تراشه پرچم‌دار اسنپ‌دراگون ۸۶۵ ندارند.

اگر این موضوع صحت داشته باشد، پیکسل ۵ نسبت به پیکسل ۴ گجت‌های ضعیف‌تری خواهند بود. البته این تراشه از مودم ۵G یکپارچه بهره می‌برد. در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از ۶ ماه تا عرضه گوشی‌های پیکسل ۵ فاصله داریم، فعلا نباید چنین خبرهایی را چندان جدی بگیریم.

آیا عدم تعبیه تراشه پرچم‌دار اقدامی منطقی است؟

اسنپ‌دراگون ۸۶۵ بهترین تراشه این شرکت محسوب می‌شود اما در عین حال قیمت بسیار بالایی هم دارد. یکی از دلایل افزایش قیمت پرچم‌داران جدید به همین موضوع برمی‌گردد. به همین خاطر استفاده از تراشه میان‌رده قدرتمند، می‌تواند قیمت پیکسل ۵ را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

علاوه بر این، از جمله مزیت‌های اینگونه تراشه‌ها می‌توانیم به بهینه بودن مصرف انرژی آن‌ها اشاره کنیم. استفاده از چنین تراشه‌ای می‌تواند عمر باتری گوشی‌های پیکسل را افزایش بدهد که یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این سری گوشی‌ها به حساب می‌آید. همچنین گوگل به دلایلی به تعبیه باتری‌های بزرگ‌تر علاقه‌ای ندارد و همین موضوع احتمالا انگیزه گوگل را برای تعبیه تراشه میان‌رده دوچندان می‌کند.

همچنین موفقیت نسبی پیکسل ۳a نشان داده که این شرکت به جای تمرکز بر ویژگی‌های پر زرق‌وبرق مانند سیستم رادار، بهتر است در زمینه‌ی بهبود ویژگی‌های اصلی یعنی دوربین، نرم‌افزار و عمر باتری تمرکز کند.

