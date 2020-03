روز گذشته سامسونگ یک گوشی جدید را تحت عنوان گلکسی A11 در وب‌سایت رسمی خود رونمایی کرد که در گذشته شایعاتی را نیز در رابطه با آن شنیده بودیم. جالب اینجاست که هیچ عرضه مطبوعاتی را برای این محصول شاهد نیستیم و لیست مشخصات آن نیز هنوز کامل نشده‌اند! البته تصاویر رسمی آن را در اختیار داریم اما مشخص نیست باید چه زمانی شاهد عرضه آن به بازار باشیم!

آنطور که از صفحه رسمی سامسونگ پیداست، گلکسی A11 یک گوشی پایین‌رده خواهد بود که خب از اسم آن هم مشخص است. نمایشگر ۶.۴ اینچی از نوع TFT، وضوح ۷۲۰ × ۱۵۶۰ و یک حفره کوچک در سمت چپ به منظور تعبیه دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0، تمام آن چیزی است که در پنل جلویی شاهد هستیم. حاشیه‌های کم هم در قسمت بالا و پایین و هم کناره‌های دستگاه باعث شده بخش بزرگی از قسمت جلو را نمایشگر تشکیل دهد. این گوشی ۶.۴ اینچی با ابعاد ۸ × ۷۶.۳ × ۱۶۱.۴ طراحی شده و ۱۷۷ گرم نیز وزن دارد.

در پنل پشتی طراحی بسیار ساده‌ای را شاهد هستیم که دور از انتظار هم نبود. حسگر اثر انگشت در مرکز پنل، ماژول عمودی شامل سه دوربین واقع در سمت چپ-بالا و لوگوی سامسونگ که در پایین‌ترین بخش آن قرار گرفته است. جنس پنل پشتی از پلاستیک است که خب در گوشی‌های مدل بالاتر این سری نیز شاهد بکارگیری همین ماده بودیم. برای باز کردن این گوشی علاوه بر حسگر اثر انگشت، قابلیت تشخیص چهره نیز قرار گرفته که دست کاربر را در این زمینه باز می‌گذارد.

بخش عکاسی و فیلم‌برداری این گوشی بر عهده سه دوربین خواهد بود. یک دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8، یک دوربین فوق عریض ۵ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 و یک سنسور سنجش عمق که در ثبت تصاویر پرتره تاثیر بسزایی دارد. اگرچه هنوز نمونه‌ای از تصاویر ثبت شده توسط این گوشی را در اختیار نداریم اما قطعا نباید انتظار بالایی از دوربین آن داشته باشیم.

قلب تپنده این محصول را یک پردازنده ۸ هسته‌ای با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز تشکیل می‌دهد که متاسفانه مشخص نشده این پردازنده از چه شرکتی و چه خانواده‌ای است! البته طبق شایعات اخیر، به نظر می‌رسد این پردازنده اسنپدراگون ۶۲۵ یا ۶۲۶ باشد که خب فعلا در مورد آن مطمئن نیستیم. گلکسی A11 در دو مدل با ۲/۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه قابل ارتقا راهی بازار می‌شود که برای یک محصول پایین‌رده، مشخصات فنی خوبی به حساب می‌آید. همچنین یک باتری ۴.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به همراه شارژر ۱۵ واتی نیز برای این گوشی در نظر گرفته شده که با توجه به مشخصات سخت‌افزاری، می‌توان به عملکرد خوب آن امیدوار بود.

هنوز مشخص نیست این محصول چه زمانی و در چه کشورهایی رسما وارد بازار می‌شود، یا قیمت آن چقدر است! اما حالا که این گوشی به صورت رسمی در وب‌سایت سامسونگ قرار گرفت، قطعا می‌توانیم تا چند روز آینده در مورد همه این موارد اطلاعات مورد نیاز را بدست آوریم. در آخر باید به این نکته اشاره کنیم که گلکسی A11 در چهار رنگ سفید، آبی، قرمز و مشکی راهی بازار خواهد شد.

شما عزیزان می‌توانید تصاویر رسمی این محصول را در زیر مشاهده کنید.

