هواوی در حال حاضر در حال کار روی ساخت چیپست‌ Hisilicon جدید برای پردازنده کایرین ۱۰۲۰ است که از لیتوگرافی ۵ نانومتری بهره می‌برد و طبق آنچه که اعلام شده، در ماه آگوست امسال نیز به تولید انبوه می‌رسد!

هواوی بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده گوشی هوشمند در چین و دومین شرکت بزرگ جهان در این زمینه به شمار می‌رود که اگر بحث تحریم‌های آمریکا پیش نمی‌آید قطعا سامسونگ با خطر بسیار جدی روبرو می‌شد. این تحریم‌ها که البته اکنون نیز به تعویق افتادند، باعث شد همکاری گوگل با هواوی قطع شود؛ به طوری که اکنون اگر یکی از محصولات هواوی که بعد از اعمال این تحریم‌ها راهی بازار شده‌اند را خریداری کنید، از هیچ یک از برنامه‌ها و سرویس‌های گوگل از جمله نقشه، جیمیل، فروشگاه و … نمی‌توانید استفاده کنید! این مسئله باعث شد فروش جهانی گوشی‌های سری میت ۳۰ که به یکی از بهترین دوربین‌ها مجهز بودند به شدت افت کند و در نتیجه خود هواوی نیز متحمل ضررهای هنگفتی شد.

حال این شرکت به هواوی اپ گالری، فروشگاه اختصاصی خود متوسل شده و سرمایه‌گذاری‌ بزرگی نیز روی آن انجام داد تا از این طریق بتواند جای خالی فروشگاه بزرگ گوگل را پر کند. اخیرا این شرکت در اقدامی عجیب اعلام کرد ۱۰۰ درصد درآمد برنامه‌ها برای اپ گالری نیز به خود توسعه‌دهندگان می‌رسد تا از این راه بستری برای توسعه اپ گالری فراهم کند!

هواوی امسال قرار است از دو پرچم‌دار رونمایی کند و مسلما در یکی از آن‌ها از پردازنده جدید خود بهره می‌برد! البته سری P این شرکت معمولا اواخر ماه مارس معرفی می‌شوند و با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داریم، پردازنده ۵ نانومتری در ماه آگوست آماده استفاده می‌شود. پس سری P40 هواوی احتمالا آن‌هایی نیستند که از پردازنده‌های ۵ نانومتری بهره ببرند.

چیپست‌های ۵ نانومتری هواوی احتمالا در پردازنده کایرین ۱۰۲۰ مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ پردازنده‌ای که گفته می‌شود در ربع سوم سال جاری برای استفاده آماده می‌شود و این یعنی به احتمال زیاد سری میت ۴۰ از آن‌ به عنوان قلب تپنده خود استفاده می‌کنند! کایرین ۱۰۲۰ از معماری ARM Cortex-A78 بهره می‌برد و به لطف چیپست ۵ نانومتری، ۱۷۱.۳ میلیون ترانزیستور را در هر میلی‌متر مربع خود جای داده است! گفته می‌شود قدرت پردازشی این پردازنده ۵۰ درصد بیشتر از کایرین ۹۹۰ است!

در گزارشی دیگر اعلام شده بود TSMC نیز کار خود را برای تولید چیپست‌های ۵ نانومتری آغاز کرده و در ماه آوریل آن‌ها را به تولید انبوه می‌رساند. این چیپست‌ها جانشینی برای مدل‌های ۷ نانومتری خود هستند که در سال ۲۰۱۸ در پرچم‌دارها مورد استفاده قرار گرفتند و با تولید مدل‌های جدید، احتمالا شاهد استفاده نمونه‌های ۷ نانومتری درگوشی‌های میان‌رده خواهیم بود! تنها چیزی که فعلا مشخص نشده این است که TSMC برای چه شرکتی در حال آماده سازی این چیپست‌هاست که خب اگر بخواهیم حدس بزنیم باید بگوییم اپل! اما باید منتظر ماند و دید پرچم‌دارهای دیگر شرکت‌ها با چه پردازنده‌هایی روانه بازار می‌شوند.

هنوز گلکسی نوت ۲۰، آیفون ۱۲، هواوی میت ۴۰ و شاید بسیاری از گوشی‌های پرچم‌دار دیگر باشند که قرار است بعد از ماه آوریل یا آگوست روانه بازار شوند و ممکن است در همه آن‌ها شاهد بکارگیری پردازنده‌های ۵ نانومتری باشیم! البته با توجه به خبرهای بسیاری که منتشر شده، از اینکه سری میت ۴۰ به پردازنده کایرین ۱۰۲۰ مجهز خواهد شد تقریبا اطمینان داریم! حال باید دید اقدام شرکت‌های دیگر در این زمینه چیست.

