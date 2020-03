شیوع بیماری کووید ۱۹ که بیشتر با نام ویروس کرونا شناخته می‌شود، در حال حاضر کل جهان تحت تاثیر قرار داده است. در زمان نوشته شدن این مطلب، شمار مبتلایان به این بیماری از مرز ۱۵۷ هزار نفر عبور کرده که هم اکنون کشور چین موفق شده تا حد زیادی سرعت شیوع آن را کاهش دهد ولی ویروس کرونا در دیگر کشورها با سرعت زیادی افراد بیشتری را مبتلا می‌کند. کشورهای ایتالیا، ایران و کره جنوبی سه کشوری هستند که بعد از چین در مقام‌های بعدی مربوط به مرگ‌ومیر و آمار مبتلایان قرار دارند. در آمریکا هم این ویروس با سرعت زیادی در حال گسترش است و شمار قربانیان به‌طور فزاینده‌ای بیشتر می‌شود.

هنوز در مورد ویروس کرونا اطلاعات زیادی در دست نداریم که به‌تازگی سازمان بهداشت جهانی بیماری کووید ۱۹ را به‌عنوان یک پاندمی یا همه‌گیری جهانی اعلام کرده است. با وجود اینکه هنوز در برابر جزییات این بیماری نمی‌توانیم با قاطعیت زیادی اظهارنظر کنیم، ولی در این بین می‌توانیم به تأثیر گسترده ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی، از جمله صنعت موبایل، بپردازیم.

اخلال در زنجیره تأمین

در این زمینه بدون هیچ‌گونه گمانه‌زنی می‌توانیم اظهارنظر کنیم. شیوع ویروس کرونا به‌طور جدی زنجیره تأمین گوشی‌های هوشمند و دیگر گجت‌ها را دچار مشکلات اساسی کرده است. بیشتر این اختلال به کشور چین برمی‌گردد که حجم عظیمی از گجت‌های جهان در این کشور تولید می‌شود ولی نباید نابسامانی ایجاد شده در خطوط تولید دیگر کشورها را از قلم بیندازیم. این صنعت متکی بر یک شبکه به‌هم‌پیوسته از خطوط تأمین است و اتفاقات محلی می‌تواند پیامدهای دور از انتظاری را داشته باشد.

مشهورترین شرکت سازنده گوشی‌های هوشمند، فاکس‌کان است که تعداد زیادی از کارخانه‌های خود در کشور چین را به مدت چندین هفته تعطیل کرد. این شرکت اعلام کرده که کارخانه‌های موردنظر فعالیت خود را دوباره آغاز کرده‌اند ولی معلوم نیست چه زمانی می‌توانند به ظرفیت کامل خود برسند. در همین رابطه می‌توانیم به گزارش‌های مربوط به تعطیلی موقت کارخانه‌های سامسونگ و LG Display اشاره کنیم.

با توجه به اینکه به‌تازگی این ویروس توانسته در کشورهای مختلفی شیوع پیدا کند، هنوز نمی‌توانیم با دقت زیاد در مورد تأثیر طولانی‌مدت بر خطوط تولید موجود در مناطق گوناگون صحبت کنیم. به عنوان مثال، شرکت‌های سامسونگ، ال‌جی و موتورولا به دلیل کمبود قطعات، تولید خود را در کارخانه‌های موجود در برزیل متوقف یا کاهش داده‌اند. این سناریو می‌تواند بارها و بارها تکرار شود.

شرکت تحقیقاتی Canalys پیش‌بینی کرده که در بهترین حالت، فروش گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۰ به میزان ۴.۳ درصد کاهش پیدا می‌کند. همچنین شرکت‌ها در بدترین حالت هم باید انتظار کاهش ۱۲.۶ درصدی را داشته باشند. اگر این پیش‌بینی‌ها درست از آب در بیایند، پس کمپانی‌ها حداقل برای کوتاه مدت باید خود را برای کاهش فروش گوشی‌ها آماده کنند. طبق پیش‌بینی Canalys، فروش گوشی‌ها تا سه‌ماهه سوم ۲۰۲۰ به وضعیت عادی برمی‌گردد.

در این میان، بهبود وضعیت در کشور چین خبر بسیار خوبی برای کمپانی‌ها محسوب می‌شود. کره جنوبی هم که در زمینه صنعت موبایل حرف زیادی برای گفتن دارد، توانسته سرعت شیوع ویروس کرونا را تا حد زیادی کنترل کند. در حالی که هیچ تضمینی برای ادامه این تحولات مثبت وجود ندارد، چنین خبری برای صنعت موبایل خبر بسیار خوشایندی است.

آیا قیمت گوشی‌ها افزایش پیدا می‌کند؟

در حال حاضر مشکلات مربوط به زنجیره تأمین بر قیمت برخی از گوشی‌ها تأثیر گذاشته است. طبق گزارش سایت India Today، قیمت ردمی نوت ۸ به دلیل اختلال خط تولید این گوشی در بازار هند افزایش پیدا کرده است. این اتفاق در هفته‌ها و ماه‌های آینده می‌تواند برای گوشی‌های بیشتری رخ دهد.

به غیر از بحث افزایش قیمت مقطعی، باید به تاخیر برای برخی از به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری اشاره کنیم. قرار بود شیائومی در ماه فوریه اندروید ۱۰ را برای Mi A3 ارائه کند که این عرضه به تاریخ دیگری موکول شده است. HMD Global هم خاطرنشان کرده زمان‌بندی مربوط به ارائه اندروید ۱۰ برای گوشی‌های نوکیا تغییر پیدا می‌کند. سایر سازندگان هم اعلام کرده‌اند شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از کارکنان آن‌ها دورکار شوند یا اصلا کاری انجام ندهند و به همین خاطر سرعت توسعه نرم‌افزار تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.

افزایش خروج خطوط تولید گوشی‌های هوشمند از چین

پس از افزایش هزینه‌های نیروی کار و وقوع جنگ تجاری، شیوع ویروس کرونا دلیل دیگری برای شرکت‌ها است تا اتکای خود به بخش تولید چین را مورد ارزیابی مجدد قرار بدهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌ها در حال حاضر برنامه‌هایی برای کاهش وابستگی به کارخانه‌های چینی دارند.

بر اساس یک گزارش جدید، گوگل برای ساخت پیکسل ۴a و پیکسل ۵ قصد دارد از کارخانه‌های ویتنامی بهره ببرد. طبق همان مقاله، گوگل از کارخانه‌های تایلندی برای تولید برخی از گجت‌های هوشمند خود استفاده خواهد کرد. ال‌جی هم خطوط تولید گوشی‌های خود را به ویتنام منتقل کرده است.

اگرچه این روند می‌تواند ادامه‌دار باشد، ولی انتقال کل زنجیره تأمین به خارج از چین چندان کار راحتی نخواهد بود. برای تولید هر کالا باید از هزاران قطعه مختلف استفاده کرد و انتقال کلیت خطوط تولید به معنای مهاجرت کارخانه‌های ساخت این قطعات است که همین موضوع مهاجرت کلی خطوط تولید را به کار بسیار سخت‌تری بدل می‌کند. اما در نهایت، شیوع ویروس کرونا روند مهاجرت کارخانه‌های ساخت گوشی‌های هوشمند از چین را تسریع می‌کند.

لغو زنجیره‌ای نمایشگاه‌ها و رویدادهای فناوری

در اواسط فوریه، به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا نمایشگاه MWC 2020 لغو شد. از بین دیگر رویدادهای مهم دنیای فناوری که لغو شده‌اند، به تأخیر افتاده‌اند یا صرفا قرار است به‌صورت آنلاین برگزار شوند، می‌توانیم به کنفرانس توسعه‌دهندگان بازی‌ها در سان‌فرانسیسکو، نمایشگاه اتومبیل ژنو، گوگل I/O، نمایشگاه بازی E3، مایکروسافت Build و رویداد WWDC اپل اشاره کنیم.

روزبه‌روز شرکت‌های بیشتری از کارکنان خود می‌خواهند سفر نکنند و از راه دور کار کنند. به‌عنوان مثال، کارکنان گوگل در آمریکای شمالی در حال حاضر از خانه کار می‌کنند. در جهان پسا کرونا، شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند احتمالا تغییرات زیادی در رویکردهای بازاریابی و روابط عمومی خود اعمال می‌کنند. به‌عنوان مثال شاید شرکت‌ها به این نتیجه برسند که برای معرفی محصولات جدید، به‌صورت آنلاین این کار را انجام دهند که بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود.

چه شرکت‌هایی از شیوع ویروس کرونا سود می‌برند؟

در حال حاضر شرکت‌های بزرگی مانند فیسبوک، مایکروسافت، گوگل، اپل و دیگران از کارمندان خود می‌خواهند که کارهای خود را از خانه انجام دهند. فارغ از اینکه چنین کاری به دلیل خیرخواهی یا مطرح کردن نام آن‌ها است، این موضوع می‌تواند استفاده از برخی نرم‌افزارها را افزایش دهد. گوگل به کاربران دسترسی رایگان به قابلیت‌های پیشرفته سرویس Hangout Meets داده که تا حداقل ۱ ژوئیه رایگان می‌ماند و در حالت عادی افراد برای بهره‌گیری از این قابلیت‌ها باید ماهیانه ۱۳ دلار بپردازند. مایکروسافت هم اعلام کرده کاربران می‌توانند ۶ ماه به‌صورت رایگان از نرم‌افزار Teams بهره ببرند. چنین حرکاتی شاید افراد موردنظر را بعد از پشت سر گذاشتن بحران ویروس کرونا به مشتریان وفاداری تبدیل کند.

همچنین افرادی که در خانه می‌مانند، از سرویس‌های دلیوری آنلاین بیشتر استفاده خواهند کرد. چنین چیزی یک چالش و در عین حال فرصت برای صنعت در حال رشد تحویل کالا به منزل است. در نهایت، افرادی که در خانه کار می‌کنند، بعد از انجام وظایف خود نیاز به سرگرمی دارند. آن‌ها به دلیل حضور در خانه به راحتی می‌توانند از طریق تلویزیون و گوشی خود به سرویس‌های استریمینگ سر بزنند و همین موضوع منجر به افزایش تعداد مشترکین سرویس‌هایی مانند نتفلیکس، آمازون پرایم، دیزنی پلاس، اپل تی‌وی پلاس و غیره می‌شود.

طی دوران قرنطینه هم به احتمال زیاد آمار فروش بازی‌های ویدیویی مربوط به موبایل، کامپیوتر و کنسول افزایش پیدا می‌کند. جالب اینجاست که این بحران درست زمانی رخ داده که خدمات استریمینگ بازی مانند گوگل Stadia، مایکروسافت xCloud و انویدیا Geforce Now مشغول بهبود خدمات خود هستند. قبل از شیوع این بیماری، در مورد محبوبیت چنین سرویس‌هایی شک و تردید زیادی وجود داشت. این احتمال وجود دارد که با خانه ماندن اجباری میلیون‌ها کاربر، سرویس‌های موردنظر هم محبوبیت بیشتری کسب کنند.

بدترین حالت: رکود اقتصاد جهانی

اما در نهایت، این شیوع گسترده می‌تواند رکود گسترده اقتصاد جهانی را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر در مورد تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم. اگر در فصل بهار، کشورهای مختلف بتوانند جلوی اشاعه این ویروس را بگیرند، پس در نهایت تاثیرات آن بر صنایع مختلف چندان گسترده نخواهد بود.

اگر شیوع این بیماری در فصل بهار و تابستان ادامه داشته باشد یا در فصل پاییز با تمام قوا برگردد، تأثیر اقتصادی آن می‌تواند بسیار بیشتر و گسترده‌تر باشد. هم‌اکنون شاهد اختلال گسترده در صنعت سفر هستیم و برخی از خطوط هوایی پروازهای خود را تا ۲۰ درصد کاهش داده‌اند.

مشکل این است که اقتصاد جهانی در موقعیتی نیست که شوک‌های بزرگ را جذب کند. بخشی از این موضوع به جنگ تجاری گسترده بین آمریکا و چین برمی‌گردد که قیمت بسیاری از محصولات را افزایش داده است. اقتصاد بیشتر اروپا حتی پیش از شیوع ویروس کرونا دچار رکود اقتصادی شده بود. در ایالات متحده هم مردم این کشور از رشد بی‌سابقه اقتصاد بسیار خوشحال بودند که بالاخره دیر یا زود به پایان می‌رسید.

با توجه به اهمیت زیاد آمریکا در اقتصاد جهانی، تعطیلی‌های گسترده در این کشور شرایط اقتصادی دیگر کشورها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. همین موضوع مثلا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای گوشی‌های هوشمند شود و شاید شرکت‌های سازنده موردنظر برخی از خطوط تولید خود را تعطیل کنند و هزاران نفر اخراج شوند.

این بحران در زمانی پدید آمده که چندین کمپانی مشغول تلاش برای به ارمغان آوردن فناوری ۵G برای گوشی‌ها و شبکه‌های بی‌سیم هستند که چنین تلاشی به بودجه هنگفتی نیاز دارد. قطعا رکود اقتصادی شدید، بدترین سناریو مربوط به تأثیر شیوع کرونا بر صنعت موبایل است. از آنجایی که متخصصین می‌گویند در بهترین حالت توسعه واکسن ویروس کرونا حدود ۱ سال زمان می‌برد، پس تا آن زمان باید انتظار اتفاقات گوناگونی را داشته باشیم.

در نهایت، معلوم نیست که آیا این پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا می‌کنند یا نه. امیدواریم که هرچه زودتر شیوع این ویروس تحت کنترل قرار بگیرد و تا اطلاع ثانوی بهتر است توصیه‌های بهداشتی را بسیار جدی بگیرید.

