مایکل دل از کمک چند میلیون دلاری کمپانی دل برای مبارزه با کرونا خبر داد

مایکل دل، بنیان‌گذار و مدیر عامل کمپانی دل، یکی از میلیاردرهای دنیای فناوری است که همواره به کارهای بشر دوستانه علاقه نشان داده است. او در روز جمعه، بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن فهرستی از اقدامات کمپانی دل برای کمک به مقابله با گسترش ویروس کرونا ذکر شده است.

این اطلاعات پس از این منتشر شد که مقامات بهداشت آستین، شهر آقای دل، از اعلام سه مورد مبتلا به کووید ۱۹ خبر دادند. گرچه در اطلاعات منتشر شده درباره این سه بیمار به محل کار آن‌ها اشاره نشده است، اما دل در گزارش خود از ارتباط این افراد با شرکت خبر داده است.

همچنین، در بخش دیگر این گزارش به اهدا ۲ میلیون یوان (۲۴۸ هزار دلار) برای تامین مواد مورد نیاز مانند ماسک‌های جراحی، لباس و عینک محافظ برای بیمارستان‌های محلی در چین اشاره شد. علاوه بر این، کمپانی دل مبلغ ۳ میلیون دلار را به نوعی فناوری اختصاص داده است که به مناطق آلوده به کرونا در سطح جهانی کمک مالی خواهد کرد. اما کمک‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود و این شرکت فناوری قصد دارد با اهدا مبلغ ۱۰ هزار دلار به هر یک از کارکنان بنیاد CDC، به طرح واکنش سریع این بنیاد کمک کند.

در ادامه گزارش منتشر شده از اقدامات دل در مبارزه با گسترش کرونا، برخی از رویدادهای مهم این شرکت لغو شدند و حتی رویداد جهانی فناوری‌های دل در سال ۲۰۲۰ نیز قرار است به‌صورت آنلاین برگزار شود. طبق اعلام دل، در حال حاضر ۶۵ درصد از کارکنان این شرکت در منزل کار می‌کنند و حتی بسیاری از کارکنان بخش «خدمات مشتریان» نیز مجاز هستند که از طریق دورکاری و در منزل به فعالیت خود ادامه دهند.

اما برای آن بخش از کارمندان که به دلیل موقعیت شغلی خود باید در خارج از محیط خانه به کار مشغول شوند نیز تدابیری در نظر گرفته شده است. این شرکت متعهد شده تا هر شب تمامی وسایل محیط کار آن‌ها را کاملا تمیز و ضد عفونی کند و در طول روز نیز این کار در دو نوبت منظم تکرار شود. در تمام ساختمان‌ها نیز مواد ضد عفونی کننده دست قرار داده شده است.

لیست مامور فروش دل نیز به تمامی محصولاتی خلاصه می‌شود که می‌توانند به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک کنند تا کارمندان خود را برای کار در منزل تجهیز کنند؛ مانند لپ‌تاپ‌های این شرکت که به‌صورت پیش‌فرض به نرم افزارهای دل مجهز هستند تا دسترسی امن به برنامه‌های شرکت‌ها را برای کامندان فراهم کنند یا هدفون‌ها و داک‌های لپ‌تاپ مخصوص.

دل هم یکی از کمپانی‌هایی است که بخش عمده‌ای از زنجیره تامین و خط تولید سخت افزاری‌اش در چین قرار دارند و همین موضوع باعث نگرانی سهام‌داران این شرکت شده است. هم‌زمان با ارائه گزارشی از سوی دل درباره درآمدهای شرکت و نگرانی درباره شیوه کرونا و تاثیر آن بر پیش‌بینی‌های شرکت در روز ۲۷ فوریه، سهام شرکت در بازار سقوط کرد. در روز ۱۹ فوریه ارزش هر سهم این کمپانی بیش از ۵۳ دلار بود، اما اکنون ارزش آن به کمتر از ۳۴ دلار رسیده است.

