بنچمارک پردازنده‌ رایزن ۴۰۰۰ AMD لو رفت!

اخیرا خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه اولین لپ تاپ‌های مجهز به پردازنده رایزن ۴۰۰۰ شرکت AMD که بر پایه معماری Zen 2 و با اسم رمز Renoir طراحی شده‌ است به زودی راهی بازار می‌شوند. حال تنها چند روز پس از گذشت این خبر، بنچمارک نسخه دسکتاپ این پردازنده‌ لو رفت!

البته قبل از پرداختن به اصل موضوع باید به این نکته اشاره کنیم که پردازنده رایزن ۴۰۰۰ بر اساس معماری Zen 2 تولید شده و با نام رایزن ۴۰۰۰ Renoir شناخته می‌شود. AMD قصد دارد اواخر امسال از پردازنده‌ رایزن ۴۰۰۰ مبتنی بر معماری Zen 3 با نام Vermeer نیز رونمایی کند و این یعنی نباید عملکرد مشابهی را از این دو سری انتظار داشته باشیم.

با این اوصاف عملکرد این سری بسیار بهتر از سری رایزن ۳۰۰۰G است که با لیتوگرافی ۱۲ نانومتری تولید شده‌اند. یکی از افشاگران معروف حوزه کامپیوتر و سخت‌افزار که با نام کاربری Rogame در توییتر فعالیت می‌کند، جزئیاتی از پردازنده‌ ۷ نانومتری جدید AMD را منتشر کرد که نشان می‌دهد سری جدید بر پایه سوکت AM4 برده و فرکانس پایه آن‌ به ۳.۵ گیگاهرتز می‌رسد! همچنین این پردازنده از گرافیک داخلی رادئون با فرکانس ۱۷۵۰ مگاهرتز بهره می‌برد و این یعنی هم از نظر پردازشی و هم گرافیکی شاهد رشد هستیم.

البته اطلاعات زیادی در رابطه با تعداد هسته و رشته این پردازنده در اختیار نداریم اما بر اساس آنچه که مشاهده شده، این پردازنده از نظر سرعت فرکانس با پردازنده‌های رایزن ۷ ۴۸۰۰H و رایزن ۹ ۴۹۰۰H برابری می‌کند. به عبارتی این یعنی پردازنده جدید از نظر تک رشته‌ای، عملکردی مشابه با پردازده‌های یاد شده از خود نشان می‌دهد.

در آزمون ۳DMark، امتیاز کسب شده برای این پردازنده به ۵۶۹۶ رسید. این در حالی بود که این پردازنده روی یک مادربرد B550 Aorus Pro از خانواده گیگابایت، به همراه مقدار نامشخصی از رم DDR4 با سرعت ۲۱۳۳ مگاهرتز مورد بررسی قرار گرفت که در مورد مادربرد باید بگوییم هنوز رسما وارد بازار نشده. با توجه به وب‌سایت notebookcheck، امتیاز این پردازنده در آزمون ۳DMark کمتر از پردازنده‌های رایزن ۴۷۰۰U با امتیاز ۵۷۱۳ و رایزن ۷ ۴۸۰۰U با امتیاز ۶۳۰۹ بود!

جالب اینجاست که پردازنده‌ یاد شده از توان مصرفی بالاتری نیز به نسبت نسخه موبایل بهره می‌برد (۴۵-۶۵ در مقایسه با ۱۰-۲۵) و این باید یک برتری به حساب می‌آمد! البته یک نکته بسیار مهم که در این بررسی وجود دارد سرعت رم است. پردازنده‌های AMD طوری طراحی شده‌اند که عملکرد خوب خود را در کنار رم‌هایی با فرکانس بالا نشان می‌دهند و این مسئله تاثیر بسزایی در عملکرد آن‌ها دارد. این پردازنده در کنار یک رم DDR4 با باس ۲۱۳۳ مگاهرتز مورد بررسی قرار گرفت و این در حالی است که پردازنده‌ رایزن ۴۰۰۰ Renoir از رم‌هایی با باس ۳۲۰۰ مگاهرتز نیز به راحتی پشتیبانی می‌کند. شاید هم این یک بررسی مهندسی بوده باشد و در نمونه‌های دیگر و تست‌هایی که در آینده از این پردازنده گرفته می‌شود نتایج بهتری را شاهد باشیم.

با این اوصاف به نظر می‌رسد این پردازنده‌ برای سیستم‌های مقرون به صرفه و پایین‌رده طراحی شده باشد و خب باید تا مشخص شدن جزئیات بیشتر در رابطه با آن‌ها چند روزی را منتظر بمانیم.

