اینتل در سال ۲۰۱۱ به صورت جدی وارد بازار اولترا بوک‌ها شد و مفهوم تازه‌ای را در این بخش آغاز کرد. اما شرکت‌هایی نظیر کوالکام و اکنون AMD قصد دارند با عرضه پردازنده‌های جدید، جایگاه اینتل را تصاحب کنند!

AMD اخیرا رسانه‌ها را به یکی از دفاتر مرکزی خود در شهر آستین، مرکز ایالت تگزاس برد تا جزئیات تولید پردازنده‌های رایزن ۴۰۰۰ سری U را با آن‌ها به اشتراک بگذارد. رایزن ۴۰۰۰ سری U اولین پردازنده‌های x86 جهان هستند که با لیتوگرافی ۷ نانومتری تولید شده‌اند، از ۸ هسته و ۱۶ رشته برخوردارند و قرار است در لپ تاپ‌های بسیار باریک و سبک مورد استفاده قرار گیرند. استراتژی که AMD در پیش گرفته دقیقا مشابه آن چیزی است که در بخش دسکتاپ شاهد بودیم؛ پردازنده‌های جدید با فناوری پیشرفته‌تر، تعداد هسته‌های بیشتر و در عین حال قیمت کمتر!

البته اینکه AMD بتواند با این پردازنده‌های جدید سد راه اینتل قرار گیرد و این شرکت پرآوازه را در عملکرد و مصرف بهینه پشت سر بگذارد هنوز مشخص نیست چون کسی شانس بررسی تخصصی آن‌ها را نداشته. هرچند AMD مثل همیشه ادعا می‌کند پردازنده‌های جدید می‌توانند باعث شکست اینتل شوند!

قبل از اینکه به بررسی علت این ادعای محکم AMD بپردازیم، بهتر است بپردازیم به جزئیات پردازنده‌هایی که قرار است ماه بعد وارد بازار شوند. نحوه نام‌گذاری پردازنده‌ها که تقریبا شبیه به همان چیزی است که اینتل استفاده می‌کند (U و H) و خب این مسئله کمی به نفع کاربران شده چون دقیقا می‌دانند باید کدام مدل‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند. حال باید دید در تعداد هسته، عملکرد و توان مصرفی تا چه حد شباهت بین نماینده‌های این دو شرکت بزرگ وجود دارد.

پردازنده‌های رایزن ۴۰۰۰ سری U به سه دسته رایزن ۷، رایزن ۵ و رایزن ۳ تقسیم می‌شوند که قدرتمندترین آن رایزن ۷ ۴۸۰۰U و ضعیف‌ترین آن نیز رایزن ۳ ۴۳۰۰U است؛ تشابه مدل‌ها تقریبا مانند آن چیزی است که در اینتل می‌بینیم.(Core i5، Core i7 و Core i7).

پردازنده هسته / رشته فرکانس پایه / بوست کش گرافیک توان مصرفی رایزن ۷ ۴۸۰۰U 16/8 1.8-4.2 12MB رادئون ۱۵W رایزن ۷ ۴۷۰۰U 8/8 2.0-4.1 12MB رادئون ۱۵W رایزن ۵ ۴۶۰۰U 12/6 2.1-4.0 11MB رادئون ۱۵W رایزن ۵ ۴۵۰۰U 6/6 2.3-4.0 11MB رادئون ۱۵W رایزن ۳ ۴۳۰۰U 4/4 2.7-3.7 6MB رادئون ۱۵W

حال که با پردازنده‌های جدید AMD و مشخصات آن‌ها آشنا شدیم، می‌پردازیم به مقایسه قدرتمندترین پردازنده AMD با رقیب ۱۰ نانومتری از شرکت اینتل.

رایزن ۷ ۴۸۰۰U اینتل i7-1065G7 8 هسته – ۱۶ رشته ۴ هسته – ۸ رشته ۱.۸ گیگاهرتز فرکانس پایه – ۴.۲ گیگاهرتز فرکانس بوست ۱.۳ گیگاهرتز فرکانس پایه – ۳.۹ گیگاهرتز فرکانس بوست ۱۲ مگابایت حافظه کش ۸ مگابایت حافظه کش گرافیک داخلی رادئون گرافیک داخلی آیریس پلاس ۱۵ وات توان مصرفی ۱۵ وات توان مصرفی

البته اینتل در سبد پردازنده‌های سری ۱۰ خود، خانواده کامت لیک ۱۴ نانومتری را هم در اختیار دارد که قدرتمندترین آن i7-10710U است. این پردازنده از ۶ هسته و ۱۲ رشته بهره می‌برد و فرکانس آن در حالت بوست به رقم شگفت انگیز ۴.۷ می‌رسد! اما متاسفانه پردازنده گرافیکی بکار رفته در آن از نوع UHD است!

AMD تقریبا در تمام تست‌ها از جمله PCMark 10، ۳DMark Time Spy و Cinebench، توانست با هر دو پردازنده رایزن ۷ ۴۷۰۰U و رایزن ۷ ۴۸۰۰U مدل i7-1065G7 را به راحتی پشت سر بگذارد. این برتری در بنچمارک‌های دیگری از جمله تبدیل فرمت‌های ویدئویی و صوتی و حتی در بخش گیمینگ نیز ادامه داشت!

در حالی که برتری عددی نماینده‌های AMD در برخی بازی‌ها فقط چند فریم بود، (مثلا در بازی فورتنایت ۶۸ در برابر ۵۶)، در برخی دیگر از بازی‌ها مانند راکت لیگ، این فاصله بسیار بیشتر می‌شد. (۱۱۰ در مقابل ۸۰).

در حال حاضر اینتل پردازنده‌های ۱۰ نانومتری از خانواده آیس لیک را در اختیار دارد که هم از لحاظ تعداد هسته و هم رشته از نماینده AMD عقب‌تر ایستاده اما از لحاظ پردازنده گرافیکی بسیار خوب عمل می‌کنند. این شرکت همچنین پردازنده‌های ۱۴ نانومتری بسیار قابلی دارد که از لحاظ هسته و رشته در موقعیت خوبی قرار دارند اما به پردازشگر گرافیکی که می‌رسد انتظارات برآورده نمی‌شود و این یعنی بازی و انجام فعالیت‌های ویدئویی سنگین با استفاده از این محصولات مطابق میل کاربر پیش نخواهد رفت!

در مورد محصولات AMD اما موضوع کمی متفاوت است. در اینجا شما مجبور نمی‌شوید عملکرد پردازنده را فدای بازی کنید یا برعکس! تمام پردازنده‌ها از پردازنده گرافیکی رادئون بهره می‌برند که حتی گرافیک آیریس پلاس را هم پشت سر می‌گذارد. بهره‌مندی از هسته‌های بیشتر، رشته‌های بیشتر، توان مصرفی پایین‌تر و در عین حال قیمت عالی، مسلما برتری AMD را بر اینتل دیکته می‌کند.

حال می‌پردازیم به مقایسه نسخه میان‌رده و پایین‌رده این دو شرکت یعنی رایزن ۵، رایزن ۳، اینتل Core i3 و Core i5. لپ تاپ‌هایی که به این پردازنده‌ها مجهز می‌شوند قرار است نقشی اساسی در بازار کشورهای جهان ایفا کنند چرا که از قیمت پایین‌تری برخوردارند و در اینجاست که عملکرد خوب حرف اول را خواهد زد و در انتخاب نهایی کاربر بیشترین تاثیر را خواهد داشت. همانند مدل قبل، در اینجا نیز برتری روی کاغذ با AMD است که در تمامی بخش‌ها دست بالا را دارد.

رایزن ۵ ۴۶۰۰U اینتل i5-1035G7 6 هسته – ۱۲ رشته ۴ هسته – ۸ رشته ۲.۱ گیگاهرتز فرکانس پایه – ۴.۰ گیگاهرتز فرکانس بوست ۱.۲ گیگاهرتز فرکانس پایه – ۳.۷ گیگاهرتز فرکانس بوست ۱۱ مگابایت حافظه کش ۶ مگابایت حافظه کش گرافیک داخلی رادئون گرافیک داخلی آیریس پلاس ۱۵ وات توان مصرفی ۱۵ وات توان مصرفی

در کنار این پردازنده، رایزن ۴۵۰۰U نیز حضور دارد که از لحاظ تعداد رشته در رتبه پایین‌تری قرار می‌گیرد اما با این حال باز هم می‌تواند رقیب خود یعنی Core i5-1035G1 را در بخش تک هسته‌ای، چند رشته‌ای و عملکرد گرافیکی پشت سر بگذارد! این برتری در بنچمارک‌های ویدئویی و بازی‌ها نیز ادامه داشت.

در نهایت هم می‌رسیم به سری رایزن ۳ که خب جای تعجبی نیست باز هم شاهد پیروزی نماینده تیم قرمز‌ها باشیم. اینتل در این پردازنده سعی کرده از ۲ هسته و ۴ رشته استفاده کند و این در حالی است که AMD برای مدل پایین‌رده خود هم ۴ هسته را در نظر گرفت.

رایزن ۳ ۴۳۰۰U اینتل i3-1005G1 4 هسته – ۴ رشته ۲ هسته – ۴ رشته ۲.۷ گیگاهرتز فرکانس پایه – ۳.۷ گیگاهرتز فرکانس بوست ۱.۲ گیگاهرتز فرکانس پایه – ۳.۴ گیگاهرتز فرکانس بوست ۶ مگابایت حافظه کش ۴ مگابایت حافظه کش گرافیک داخلی رادئون گرافیک داخلی UHD 15 وات توان مصرفی ۱۵ وات توان مصرفی

AMD همچنین در رابطه با دیگر قابلیت‌های پردازند‌های سری U نیز اطلاعاتی را منتشر کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مصرف باتری بود؛ یکی از سوال‌های مهمی که همیشه برای کاربران پیش می‌آید و می‌خواهند از عملکرد بهینه دستگاهی که تهیه می‌کنند مطمئن باشند. در حالی که اینتل در این بخش همیشه خوب عمل می‌کرد، AMD تا کنون چندان موفق نبوده!

یکی از دلایل این امر این است که سازندگان سیستم‌ بدون توجه به هماهنگی دیگر قطعات سیستم، چیپ‌ست‌های اینتل و AMD را جابجا می‌کنند. AMD اطمینان داده در سال ۲۰۲۰ چنین اتفاقی کمتر رخ خواهد داد؛ همانطور که شرکت‌هایی چون لنوو در حال ساخت سیستم‌هایی هستند که به صورت کامل هماهنگ با محصولات AMD است و این یعنی نبرد اینتل و AMD به خالص‌ترین و کامل‌ترین شکل چند سال اخیر می‌رسد!

در مورد پردازنده‌های ۷ نانومتری هم AMD توضیحاتی داد مبنی بر اینکه آن‌ها ۲ برابر تراکم ترانزیستور بیشتری به نسبت قبل دارند و از نظر توان مصرفی نیز ۲۰ درصد بهینه‌ترند. در عین حال، به ازای هر وات، ۲ برابر عملکرد بهتر نیز از این پردازنده‌های جدید شاهد هستیم.

در مقایسه با لپ تاپ Dell XPS 13 2-in-1، لپ تاپ مورد انتظار لنوو یوگا اسلیم ۷ با پردازنده رایزن ۷ ۴۸۰۰U در بهترین حالت باید محصول دل را با پردازنده اینتل شکست دهد و در بدترین حالت نیز با آن برابر باشد! در بررسی‌های ترکیبی، محصول لنوو توانست ۱۱.۵ ساعت دوام بیاورد و این مقدار برای لپ تاپ دل ۹ ساعت بود.

پردازنده‌های جدیدی که قرار است به زودی راهی بازار شوند از چند فناوری جدید و جالب نیز پشتیبانی می‌کنند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پشتیبانی از پنل‌ نمایشگر ۱ واتی و رم‌های LPDDR4x اشاره کرد. همچنین AMD قول داده از این پس پشتیبانی بهتری برای محصولات خود به عمل آورد و قبل از عرضه به بازار از عملکرد خوب و بی نقص آن‌ها تحت تست‌های سنگین مطمئن شود. علاوه بر این‌ها، این شرکت عملکرد لپ تاپ‌ها را بعد از عرضه نیز تحت نظر خواهد داشت تا هر مشکلی را به سرعت رفع کند.

در حالی که در بخش پردازنده‌های موبایل اینتل همیشه برتر بوده، AMD به خوبی توانست با سیاست‌های درست خود هم از نظر فناوری و هم از نظر کیفیت و قیمت، به نسبت رقیب پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. طبق ادعای این شرکت، در سال ۲۰۱۸ تقریبا ۷۵ سیستم مبتنی بر AMD در بازار وجود داشت و قرار است این تعداد در سال ۲۰۲۰ به ۱۷۰ برسد!

شاید فکر کنیم که AMD در مورد قدرت پردازنده‌های خود بزرگ‌نمایی می‌کند و در عمل اینطور نیست اما اگر خاطرتان باشد چند سال قبل که از پردازنده‌های تردریپر رونمایی شده بود هم همین صحبت‌ها انجام شد. به نظر می‌رسد این روزها AMD هرچه که می‌گوید درست از آب در می‌آید و هیچ بزرگ‌نمایی هم پشت آن نیست. این شرکت رایزن ۹ ۴۹۰۰H را معرفی کرد و دیدیم که چگونه پردازنده قدرتمند Core i9-9980HK اینتل را پشت سر گذاشت! به نظر می‌رسد اینتل هم باید قدرت رقیب خود را به شدت جدی بگیرد در غیر این صورت بعید به نظر می‌رسد بتواند در بازاری که هم از نظر قیمت و هم از نظر فناوری از رقیب خود عقب‌تر است، دوام بیاورد.

AMD نه تنها در بخش موبایل بلکه در بخش دسکتاپ نیز پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و نمی‌توان آن را اتفاقی یا صرفا به خاطر قیمت پایین دانست. مسلما پیشرفت‌هایی در حال وقوع است و اگر این روند در نسل‌های بعد هم ادامه پیدا کند، شاید این بار جایگاه نخست تولید کننده پردازنده، رنگ دیگری به خود بگیرد!

