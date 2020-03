The post هواوی اولین تراشه Wi-Fi 6+ جهان را برای گوشی‌های هوشمند و روترهای خانگی رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

هواوی مدتی پیش از اولین چیپ‌‌های Wi-Fi 6+ جهان برای استفاده در گوشی‌های هوشمند و روترهای وای‌فای خانگی رونمایی کرد.

Wi-Fi 6 به عنوان استانداردی جدید برای فناوری ارتباطی وای‌فای، در سال ۲۰۱۹ میلادی رونمایی شد. این استاندارد با قابلیت‌های جدیدش دست‌یابی به ارتباطی با سرعت بالاتر را تضمین خواهد کرد. علاوه بر این، بهبود عملکرد باتری برای دستگاه‌هایی که از این قابلیت ارتباطی نوین استفاده می‌کنند، یکی دیگر از مزایای Wi-Fi 6 است.

این استاندارد جدید امکان به اشتراک‌گذاری کانال‌های ارتباطی را در محیط‌هایی که از لحاظ میزان ارتباطات، تراکم بالایی داشته و کاربران زیادی از شبکه ارتباطی بی‌سیم استفاده می‌کنند، فراهم می‌کند. این ویژگی به بهبود بهره‌وری شبکه و کاهش تاخیر برای ترافیک دریافتی و ارسالی کمک می‌کند.

اکنون هواوی اولین راهکارهای برپایه Wi-Fi 6+ را جهت بهبود عملکرد ارتباطی برای گوشی‌های هوشمند و اینترنت خانگی معرفی کرده است.

این نوآوری هاآوی در قالب دو چیپ‌ جدید Kirin W650 برای گوشی‌های هوشمند و Gigahome 650 برای روترهای وای‌فای خانگی عرضه شده است.

تراشه Kirin W650

Kirin W650 که به طور خاص برای استفاده در گوشی‌های هوشمند طراحی شده از پهنای باند فرکانسی تا ۱۶۰ مگاهرتز و سرعت حداکثری ۲.۴Gbit/s پشتیبانی می‌کند. این سرعت، دو برابر استانداردهای فعلی این حوزه است.

این چیپ‌ از فناوری با عنوان Dynamic Narrow Bandwidth استفاده می‌کند که با تنظیم پهنای باند در محیط‌هایی با سیگنال‌ وای‌فای ضعیف، عملکرد را بهبود می‌دهد.

دستگاه‌هایی که به این فناوری جدید مجهز شده‌اند در مقایسه با آنچه در بازار موجود است می‌توانند سیگنال‌ها را از موانع و دیوارهای بیشتری عبور دهند. این چیپ‌ها با کاهش تاخیر تا ۵۰ درصد، امکان استفاده کاربر از اینترنت وای‌فای را در مواردی نظیر بازی آنلاین چندنفره یا استفاده از راهکارهای آموزش بر بستر اینترنت، لذت‌بخش‌تر خواهند کرد.

Kirin W650 با استفاده از فناوری با کیفیت بلوتوث به نام BT-UHD امکان انتقال فایل‌ها را با سرعتی تا سه برابر بیشتر از نسخه‌های استاندارد بلوتوث فراهم می‌کند. پشتیبانی از صدای با کیفیت بالای بدون افت و انتقال سریع محتوا از گوشی‌های هوشمند و در نهایت به روزرسانی نرم‌افزاری سریع از طریق اینترنت (OTA) از دیگر مزایایی است که تاثیر چشم‌گیری بر تجربه کاربران در استفاده از گوشی‌های هوشمند دارد.

چیپ یادشده با سیستم مسیریابی ماهواره‌ای جهانی (GNSS) با کامل‌ترین پوشش ماهواره‌ای ممکن تا به امروز سازگار است. سیستمی که مکان‌یابی حرکتی لحظه‌ای (RTK) را ممکن ساخته تا موقعیت کاربر با دقتی بالا و خطایی کم‌تر از چند متر محاسبه شود.

تراشه GigaHome 650

چیپ‌ GigaHome 650 مخصوص روترهای خانگی بوده و راهکاری ارتباطی مخصوص طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های متصل به شبکه است. معماری اصلی این چیپ را تراشه PLC‌ و تراشه CPU تشکیل می‌دهد.

تراشه Wi-Fi از سرعتی تا ۳Gbit/s در پهنای باند فرکانسی حداکثر ۱۶۰ مگاهرتز از طریق دو آنتن پشتیبانی می‌کند. این چیپ‌ست با استفاده از الگوریتم‌های ۵G هواوی، از مشخصه‌هایی مانند جلوگیری از تداخل و امکان استفاده چند کاربره پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، پشتیبانی دو بانده از ۲G و ۵G در تراشه‌ای واحد، قابل توجه است.

GigaHome 650 از پردازنده‌ای با چهار هسته پردازشی Cortex-A53 با فرکانس ۱.۴ گیگاهرتز استفاده می‌کند. واحد کاهش بار وای‌فای امکان استفاده از عملکرد محاسباتی سطح بالا را برای استفاده‌های مختلف فراهم کرده و دسترسی به پهنای باند حداکثری ۳ Gbit/s تضمین شده است.

هواوی اعلام کرده GigaHome 650 با استانداردهای امنیتی سطح بالا، مهر تایید فناوری TrustZone را در کارنامه دارد و در این باره می‌گوید: «راهکارهای ارائه شده قابلیت‌های ارتباطی وای‌فای را به سطح استاندارد بالاتری رساندند و پوشش اینترنت وای‌فای را برای تماس از طریق اینترنت، اجرای آنلاین بازی‌های ویدئویی، استریم ویدئو، آموزش آنلاین و حتی انجام وظایف کاری از منزل را امکان‌پذیر می‌کنند.»

بنابر اعلام هواوی، Kirin 650 و GigaHome 650 به زودی در گوشی‌های هوشمند، روترها و دیگر دستگاه‌های ارتباطی استفاده خواهند شد.

بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی Dell’Oro، محصولات هواوی با استاندارد Wi-Fi 6 باعث شده‌اند این شرکت با به دست آوردن سهم ۴۹.۷ درصدی، پیشتاز بازار در این حوزه شود. در ابعاد جهانی (به جز آمریکای شمالی) این شرکت موفق شده سهم قابل توجه ۳۹ درصدی را از بازار بین‌المللی به خود اختصاص دهد. این گزارش، بازه زمانی سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ میلادی تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی را پوشش می‌دهد.

هوآوی اولین شرکتی است که محصولاتی با استاندارد Wi-Fi 6 را در سال ۲۰۱۹ میلادی یعنی زمانی که این استاندارد به طور رسمی معرفی شد، به بازار عرضه کرد. این شرکت با حق ثبت اختراع‌ها و طرح‌هایی که بر پایه استاندارد ۸۰۲.۱۱ax ارائه کرده، پیشتاز رقابت است. هوآوی ۱۶۳ طرح در این بخش ثبت کرده که ۱۵ درصد مجموع طرح‌های پیشنهادی در این بخش را تشکیل می‌دهد.

منبع متن: digikala