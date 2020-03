سنهایزر از ایربادز Momentum True Wireless 2 با بهبود عملکرد باتری رونمایی کرد

سنهایزر که یکی از معروف‌ترین شرکت‌های ساخت هدست به حساب می‌آید، از ایربادز جدید خود تحت عنوان Momentum True Wireless 2 رونمایی کرد.

از زمانی که اپل ایرپادزهای خود را رونمایی کرد، محصولات این چنینی از شهرت بالایی برخوردار شدند. این شرکت در ادامه این گجت‌ها را با بهره‌مندی از قابلیت فوق‌العاده کاربردی حذف نویز محیط راهی بازار کرد. با این اوصاف به نظر می‌رسد در این بخش سونی با ایربادز WF-1000XM3 رتبه اول را داشته باشد و بعد از آن هم ایرپادز پرو از اپل. اما شرکت آلمانی سنهایزر که یکی از برترین تولیدکنندگان هدست نیز به شمار می‌رود تصمیم گرفت از نسل دوم ایربادز Momentum True Wireless با طول عمر بیشتر باتری و همچنین قابلیت حذف نویز محیط رونمایی کند تا از این طریق بتواند با محصولات معروف شرکت‌های رقیب رقابت کند!

Momentum True Wireless 2 از درایورهای دینامیکی ۷ میلی‌متری برخوردار است که کیفیت صدای خارق‌العاده‌ای را به همراه بیس قوی به ارمغان می‌آورد. حتی نسخه اول این ایربادز نیز بررسی‌کنندگان را با کیفیت کم نظیر خود به وجد آورده بود و خوشبختانه به نظر می‌رسد سنهایزر مسیر رو به رشدی را با عرضه این گجت جدید دنبال کرد؛ خصوصا اینکه می‌بینیم قابلیت حذف محیطی نیز به آن‌ها افزوده شده! حتی قابلیت تنظیم صدا با اپلیکیشن مخصوص موبایل نیز برای این ایربادز در نظر گرفته شده تا هر کاربری متناسب با سلیقه خود آن را تغییر دهد.

همانند رقبا، این محصول نیز به کاربر امکان شنیدن صدای محیطی را از طریق قابلیتی تحت عنوان Transparent Hearing می‌دهد تا در صورت لزوم آن را فعال کنید. این مسئله باعث می‌شود هنگامی که در حال انجام فعالیتی هستید و ایربادز درون گوش شما قرار دارد، بدون اینکه نیاز باشد آن را بردارید، صدای محیط را بشنوید. نکته جالبی که در مورد Momentum True Wireless 2 وجود دارد این است که حتی اگر بخواهید آن‌ را برای شنیدن صدای محیط از درون گوش خود خارج کنید، موسیقی متوقف شده و بعد از قرار گیری مجدد ایربادز درون گوش ادامه پیدا می‌کند!

یکی دیگر از بهبودی‌هایی که در Momentum True Wireless 2 به نسبت نسل قبل وجود دارد، افزایش طول عمر باتری است که می‌تواند اکنون تا ۷ ساعت موسیقی را بدون مشکل برایتان به اجرا درآورد و به همراه کیس شارژ نیز این عدد به ۲۸ ساعت می‌رسد و این واقعا شگفت انگیز است! البته اگر از قابلیت حذف نویز محیطی استفاده کنید مسلما نباید انتظار چنین عملکردی از باتری را داشته باشید چون با فعال بودن این ویژگی ایربادز مصرف بیشتری خواهد داشت.

در مورد قابلیت‌های دیگر این ایربادز هم باید به پشتیبانی آن از بلوتوث نسخه ۵.۱، پشتیبانی از کدک‌های صوتی AAC (مخفف عبارت Advanced Audio Codings، به معنای رمزگذاری پیشرفته صوتی، فرمتی از فایل‌های صوتی است که حجم کم و کیفیت بالایی دارد)، پشتیبانی از استاندارد AptX و استاندارد IPX4 اشاره کرد که این محصول را در برابر نفوذ آب مقاوم می‌کند.

شاید تنها نقطه ضعفی که بتوان به این گجت وارد کرد، عدم پشتیبانی آن از شارژر بی‌سیم باشد ولی با این حال می‌توانید کیس آن را از طریق درگاه USB-C شارژ کنید. ایربادز Momentum True Wireless 2 در رنگ مشکی و در ماه آوریل با قیمت ۲۹۹ دلار در دسترس قرار خواهد گرفت! نسخه سفید رنگ این ایربادز نیز کمی دیرتر روانه بازار می‌شود.

