سال ۲۰۱۹ برای هواوی چگونه گذشت؟

بازار آمریکا یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی جهان است و شرکت‌های مختلف به شدت برای تصاحب کاربران این بازار تلاش می‌کنند. این موضوع شرکت‌های چینی را هم شامل می‌شود، از جمله شیائومی که مدتها حضور خود در آمریکا را عقب می‌انداخت و اعتقاد داشت این بازار آنقدر مهم و متفاوت است که نباید بدون آمادگی کامل واردش شود و موفقیت کامل در آنجا را ریسک کند. هواوی هم به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری در چین و دنیا، طبعا تمایل دارد سهمی از این بازار بزرگ داشته باشد و اجازه ندهد رقبایش از این بازار بهره‌مند شوند.

اما در سال ۲۰۱۹ شاهد جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین بودیم که بیشتر از همه دامن هواوی را گرفت و عملا باعث شد این شرکت بخش عمده فعالیت خود را در آمریکا تعطیل کند. در این مطلب می‌خواهیم ببینیم تحریم‌های آمریکا و از دست دادن این بازار عمده جهانی، توانسته روند موفقیت‌های هواوی را متوقف کند یا خیر. در ادامه با این مطلب همراه باشید.

بازار گوشی‌های هوشمند

هواوی در سال ۲۰۱۹ توانست بیش از ۲۴۰ میلیون دستگاه گوشی هوشمند عرضه کند. این میزان ۱۶.۸ درصد نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۸ رشد داشته و به طور کل، هواوی در سال ۲۰۱۹ توانست سهم خود از این بازار را در جهان به ۱۷.۶ درصد برساند. با این میزان فروش، هواوی جایگاه خود به عنوان دومین تولید کننده گوشی هوشمند در جهان را دوباره به اثبات رساند. به نقل از موسسه IDC، سامسونگ با سهم ۲۱.۶ درصدی در فروش جهانی گوشی هوشمند، رتبه اول بزرگترین تولید کننده را دارد. رتبه سوم هم متعلق به اپل است که ۱۳.۹ درصد از فروش گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داد.

در این بین اما هواوی در یک بخش توانست رتبه اول را در بازار جهانی داشته باشد و آن عرضه گوشی‌های ۵G بود! این شرکت توانسته ۶.۹ میلیون گوشی هوشمند به بازار عرضه و رتبه اول را در این زمینه کسب کند.

خانواده میت و سری P از گوشی‌های هواوی هم در این سال توانستند بیش از ۴۴ میلیون فروش داشته باشند که ۵۰ درصد پیشرفت سالانه را نشان می‌دهند. تا قبل از ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ هم خانواده گوشی‌های Nova توانستند فروش ۱۲۵ میلیونی را ثبت کنند که فوق العاده است.

محصولات دیگر هواوی

در زمینه پوشیدنی‌ها هم هواوی سال خوبی نسبت به ۲۰۱۸ ثبت کرد. ساعت هوشمند هواوی واچ GT2 توانست تنها سه ماه پس از عرضه، ۲ میلیون فروش داشته باشد. هدفون‌های هواوی FreeBuds 3 هم توانستند در ماه اول عرضه خود، یک میلیون فروش ثبت کنند. عینک هوشمند واقعیت مجازی هواوی یا همان Huawei VR Glass نیز در روز اول، فروشی بیش از ۱۰ هزار نسخه داشت!

به طور کل هواوی در سال ۲۰۱۹ و در بخش پوشیدنی‌ها (شامل ساعت و دستبند هوشمند) توانست رتبه سوم را در مجموع فروش پوشیدنی‌ها در جهان کسب کند و تعداد حساب‌های کاربری اپلیکیشن Huawei Health هم که با این گجت‌ها سروکار دارد به بیش از صد میلیون حساب کاربری رسید.

در زمینه تبلت‌ها هم هواوی توانست در مجموع رتبه سوم بیشترین فروش تبلت را با فروش بیش از ۱۴ میلیون تبلت ثبت کند.

سال ۲۰۲۰ سال سختی خواهد بود!

۲۰۱۹ با تمام حواشی‌اش تقریبا خیلی خوب برای هواوی به پایان رسید. در این سال میزان درآمد هواوی بیش از ۸۵۰ میلیارد یوآن چین تخمین زده شده که تقریبا ۱۸ درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد. فراموش نکنیم ۲۰۱۹ سالی بود که تحریم‌های آمریکا علیه چین باعث شد تا گوشی فوق‌العاده‌ای مثل هواوی میت ۳۰ فاقد سرویس‌های گوگل باشد. البته خانواده میت ۳۰ تنها قربانیان این تحریم‌ها نبودند و به نظر می‌رسد در آینده هم پرچمداران هواوی فاقد سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل خواهند بود. این اتفاق آنقدر بزرگ است که مانع از عرضه مستقیم خانواده میت ۳۰ در بازار آمریکا شد.

اما هواوی نیز بیکار ننشته است. آنطور که مشخص شده هواوی در حال ساخت یک اکوسیستم برای محصولات خودش است تا در آینده بتواند مستقل از گوگل کاربران خود را راضی نگاه دارد. HMS Core نام اکوسیستمی است که هواوی در حال بهبود آن است و اگر بخواهیم به آمار آن نگاه کنیم، هواوی می‌گوید که ۱.۳ میلیون توسعه‌دهنده برای حضور در این اکوسیستم ثبت نام کرده‌اند.تا پایان سال ۲۰۱۹ نیز ۵۵ هزار اپلیکیشن برای انتشار در فروشگاه اپلیکیشن‌های هواوی ثبت شده‌اند که آمار خیلی خوبی است.

درواقع هواوی امسال از همیشه آماده‌تر است تا اکوسیستم خود شامل فضای ابری، نقشه و از همه مهم‌تر، فروشگاه اپلیکیشن‌های خود را کامل کند تا کاربران کمبود سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل را به هیچ وجه احساس نکنند.

یکی دیگر از آمارهای جالب توجه هواوی در سال ۲۰۱۹ به بخش پشتیبانی این شرکت بر‌می‌گردد. Huawei Mobile Services که در سال ۲۰۱۹ در بیش از ۱۷۰ کشور و ناحیه دنیا فعال بود، توانست به بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از کاربران محصولات هواوی، خدمات‌رسانی کند. میزان کاربران فعال ماهانه در سرویس Huawei AppGallery یا همان فروشگاه اپلیکیشن‌های هواوی نیز به بیش از ۴۰۰ میلیون رسیده است. این آمار وقتی خودش را نشان می‌دهد که بگوییم این فروشگاه از ماه آوریل سال ۲۰۱۸ شروع به فعالیت کرد.

در نهایت باید بگوییم اگرچه سال ۲۰۲۰ تا به اینجا چندان خوش‌آیند نبوده و اوضاع برای هواوی با وجود تحریم‌ها سخت‌تر هم شده اما این شرکت با آمادگی کامل به پیش می‌رود تا بتواند آمار سال ۲۰۱۹ خود را بهبود ببخشد. شما درباره این آمار و ارقام چه فکر می‌کنید؟

