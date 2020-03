بررسی عملکرد اجرای بازی با هواوی نوا ۵T

هواوی نوا ۵T ویژگی‌های مختلفی دارد که آن را به یکی از جذاب‌ترین میان‌رده‌های بازار تبدیل می‌کنند. طراحی این گوشی خصوصا در نسخه بنفش توجه را به سوی خود جلب می‌کند و نسبت به بقیه گوشی‌های موجود در بازار تا حد زیادی متمایز است.va 5T نه تنها باتری بزرگی دارد، بلکه به لطف پشتیبانی از شارژ سریع و پرقدرت ۲۲.۵ واتی ظرف تنها نیم ساعت ۵۰ درصد از ظرفیت باتری دستگاه شارژ می‌شود. ترکیب دوربین‌های دستگاه هم به جذابیت‌های آن اضافه می‌کند، مواردی مثل دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی و دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی که در کنار ۳ دوربین دیگر تکمیل می‌شوند.

اما در این مطلب ما روی عملکرد نوا ۵T در اجرای بازی‌های سنگین تمرکز داریم، چون این محصول تقریبا با نصف قیمت، سخت‌افزاری در حد یک گوشی هزار دلاری را در خود دارد! مواردی مثل ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، ۸ گیگابایت حافظه رم (در نسخه بالاتر) و چیپست ۷ نانومتری کایرین ۹۸۰ که پیش از این در گوشی‌هایی مثل پی ۳۰ پرو دیده بودیم. در کنار همه اینها فناوری Turbo GPU 3.0 هواوی هم وجود دارد که به اجرای روان‌تر بازی‌ها کمک می‌کند.

تا اینجا و روی کاغذ، به نظر می‌رسد نوا ۵T یک گزینه بسیار مناسب برای کاربرانی است که می‌خواهند با کمترین هزینه، یک گوشی عالی برای بازی کردن داشته باشند. اما علاوه بر چیپست و حافظه رم، موارد دیگری هم هستند که اجرای روان بازی‌ها را برای یک گوشی پرچمدار ممکن می‌کنند، چیزهایی مثل سرعت حافظه داخلی و میزان بهینه بودن عملکرد سیستم خنک کننده دستگاه.

بر همین اساس تصمیم گرفتیم در این مطلب نحوه اجرا شدن چند بازی سنگین را با نوا ۵T در دنیای واقعی بررسی کنیم تا مشخص شود واقعا این گوشی برای بازی کردن گزینه مناسبی است یا خیر.

امتیاز بنچمارک‌های هواوی نوا ۵T چه می‌گویند؟

قبل از پرداختن به نحوه اجرای بازی‌ها، بد نیست نگاهی داشته باشیم به امتیاز گوشی نوا ۵T در بنچمارک‌های مختلف سخت افزاری. اگر قصد خرید نوا ۵T را داشته باشید می‌توانید همین بنچمارک‌ها را روی گوشی خودتان اجرا کنید تا مشخص شود با خرید میان‌رده هواوی، دقیقا چقدر قدرت سخت افزاری بیشتر به دست می‌آورید:

کسب امتیاز ۲۵۰۲ در بنچمارک ۳DMark Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1

در بنچمارک کسب امتیاز ۲۲۴۰ در بنچمارک ۳DMark Sling Shot Extreme Vulkan

در بنچمارک کسب امتیاز ۲۰۶۱۵۹ در بنچمارک Antutu 3D

در بنچمارک کسب امتیاز ۳۳۰۰ در بنچمارک GeekBench به شکل تک هسته‌ای

در بنچمارک به شکل تک هسته‌ای کسب امتیاز ۹۷۷۰ در بنچمارک GeekBench به شکل چندهسته‌ای

در بنچمارک به شکل چندهسته‌ای کسب امتیاز ۷۸۷۰ در بنچمارک PCMark Work 2.0

نکته‌ی جالب اینکه امتیازهای گوشی نوا ۵T تا حد زیادی با هواوی پی ۳۰ پرو شباهت دارند. اما آیا در مورد تجربه اجرای بازی‌ها در دنیای واقعی هم می‌توان همین را گفت؟

عملکرد هواوی نوا ۵T در اجرای بازی‌های سنگین

برای سنجیدن عملکرد نوا ۵T در اجرای بازی‌های سنگین ۲ موضوع را معیار قرار دادیم، اول متوسط FPS یا تعداد فریم در ثانیه که به کمک نرم افزار GameBench ثبت شد و دوم تجربه کاربری خودمان موقع اجرای هر بازی. نتایج اجرای بازی‌ها به شرح زیر است:

اجرای Vainglory روی تنظیمات گرافیکی HIGH با نرخ ۶۰ فریم در ثانیه

Vainglory یکی از بازی‌های سنگین موجود در دنیای اندروید به حساب می‌آید. هواوی نوا ۵T به راحتی این بازی را با نرخ متوسط ۶۰ فریم در هر ثانیه اجرا می‌کند و تجربه کاربری شما هنگام بازی کردن کاملا روان و لذت‌بخش است. البته کمی پس از اجرای بازی به وضوح بدنه دستگاه گرم می‌شود، اما حتی بعد از نیم ساعت بازی کردن هم میزان گرما طبیعی است و مشکلی برای اجرای بازی ایجاد نمی‌کند.

اجرای Asphalt 9 روی تنظیمات گرافیکی HIGH با نرخ ۳۰ فریم در ثانیه

وقتی در مورد بازی‌هایی با گرافیک سنگین صحبت می‌کنیم سری آسفالت یکی از اولین اسم‌هایی است که به ذهن می‌رسد. البته باید توجه داشته باشیم که شرکت گیم لافت اجرای نسخه آخر این بازی بسیار سنگین را روی بیشتر گوشی‌ها به ۳۰ فریم در هر ثانیه محدود کرده است و تنها گوشی‌های معدودی این بازی را با نرخ ۶۰ فریم اجرا می‌کنند که نوا ۵T جزوشان نیست.

اما با این وجود موقع اجرای آسفالت ۹ روی نوا ۵T تجربه کاملا روانی دارید بدون اینکه با مشکل داغ شدن بدنه یا توقف و پرش در بازی مواجه شوید.

اجرای Mobile Legends: Bang Bang روی تنظیمات گرافیکی HIGH با نرخ ۶۰ فریم در ثانیه

موبایل لجندز هم یکی دیگر از بازی‌های گرافیکی و نسبتا سنگین است که فضاهای بزرگی دارد اما با این وجود به راحتی توسط نوا ۵T اجرا می‌شود. موقع اجرای این بازی تعداد فریم از ۶۰ کمتر نمی‌شود و با توجه به خنک بودن بدنه به نظر نمی‌رسد دستگاه برای اجرای بازی تحت فشار چندانی قرار داشته باشد.

اجرای PUBG Mobile روی تنظیمات گرافیکی HDR ULTRA با نرخ ۴۰ فریم در ثانیه

ظاهرا پابجی تنها بازی‌ای به حساب می‌آید که می‌تواند برای نوا ۵T چالش ایجاد کند! البته پابجی در ابتدای کار روی نوا ۵T با نرخ ۶۰ فریم در ثانیه اجرا می‌شود، اما هرچه به بازی ادامه می‌دهیم بدنه داغ‌تر می‌شود و تعداد فریم کاهش پیدا می‌کند، تا جایی که دیگر بازی کردن چندان دلپذیر نیست و تعداد فریم‌ها هم از ۴۰ فراتر نمی‌رود. بنابراین اگر می‌خواهید با نوا ۵T پابجی بازی کنید باید تنظیمات گرافیکی بازی را کاهش دهید.

اجرای NBA 2K19 روی تنظیمات گرافیکی ULTRA HIGH با نرخ ۶۰ فریم در ثانیه

هرچند نسخه ۲۰۲۰ این بازی هم عرضه شده، اما چون قبلا اجرای نسخه ۲۰۱۹ را روی پی ۳۰ پرو امتحان کرده بودیم، برای مقایسه روی نوا ۵T نیز همین نسخه را نصب کردیم. نتیجه اینکه میان‌رده هواوی به همان خوبی پرچمدار این شرکت قادر است بازی NBA را اجرا کند و حتی پس از حدود یکربع بازی کردن هم مشکلی از لحاظ داغ کردن بدنه یا کاهش توان گرافیکی به چشم نمی‌خورد.

البته باید توجه داشت که NBA 2K19 یکی از بازی‌هایی به حساب می‌آید که از فناوری GPU Turo 3.0 هواوی پشتیبانی می‌کند و به همین دلیل است که روی نوا ۵T انقدر روان و عالی اجرا می‌شود.

فناوری GPU Turbo 3.0 چیست و در اجرای بازی‌ها چه تاثیری دارد؟

این فناوری یکی دیگر از خصوصیات پرچمداران هواوی است که روی نوا ۵T هم عرضه می‌شود. هواوی می‌گوید این فناوری پاسخ لمسی گوشی را موقع اجرای بازی افزایش می‌دهد، متوسط تعداد فریم‌ها را بالا می‌برد و در عین حال باعث می‌شود چیپست موقع اجرای بازی تا ۱۰ درصد باتری کمتری مصرف کند. این فناوری به شکل پیش‌فرض موقع اجرای بازی فعال می‌شود و لازم نیست کاربر در تنظیمات دستگاه تغییری ایجاد کند، اما باید توجه داشته باشید که پشتیبانی از این فناوری همه بازی‌ها را شامل نمی‌شود و به ۲۵ عنوان محدود خواهد بود.

برخی از مهم‌ترین عناوین که از فناوری GPU Turbo 3.0 در گوشی نوا ۵T پشتیبانی می‌کنند به شرح زیر هستند:

Fortnite

Knives Out

Battle Bay

Crazy Taxi

Real Racing 3

Into the Dead 2

NBA 2K19

Dragon Nest M

Duel Links

PES2019

DRAGON BALL LEGENDS

FIFA Mobile

Free Fire

Minecraft

Helix

Plants vs. Zombie Heroes

Subway Surfers

Brawl Stars

Speed Drifters

جمع بندی

اگر گیمر هستید اما نمی‌خواهید برای خرید یک پرچمدار گران‌قیمت هزینه کنید، دو انتخاب بیشتر باقی نمی‌ماند. یک انتخاب گوشی‌های گیمینگ هستند که نسبت به نوا ۵T مزیت‌هایی دارند مثل صفحه نمایش OLED با نرخ ۹۰ یا ۱۲۰ هرتز، قدرت سخت‌افزاری بالاتر و باتری بزرگتر. در طرف دیگر میان‌رده هواوی را داریم که با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود و در ایران از پشتیبانی رسمی برخوردار است.

نوا ۵T در عین حال که می‌تواند بازی‌های سنگین را به شکل روان برای شما اجرا کند، نسبت به گوشی‌های گیمینگ چند مزیت قابل توجه دارد، از جمله اینکه ظریف، باریک و سبک‌تر است، دوربین بهتری دارد و لوازم جانبی برای آن راحت‌تر پیدا می‌شود. اگر شما حاضر هستید این موارد را برای داشتن بهترین صفحه نمایش یا بهترین پردازشگر گرافیکی ممکن فدا کنید، گوشی‌های گیمینگ با قیمت بالاتر انتخاب مناسبی برای شما خواهند بود، اما نوا ۵T برای کاربرانی مناسب‌تر است که یک گوشی زیبا و با کیفیت می‌خواهند و به بازی کردن نیز علاقه‌مند هستند.

برای آشنایی با بقیه ویژگی‌های این محصول، از شما دعوت می‌کنیم ویدیوی بررسی هواوی نوا ۵T را تماشا کنید.

