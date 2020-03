بالاخره پس از ۲ سال، اپل مدل جدید آیپد پرو را رونمایی کرد که این بار هم شاهد مدل‌های ۱۱ اینچی و ۱۲.۹ اینچی هستیم. برخی از ویژگی‌های جدید مانند تراشه تازه‌نفس قابل انتظار بود ولی در این میان اپل با ارائه اسکنر LiDAR کاربران زیادی را غافلگیر کرده است. اما در نهایت، ویژگی‌های زیادی دست نخورده باقی مانده. در ادامه آیپد پرو ۲۰۲۰ را با مدل ۲۰۱۸ مقایسه می‌کنیم تا ببینیم اپل این بار چه تغییراتی لحاظ کرده است.

قیمت آیپد پرو ۲۰۲۰ در برابر مدل ۲۰۱۸

اپل پیشفروش مدل جدید آیپد پرو را آغاز کرده و از تاریخ ۲۵ مارس به دست مشتریان خواهند رسید. در این میان باید بگوییم که این شرکت فروش مدل ۲۰۱۸ را متوقف کرده و بنابراین کاربرانی که خواستار خرید مدلهای آیپد پرو ۲۰۱۸ هستند باید آن‌ها را فروشگاه‌های ثالث خریداری کنند.

ارزان‌ترین مدل آیپد پرو ۲۰۲۰ که از نمایشگر ۱۱ اینچی بهره می‌برد، ۷۹۹ دلار قیمت دارد و صرفا از وای‌فای پشتیبانی می‌کند و دارای ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است. برای خرید گران‌ترین مدل هم باید ۱۴۴۹ دلار بپردازید که با این کار ۱ ترابایت حافظه داخلی و البته امکان استفاده از اینترنت LTE نصیبتان می‌شود.

در رابطه با مدل پایه آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی هم باید به قیمت ۹۹۹ دلاری آن اشاره کنیم که از وای‌فای و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. همچنان گران‌ترین مدل آن که مبتنی بر ۱ ترابایات حافظه داخلی است و از LTE پشتیبانی می‌کند، ۱۶۴۹ دلار قیمت دارد.

حالا نوبت به مدل‌های ۲۰۱۸ آیپد پرو است که مدل ۱۱ اینچی با قیمت ۷۹۹ دلاری روانه‌ی بازار شد که از ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و فقط از وای‌فای بهره می‌برد. مدل ۱ ترابایتی آن به همراه پشتیبانی از سیم‌کارت ۱۶۹۹ دلار قیمت داشت.

در این میان، قیمت مدل پایه آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی ۲۰۱۸ با قیمت ۹۹۹ یورو به دست مشتریان رسید که این مدل مجهز به ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی است و اپل برای گران‌ترین مدل آن که مجهز به ۱ ترابایات حافظه داخلی و مودم سلولار بود، مبلغ ۱۸۹۹ دلار را در نظر گرفت.

از جمله نکات مشترک مربوط به قیمت‌گذاری این محصولات می‌توانیم به قیمت بسیار بالای تمام مدل‌ها اشاره کنیم ولی در هر صورت اپل تصمیم گرفته قیمت پایه آن‌ها را ثابت نگه دارد و در عین حال حافظه داخلی را دو برابر کند. در ضمن گران‌ترین مدل‌های ۲۰۲۰ هم نسبت به نسل قبلی ارزان‌تر محسوب می‌شوند.

طراحی

از نظر طراحی (از لحاظ کلی) شاهد تغییرات گسترده‌ای نیستیم. همچنان آیپد پرو از طراحی مستطیل شکل فلزی با حاشیه‌های اندک بهره می‌برند و کلیت اندازه‌ها هم مشابه نسل قبلی است. در این میان اگرچه وزن آن‌ها تغییر پیدا کرده، ولی چنین تغییری بسیار ناچیز است. مدل وای‌فای آیپد پرو ۱۱ اینچی تازه‌نفس ۴۷۱ گرم وزن دارد ولی مدل ۲۰۱۸ مشابه ۴۶۸ گرم وزن داشت. در رابطه با مدل ۱۲.۹ اینچی هم شاهد وزن ۶۴۱ گرمی مدل جدید و وزن ۶۳۱ گرمی مدل قدیمی هستیم. باید خاطرنشان کنیم هر ۴ مدل هم فاقد جک هدفون هستند.

نمایشگر

همانطور که گفتیم، این بار هم مدل‌های ۱۱ و ۱۲.۹ اینچی روانه‌ی بازار می‌شوند و این یعنی از نظر اندازه نمایشگر تغییری اعمال نشده است. رزولوشن هم مانند مدل قبلی است و این یعنی برای مدل ۱۱ اینچی شاهد رزولوشن ۱۶۶۸ در ۲۳۸۸ و برای مدل ۱۲.۹ اینچی شاهد رزولوشن ۲۰۴۸ در ۲۷۳۲ هستیم. تمام این مدل‌ها از حداکثر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند و باید به فناوری True Tone هم اشاره کنیم که به‌صورت خودکار وایت بالانس نمایشگر را با توجه به نور محیط تغییر می‌دهد. همچنین نباید حداکثر میزان روشنایی نمایشگر را از قلم بیندازیم که به ۶۰۰ نیت می‌رسد.

دوربین و باتری آیپد پرو ۲۰۲۰ و ۲۰۱۸



روی هم رفته اپل برای توسعه مدل‌های جدید آیپد پرو، توجه ویژه‌ای به دوربین نشان داده است. اگرچه تمام این مدل‌های جدید و قدیمی حاوی دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی هستند، ولی برای مدل‌های ۲۰۲۰ باید به دوربین ثانوی اولترا واید با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم. این دوربین ثانویه می‌تواند زوم ۲ برابری را هم به ارمغان بیاورد و در ضمن فلش ماژول دوربین روشن‌تر از نسل قبلی است.

همچنین در کنار این دو دوربین، نباید اسکنر LiDAR را از قلم بیندازیم که علاوه بر بهبود حالت پرتره، برای اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده امکانات بیشتری ارائه می‌کند. برای عکس‌های سلفی هم باید بگوییم که هر چهار مدل مجهز به دوربین ۷ مگاپیکسلی هستند.

در رابطه با ضبط صدا هم اگرچه هر چهار مدل از ۴ میکروفون در بدنه بهره می‌برند، ولی طبق ادعای اپل، مدل‌های ۲۰۲۰ در این زمینه حرف بیشتری برای گفتن دارند. شرکت اپل هنگام معرفی محصولات خود هیچگاه به ظرفیت باتری آن‌ها اشاره نمی‌کند ولی با توجه به صحبت‌های مطرح شده، به نظر نمی‌رسد در مقایسه با نسل قبلی شاهد تفاوت خاصی باشیم.

دیگر مشخصات و ویژگی‌ها

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نسخه جدید، تراشه A12Z Bionic است که اپل مدعی شده در مقایسه با بسیاری از لپ‌تاپ‌های ویندوزی سرعت بیشتری دارد. مدل ۲۰۱۸ آیپد پرو هم مبتنی بر تراشه A12X Bionic بود که قدرت بسیاری زیادی را برای این لپ‌تاپ‌ها به ارمغان آورد ولی به هر حال هم‌اکنون یک تراشه قدیمی محسوب می‌شود.

مدل‌های جدید با حافظه‌های ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ و ۱ ترابایتی عرضه می‌شوند و در مورد مدل‌های قدیمی هم به غیر از حافظه پایه ۶۴ گیگابایتی، شاهد همین مقدار حافظه داخلی بودیم. همچنین باید به وجود ۴ اسپیکر هم اشاره کنیم. سیستم‌عامل iPadOS 13.4 که همراه با این آیپدها معرفی شد، پشتیبانی از ماوس و ترک‌پد را برای تمام آیپدهای مجهز به این نسخه را به ارمغان می‌آورد.

سخن آخر

در مورد مدل‌های جدید آیپد پرو اگرچه برخی مشخصات تغییر پیدا کرده، ولی موارد زیادی یکسان مانده است. از طرفی شاهد طراحی، نمایشگر و عمر باتری تکراری هستیم و از طرف دیگر با تراشه جدید، دوربین اضافی، اسکنر LiDAR و حافظه پایه بیشتر و قیمت پایین‌تر برای گران‌ترین مدل روبرو هستیم.

آیپد پرو ۲۰۲۰ به همراه کیبورد جدیدی که برای آن عرضه شده، در مقایسه با مدل قبلی بهتر می‌تواند جایگزین لپ‌تاپ‌ها شود ولی برای صحبت دقیق در مورد این موضوع، باید این تبلت‌ها مورد بررسی گسترده قرار بگیرند. با توجه به اینکه حدود دو سال از نسل قبلی آیپد پرو می‌گذرد، شاید تغییرات اعمال شده به اندازه انتظارات کاربران نبوده باشد و به همین خاطر کاربران آیپد پرو ۲۰۱۸ احتمالا انگیزه‌ی زیادی برای خرید مدل جدید نخواهند داشت.

اما در هر صورت نسل قبلی آیپد پرو برای مدت طولانی توانست در فهرست‌های مربوط به بهترین تبلت‌ها قرار بگیرد و به نظر می‌رسد مدل‌های جدید هم می‌توانند این موفقیت را تکرار کنند. بنابراین اگر خواستار خرید بهترین تبلت‌های موجود در بازار هستید، به احتمال زیاد آیپد پرو ۲۰۲۰ می‌تواند نظر شما را جلب کند.

