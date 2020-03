دقایقی قبل گوشی میان‌رده گلکسی A41 سامسونگ در ژاپن رسما معرفی شد و قرار است چند ماه دیگر در ژوئن ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار شود. گلکسی A41 در مقایسه با نسل قبلی خود از چند ویژگی جذاب‌تر بهره می‌برد که از بین آن‌ها می‌توانیم به نمایشگر سوپر امولد بزرگ‌تر با اندازه ۶.۱ اینچ و رزولوشن FHD+ پلاس اشاره کنیم. البته کماکان شاهد بریدگی قطره‌ای شکل هستیم که درون آن یک دوربین سلفی ۲۵ مگاپیکسلی تعبیه شده است. در ضمن به جای حسگر اثر انگشت فیزیکی، این بار با حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر روبرو هستیم.

در پنل پشتی سه دوربین با چینش عمودی توجه را جلب می‌کنند که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی تشکیل شده است. قلب تپنده این گوشی تراشه هلیو P65 مدیاتک است که در کنار آن ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی تعبیه شده است. انرژی این گوشی از جانب باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از سرعت شارژ ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند. کاربران با خرید گلکسی A41 می‌توانند از استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار بهره ببرند.

گلکسی A41 قرار است در رنگ‌های آبی، سفید و مشکی روانه‌ی بازار شود. هنوز در مورد تاریخ دقیق و قیمت آن‌ها خبری منتشر نشده که مطمئنا به زودی این موارد هم مطرح می‌شوند.

منیع: GSM Arena

The post گلکسی A41 سامسونگ با دوربین سه‌گانه معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala