به نظر می‌رسد ۲۰۱۹ سال دوربین سلفی پاپ آپ بود زیرا شرکت‌های متعددی مانند وان‌پلاس، ردمی و ویوو گوشی‌های مجهز به چنین دوربین‌هایی را روانه‌ی بازار کردند. اما در سال ۲۰۲۰، این ویژگی به یک مشخصه نادر بدل شده و نمایشگرهای حفره‌دار مورد استقبال گسترده قرار گرفته‌اند. در چنین فضایی، ردمی K30 پرو که به زودی معرفی می‌شود، از معدود گوشی‌هایی است که با دوربین پاپ آپ به دست مشتریان می‌رسد.

حالا، مدیر کل ردمی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویبو موضوع دلیل کاهش محبوبیت دوربین های پاپ آپ را مطرح کرده و به نظر می‌رسد مهم‌ترین مقصر این موضوع، چالش‌های فنی است. در این پست آمده که تعداد قطعات مربوط به گوشی‌های ۵G به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این مدیر ارشد در ادامه گفته که مثلا در مورد ردمی K30 پرو با ۳۸۸۵ قطعه روبرو هستیم که افزایش ۲۶۸ درصدی نسبت به نسل قبلی را نشان می‌دهد.

تعبیه دوربین سلفی پاپ آپ همچنین طراحی مادربرد این گوشی را به یک چالش تبدیل کرده و و «لو ویبینگ» گفته که آن‌ها در ابتدا مادربرد را به دو قسمت تقسیم کردند. متاسفانه انجام این کار موضوع مدیریت گرمای تولیدی را به مشکل بزرگی بدل می‌کرد. اما انتخاب مادربرد واحد کار ردمی را برای کنترل گرما راحت‌تر کرده است.

در نهایت مدیر کل ردمی اعلام کرده که در مورد گوشی‌های ۵G مجهز به دوربین پاپ آپ، موضوع عمر باتری یک نگرانی مهم به حساب می‌آید. او در این مورد توضیح بیشتری ارائه نداده ولی احتمالا قطعات بیشتر مربوط به دوربین پاپ آپ فضای مربوط به باتری را کاهش می‌دهد. یکی دیگر از چالش‌هایی که توسط ویبینگ مطرح نشده، بحث دوام گوشی است. زیرا گوشی‌های دارای دوربین پاپ آپ معمولا بیشتر از گوشی‌های دیگر در معرض نفوذ آب و گرد و غبار هستند. بنابراین اصلا عجیب نیست که تولیدکنندگان زیادی ترجیح می‌دهند گوشی‌های مجهز به نمایشگر حفره‌دار یا دارای بریدگی را روانه‌ی بازار کنند.

در هر صورت ردمی با وجود تمام این چالش‌ها، برای ردمی K30 پرو تصمیم گرفته از دوربین پاپ‌آپ استفاده کند و این یعنی در سال ۲۰۲۰ حداقل یک گوشی مجهز به چنین مشخصه‌ای روانه‌ی بازار می‌شود و تنوع انتخاب برای کاربران افزایش پیدا می‌کند.

