لیو هونگ، نائب رئیس شرکت ویوو در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۲۰، حتی گوشی‌های پایین رده با ارزش ۲۱۵ دلار نیز از اینترنت ۵G پشتیبانی خواهند کرد.

لیو هونگ در این مصاحبه در رابطه با برنامه‌های آینده شرکت موفق و رو به رو شد ویوو و همچنین آینده گوشی‌های هوشمند مجهز به اینترنت پر سرعت ۵G صحبت‌های زیادی کرد. به گفته او، ویوو در مسیر بسیار خوبی قرار دارد و گوشی‌های این شرکت نیز فروش خوبی را تجربه کردند. لذا آن‌ها تصمیم دارند به ازای هر روز تقریبا ۱۰۰.۰۰۰ دستگاه مجهز به اینترنت ۵G تولید کنند تا بدین ترتیب بتوانند پاسخگوی حجمه زیاد درخواست‌های کاربران باشند!

البته به خاطر شیوع ویروس کرونا که اکثر کسب و کارها را به تعطیلی کشاند و باعث ضرر رساندن به اقتصاد بسیاری از شرکت‌ها شد، پیش‌بینی شده آمار فروش کلی گوشی‌های هوشمند در سه ماه اول سال جاری چیزی در حدود ۳۰-۵۰ درصد افت کند! به این دلیل که بسیاری از این شرکت‌ها مجبور شدند کارخانه‌های موناژ محصولات خود را تعطیل کرده و به همین خاطر تولید محصولات جدید و از قبل رونمایی شده با تاخیر زیادی مواجه شد!

علاوه بر تعطیلی کارخانه‌ها، حتی گوشی‌هایی که از قبل در فروشگاه‌ها عرضه شده بودند نیز بازدید بالایی ندارند چون مردم در این روزها کمتر به فروشگاه‌های فیزیکی سر می‌زنند و ترجیح می‌دهند اکثر خرید‌های خود را به صورت آنلاین انجام دهند و حتی‌الامکان از خرید لوازم غیر ضروری پرهیز کنند‍! شیوع ویروس کرونا و تاثیر جدی آن بعد از جشن سال نوی چینی‌ها بیشتر و جدی‌تر شد. بیش از ۱۰۰ کشور جهان درگیر این بیماری خطرناک شدند و لذا این مسئله موجب شده فروش گوشی‌ها که همیشه رونق بسیار خوبی داشته در سراسر جهان به شدت تحت تاثیر قرار گیرد!

با این اوصاف لیو هونگ اعلام کرد ویوو در نقاط مختلف جهان ۵ تاسیسات ساخت گوشی دارد که می‌توانند با هم در طول یک سال ۲۰۰ میلیون گوشی هوشمند تولید کنند! وی افزود ویوو به خوبی برای دوران سخت آماده بوده و اکنون که در کشورهای مختلف همه چیز به قرنطینه و تعطیلی فروشگاه‌ها انجامیده، این شرکت می‌تواند اوضاع خود را سامان بخشد، چرا که تمامی این تاسیسات با ۹۰ درصد ظرفیت خود در حال انجام سفارشات هستند تا روند رو به رو رشد ویوو با مشکل مواجه نشود!

لیو هونگ افزود ویوو اکنون در حال تغییر وضعیت از گوشی‌های ۴G به گوشی‌های ۵G است چون اکثر شرکت‌های بزرگ مخابراتی در چین دیگر گوشی‌های بالاتر از ۲۵۰ دلار را که از اینترنت ۴G بهره می‌برند به بازار عرضه نمی‌کنند! این یعنی بخش میان رده بازار در چین تا آخر امسال کاملا به اینترنت ۵G مجهز خواهند شد. در مورد پرچم‌دارها هم که این موضوع کاملا صدق می‌کند اما در این بین نوبت می‌رسد به سری پایین رده که به لطف تولید چیپ ست‌های جدید با قابلیت بهره‌مندی از اینترنت پر سرعت ۵G، احتمالا تا پایان سال جاری این بخش از بازار را با قیمت ۲۱۵ دلار هم مجهز به پر سرعت‌ترین اینترنت موجود خواهیم دید!

اگرچه این موضوع شاید فعلا برای کشور ما که زیر ساخت‌های بهره‌مندی از اینترنت ۵G در آن مهیا نشده خبر مهمی نباشد اما همه گیر شدن این فناوری در چین و تعداد زیادی از کشور‌های دیگر نشان می‌دهد به زودی کشورهای دیگر نیز به این فناوری پر سرعت دسترسی خواهند داشت.

