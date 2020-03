نوکیا از ۴ گوشی جدید رونمایی کرد؛ یک گوشی ۵G و یک گوشی نوستالژیک

نوکیا از جمله برندهایی است که در زمینه تنوع گوشی‌های هوشمند حرف زیادی برای گفتن دارد و انواع سلیقه‌ها و بودجه‌ها را پوشش می‌دهد. شب گذشته، این شرکت از گوشی‌های نوکیا ۸.۳، نوکیا ۵.۳، نوکیا ۱.۳ و مدل جدید گوشی نوستالژیک نوکیا ۵۳۱۰ رونمایی کرد.

نوکیا ۸.۳ ۵G

اول از همه باید به مهم‌ترین گوشی یعنی نوکیا ۸.۳ ۵G اشاره کنیم. همانطور که از نام این گوشی پیداست، از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کند. طبق ادعای نوکیا، گوشی مذکور در مقایسه با دیگر محصولات رقیب تنوع بیشتری از فرکانس‌های رادیویی مربوط به شبکه‌های ۵G را پوشش می‌دهد. این گجت از نمایشگر ۶.۸۱ اینچی با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ بهره می‌برد و یک فریم آلومینیومی در اطراف بدنه قرار گرفته است.

اسنپ‌دراگون ۷۶۵G به‌عنوان قلب تپنده این گوشی انجام وظیفه می‌کند و در کنار آن شاهد ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم، ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و سرعت شارژ ۱۸ وات هستیم. در ضمن نباید این موضوع را از قلم بیندازیم که گوشی مذکور مانند بسیاری از گوشی‌های نوکیا عضو پروژه اندروید وان است.







در پنل پشتی، دوربین چهارگانه توجه ما را جلب می‌کند که از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین ماکرو و سنسور تشخیص عمق تشکیل شده است. در حفره نمایشگر هم یک دوربین ۲۴ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد. در ضمن دکمه پاور به‌عنوان حسگر اثر انگشت انجام وظیفه می‌کند. این گوشی در فصل تابستان با قیمت ۵۹۹ یورو عرضه خواهد شد.

در ادامه باید به سه گوشی دیگر بپردازیم که از مشخصات ضعیف‌تری بهره می‌برند ولی در هر صورت می‌توانند توجه بخشی از کاربران را جلب کنند.

نوکیا ۵.۳

نوکیا ۵.۳ مجهز به اسنپ‌دراگون ۶۶۵، نمایشگر ۶.۵۵ اینچی با رزولوشن ۱۶۰۰ در ۷۲۰، حداکثر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قاب افزایش است. حسگر اثر انگشت این گوشی در پنل پشتی قرار گرفته و انرژی آن از طرف باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از سرعت شارژ ۱۰ وات پشتیبانی می‌کند.





دوربین چهارگانه این گوشی شامل دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، اولترا واید ۲ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و تشحیص عمق ۲ مگاپیکسلی است. در بریدگی نمایشگر هم یک دوربین ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده. طبق اعلام شرکت HMD Global، این گوشی از ماه آوریل با قیمت ۱۸۹ یورو عرضه می‌شود.

نوکیا ۱.۳

نوکیا ۱.۳ یک گوشی پایین‌رده به حساب می‌آید که از نمایشگر ۵.۷۱ اینچی با رزولوشن ۱۵۲۰ در ۷۲۰ بهره می‌برد. از بین مشخصات سخت‌افزاری می‌توانیم به تراشه چهارهسته‌ای کوالکام ۲۱۵، ۱ گیگابایت حافظه رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش است.





در پنل پشتی این گوشی شاهد دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی هستیم که به لطف اپلیکیشن دوربین گوگل که برای اندروید Go توسعه پیدا کرده، می‌تواند عکس‌های بهتری ثبت کند. در پنل جلویی هم یک دوربین ۵ مگاپیکسلی عکس‌های سلفی را ثبت می‌کند. ظرفیت باتری آن ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت است که با سرعت ۵ وات از طریق پورت microUSB شارژ می‌شود. این گوشی از اندروید Go مبتنی بر اندروید ۱۰ بهره می‌برد و قرار است نسخه بعدی اندروید Go را هم دریافت کند. کاربران از ماه آوریل با پرداخت ۹۵ دلار می‌توانند این گوشی را خریداری کنند.

نوکیا ۵۳۱۰

در نهایت باید به مدل جدید گوشی قدیمی نوکیا ۵۳۱۰ XpressMusic بپردازیم که حالا تحت عنوان نوکیا ۵۳۱۰ معرفی شده است. این گوشی ساده از نمایشگر ۲.۴ اینچی QVGA بهره می‌برد که پایین آن کیبورد فیزیکی قرار دارد. یک دوربین VGA هم در پنل پشتی تعبیه شده است. اگرچه نمایشگر این گوشی نسبت به مدل قدیمی ۰.۳ اینچ بزرگ‌تر است، اما رزولوشن آن ثابت مانده است.

حافظه داخلی نوکیا ۵۳۱۰ فقط ۱۶ مگابایت است که از طریق کارت حافظه microSD می‌توانید تا ۳۲ گیگابایت آن را افزایش دهید. با توجه به امکانات ساده‌ای که دارد، باتری ۱۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن می‌تواند برای مدت طولانی انرژی آن را تامین کند. اگر فقط از یک سیم‌کارت استفاده کنید، شارژ این گوشی در حالت استندبای تا ۲۲ روز دوام می‌آورد و هنگام استفاده از دو سیم‌کارت عمر باتری آن در این حالت به حداکثر ۳۰ روز می‌رسد. در نهایت باید بگوییم که گوشی مذکور از ماه مارس با قیمت ۳۹ یورو عرضه خواهد شد.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala