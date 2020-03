رندر جدیدی از تبلت ۸.۴ اینچی گلکسی تب A سامسونگ لو رفت!

روز گذشته ایوان بلس، افشاگر معروف حوزه فناوری، تصویر جدیدی را از تبلت ۸.۴ اینچی گلکسی تب A یا همان تبلت ۲۰۲۰ سامسونگ منتشر کرد.

چندی پیش تصاویری از تبلت گلکسی تب A سامسونگ منتشر شد. تبلتی ۸.۴ اینچی که قرار است در سال ۲۰۲۰ روانه بازار شود. در آن تصویر نمای جلو و پشت این تبلت نمایش داده شده بود و در این تصویر جدید نیز تقریبا همان عکس را در اختیار داریم با این تفاوت که تمام اجزای بکار رفته در آن را هم به صورت مجزا نشان می‌دهد و دقیقا می‌توان دریافت این محصول از چه قابلیت‌هایی برخوردار است.

طبق گفته‌های گذشته، می‌دانسیتم گلکسی تب A از یک نمایشگر ۸.۴ اینچی با وضوح FHD+) 1920×۱۲۰۰) بهره می‌برد. همچنین پشتیبانی از سیم‌کارت، کارت حافظه جانبی و جک ۳.۵ میلی‌متری هم دیگر مشخصاتی بود که از این محصول منتشر شده بود.

در بخش پشتی تب A شاهد قرار گیری یک دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی هستیم به علاوه لوگوی سامسونگ در پایین‌ترین بخش که باعث شده نمای پشتی کاملا ساده به نظر برسد. در بخش بالای دستگاه جک ۳.۵ میلی‌متری تعبیه شده که خوشبختانه نکته مثبت این محصول به حساب می‌آید. در نهایت می‌رسیم به بلندگوی استریو و پورت USB-C که در زیر گلکسی تب A تعبیه شده‌اند.

از نظر فنی هم اطلاعات این محصول پیش‌تر مشخص شده بود اما یک بار دیگر به آن اشاره می‌کنیم. سامسونگ برای تبلت سال ۲۰۲۰ خود از یک پردازنده نه چندان قدرتمند اگزینوس ۷۹۰۴ به همراه ۳ گیگابایت رم استفاده کرده که خب از آنجایی که قرار است این محصول یک پایین رده باشد باید این مشخصات فنی را مناسب دانست!

اینکه گلکسی تب A چه زمانی وارد بازار شود هنوز چیزی نمی‌دانیم اما در هفته‌های آتی قطعا خبرهای بیشتری از آن منتشر خواهد شد. البته از نظر مشخصات فنی که باید گفت تصویر جدید چیزی کم نداشته و شاید تنها بحثی که نیاز به شفاف سازی دارد، قیمت و تاریخ عرضه آن است.

