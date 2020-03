طبق آخرین خبرهایی که از گوشی ردمی K30 پرو منتشر شده به نظر می‌رسد این محصول با دوربینی قدرتمند با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳۰ برابری دیجیتال و ۳ برابری اپتیکال راهی بازار شود.

ردمی K30 پرو قرار است ۴ روز دیگر رسما وارد بازار شود. در همین راستا ردمی تصاویر بسیار زیادی از این محصول را منتشر و در کنار این تصاویر به جزئیات جالب و هیجان انگیز آن نیز اشاره کرد. همانطور که پیش‌تر مشخص شده بود، این محصول در نمایشگر خود هیچ حفره یا حاشیه‌ای ندارد و دوربین سلفی همانند نسل قبل به صورت پاپ آپ از روی قاب بالای گوشی به بیرون می‌جهد که این مسئله برای آن دسته از کاربرانی که نمایشگر یکنواخت را بیشتر می‌پسندد بسیار حائز اهمیت و دوست داشتنی است!

نکته قابل توجه و بهتر در مورد این محصول این است که مانند ردمی K30 دیگر شاهد استفاده از پنل LCD نیستیم و ردمی تصمیم گرفت برای پرچم‌دار خود از پنل AMOLED استفاده کند که این را هم می‌توان جز نکات مثبت در نظر گرفت. با این اوصاف تنها نقطه ضعف این نمایشگر جذاب، عدم پشتیبانی آن از رفرش ریت بیشتر از ۶۰ هرتز است که به شدت توی ذوق می‌زند! خصوصا اینکه اکثر گوشی‌ها در این سال حداقل از رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برند و انتظار داشتیم حالا که نمایشگر AMOLED مورد استفاده قرار گرفته، ردمی رفرش ریت را به ۹۰ یا ۱۲۰ ارتقا دهد که خب چنین اتفاقی نیفتاد و مسلما این امر هم به دلیل کاهش هزینه‌های تمام شده صورت گرفته! پشتیبانی از استاندارد +HDR10 را هم می‌توان یکی دیگر از قابلیت‌های جذاب ردمی K30 پرو دانست.

شیائومی دوربین این محصول را نیز مورد بررسی قرار داد و اکنون می‌دانیم این گوشی می‌تواند با دوربین‌های خود به بزرگ‌نمایی ۳۰ برابری دیجیتال دست یابد! این مقدار برای بزرگ‌نمایی اپتیکال به ۳ برابر می‌رسد که وظیفه آن بر عهده یک سنسور مخصوص است.

به صورت کلی به نظر می‌رسد ردمی K30 پرو مجموعه‌ای از بهترین و دوست‌ داشتنی‌ترین قابلیت‌های ردمی K20 پرو را با ردمی K30 ترکیب کرد تا به این محصول برسد! از قدرت سخت‌افزاری بالای آن هم نباید غافل شویم چون قرار است این گوشی را در بین پرچم‌دارهای سال ۲۰۲۰ ببینیم! این در حالی است که مسلما قیمت آن هم آنقدرها بالا نخواهد بود!

