اینطور که به نظر می‌رسد، ردمی K30 پرو در مقایسه با دیگر گوشی‌های موجود در بازار از بزرگ‌ترین محفظه بخار جهت انجام وظایف خنک کنندگی بهره می‌برد!

با نگاهی به تصاویر و البته جزئیاتی که تا کنون منتشر شده، فهمیدیم که مساحت این محفظه خنک کننده ۳.۴۳۵ میلی‌متر مربع است! این در حالی است که مثلا گوشی آنر V30 پرو از محفظه‌ای با مساحت ۹۱۴ میلی‌متر مربع برخوردار بود و در واقع یعنی نماینده ردمی چیزی در حدود ۳.۸ برابر از نظر مساحت خنک کنندگی به محصول آنر برتری دارد! همین مسئله موجب شده ردمی ادعا کند K30 پرو اولین گوشی هوشمندی است که از چنین خنک کننده بزرگی در بین تمام گوشی‌های هوشمند بهره می‌برد.

تصویر بالا (که به خوبی ثابت می‌کند پرچم‌دار جدید ردمی از ماژول دوربین دایره‌ای شکل بهره می‌برد)‌ بعد از یک ساعت گیمینگ با دو گوشی آنر V30 پرو و ردمی K30 پرو به ثبت رسیده که با نگاهی به آن به خوبی می‌توانیم تاثیر بزرگی خنک کننده را حس کنیم! دمای ایجاد شده در ردمی حدودا ۳ درجه کمتر بوده که شاید کم به نظر برسد اما اختلاف قابل توجهی هست. خصوصا اینکه گرما در تمامی پنل پشتی پخش شده و متمرکز نیست و لذا کمتر حس می‌شود.

از آن جایی که این گوشی قرار است با همکاری فیلم سریع و خشن ۹ و به عبارتی به عنوان شریک تجاری آن راهی بازار شود، ردمی برای آن شعار «سریع و پرشور ۹» را در نظر گرفته که در نوع خود جالب است! ردمی K30 پرو در تاریخ ۲۴ مارس سال جاری (۵ فروردین ۹۹) راهی بازار می‌شود.

