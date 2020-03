سامسونگ در فروش گلکسی اس ۲۰ با مشکلی جدی مواجه شده است!

طبق آخرین آماری که از فروش گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ منتشر شده به نظر می‌رسد نسخه استاندارد این سری نمی‌تواند آنطور که باید انتظارات سامسونگ را برآورده کند! در حالی که گلکسی اس ۲۰ اولترا تا به اینجای کار پر فروش‌ترین گوشی این سری بوده است!

سامسونگ در ساخت گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ تصمیمات خاص زیادی گرفت که از جمله آن‌ها حذف پرچم‌دار مقرون به صرفه با پسوند e بود. در نتیجه شاهد عرضه سه محصول گران قیمت به بازار بودیم! به جای عرضه یک محصول ارزان‌ قیمت با قابلیت کمتر، سامسونگ دو مدل گوشی با قابلیت‌های تقریبا مشابه طراحی کرد که منظورمان گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس است. در طرف مقابل یک گوشی دیگر تحت عنوان اس ۲۰ اولترا در این سری وجود دارد که سامسونگ هرچه از گوشی هوشمند می‌دانست روی آن پیاده کرد!

معمولا اینطور بوده که ریسک‌های بزرگ سامسونگ به نفع آن تمام می‌شد اما در مورد گلکسی اس ۲۰ اوضاع کمی متفاوت پیش رفت! حداقل این چیزی است که انتظارات اولیه سامسونگ آن را نشان می‌دهد. البته فروش نه چندان رضایت بخش محصولات سامسونگ دلایل زیادی دارد که یکی از آن‌ها ویروس کرونا بوده و خب طبیعتا سامسونگ نمی‌تواند در رابطه با آن کاری انجام دهد. اما در مورد موارد دیگر چطور؟

حتی قبل از این‌ها هم برخی از پیش‌بینی‌ها کاهش فروش گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ را هشدار داده بودند و اندکی بعد از معرفی آن‌ها، سامسونگ متوجه شد دقیقا همانطور که نباید می‌شد، شد! گلکسی‌های جدید مطابق انتظار پیش نرفتند؛ خصوصا دو مدل استاندارد و پلاس! اما بهتر است به کمی قبل‌تر نگاه بیاندازیم.

کرونا، باعث و بانی اصلی کاهش فروش کهکشانی‌های سامسونگ

ممکن است این موضوع را در هفته‌های اخیر بارها و بارها شنیده باشید و خب نمی‌توان تاثیر آن را انکار کرد. معرفی کهکشانی‌های سامسونگ در رویدادی که بلافاصله بعد از آن کنفرانس به دلیل شیوع کرونا کنسل شد و این یعنی حتی معرفی گوشی‌های سامسونگ نیز زیر سایه این بیماری صورت گرفت! نه تنها سری اس ۲۰ بلکه فروش کل گوشی‌های جدید هم تحت الشعاع این بیماری قرار گرفت. بنابراین منصفانه نیست اگر بخواهیم فروش این گوشی‌ها را با سری اس ۱۰ مقایسه کنیم که در ماه مارس ۲۰۱۹ راهی بازار شدند.

دنیا از آن زمان تا کنون به جای متفاوتی تبدیل شد! هم تقاضا و هم تولید گوشی‌های هوشمند به شدت کاهش یافت چون هم کارخانه‌ها بسته شد و هم سر زدن به فروشگاه‌ها بسیار کاهش یافت. بیرون رفتن مردم فقط در زمان ضروری و برای خرید مایحتاج زندگی چیزی نیست که بخواهد فروش گوشی‌ها را افزایش دهد و لذا کرونا را باید عامل ناخوانده و غیر قابل کنترل در کاهش فروش گلکسی‌های سری اس ۲۰ دانست.

گفته می‌شود سامسونگ بعد از مشاهده فروش ضعیف گوشی‌های خود، تقاضا برای خرید قطعات أن‌ها را هم کاهش داده، هرچند فعلا خبرها در این رابطه مبهم هستند و مطمئن نیستیم سامسونگ در این زمینه چه برنامه‌ای را دنبال می‌کند. هنوز نمی‌دانیم این شرکت دقیقا چه تعداد از پرچم‌داران خود را به فروش رسانده یا اصلا قصد داشته تا پایان سال ۲۰۲۰ چه تعدادی را به فروش برساند؛ چیزی که مسلما می‌دانیم این است که امکان ندارد این گوشی‌ها بتوانند فروش ۳۶، ۳۲، ۳۸ و ۴۰ میلیونی گوشی‌های گلکسی اس ۱۰، اس ۹، اس ۸ و اس ۷ را پشت سر بگذارند!

عجیب اما واقعی؛ اس ۲۰ اولترا پرفروش‌ترین گلکسی سری اس ۲۰ است!

معمولا شرکت‌هایی که چندین مدل از پرچم‌دارهای خود را روانه بازار می‌کنند، بیشتر فروش خود را با مدل کوچک‌تر و ارزان قیمت‌تر تجربه می‌کنند. این در حالی است که در رابطه با گوشی‌های جدید سامسونگ همه چیز برعکس پیش رفت! اس ۲۰ اولترا یک هیولای ۶.۹ اینچی واقعی است و کاملا طبیعی است هر کاربری بخواهد تجربه استفاده از آن را داشته باشد، هرچند قیمت پایه ۱۴۰۰ دلاری آن مسلما خیلی‌ها را از رویای داشتن آن دور کرد!

اما دوربین ۴ گانه ۱۰۸ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری دیجیتال، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، یکی از بهترین و بزرگ‌ترین نمایشگرهای تاریخ گوشی‌های هوشمند، قدرت سخت‌افزاری فوق‌العاده، پشتیبانی از اینترنت ۵G و بسیاری از موارد دیگر باعث شد قیمت ۱۴۰۰ دلاری این محصول تنها چیزی باشد که به چشم نیاید! در واقع کاربران بیشتر به این مدل روی آوردند تا مدل استاندارد و پلاس و این در نوع خود بسیار جالب است!

به نظر می‌رسد سامسونگ اصلا انتظار چنین اتفاقی را نداشت و بر اساس انتظارات خود احتمالا منتظر فروش بالای گلکسی اس ۲۰ پلاس بود! اما می‌بینیم که چنین اتفاقی رخ نداد و مدل اولترا بیش از ۵۰ درصد پیش‌خریدهای این سه گوشی را ازآن خود کرد! اما این اتفاق برای سامسونگ بهتر هم هست چون فروش بالای این گوشی گران قیمت باعث افزایش بیشتر سود سامسونگ می‌شود!

نکته بسیار مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کنیم این است که در بین سفارشات برای خرید این گوشی‌ها، تقاضا برای خرید دو مدل کوچک‌تر بسیار کم است و این اصلا ربطی به ویروس کرونا ندارد چون این کمبود تقاضا در مقایسه با مدل اولترا است!

اگرچه این اتفاق ممکن است به خاطر جذابیت بیش از حد مدل اولترا به نسبت این دو گوشی باشد، اما نباید تاثیر تخفیف‌های استثنائی گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ را نادیده گرفت! این گوشی‌ها که در حال حاضر هم از نظر قدرت و هم کیفیت می‌توانند پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشند، بسیار جذاب‌تر از گذشته به نظر می‌رسند چون قیمت پایینی دارند و لذا کاربران برای خرید تصمیم می‌گیرند یا گلکسی اس ۲۰ اولترا را خریداری کنند و یا اصلا هزینه را تا حد زیادی کاهش داده و سری اس ۱۰ یا نوت ۱۰ را خریداری کنند!

اینطور که به نظر می‌رسد ظاهرا باید منتظر باشیم هواوی با گوشی‌های سری P40 و یا شیائومی با گوشی‌های فوق‌العاده قدرتمند، با کیفیت و جذاب خود، در برخی از بازار‌ها از سامسونگ نیز پیشی بگیرند و این اصلا اتفاق عجیبی نخواهد بود. این نشان می‌دهد ویروس کرونا تنها مشکلی نیست که سامسونگ باید با آن دست و پنجه نرم کند و سری اس ۲۰ تازه بعد از برطرف شدن این بیماری وارد فاز جدیدی از مشکل شده و با چالش‌های بسیار بزرگ‌تری مواجه خواهند شد!

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا سامسونگ با افزایش قیمت گوشی‌های سری اس ۲۰ و حذف مدل اقتصادی کار اشتباهی کرده؟ یا ویروس کرونا را تنها دلیل فروش کم این محصولات می‌دانید؟

