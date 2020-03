تا همین چند سال پیش دوربین خوب فقط در گوشی‌های پرچمدار پیدا می‌شد و اگر به عکاسی علاقه داشتید، باید حتما یک گوشی گران‌قیمت تهیه می‌کردید. اما به مرور پیشرفت فناوری و رقابت شدید بین تولید کنندگان پای دوربین‌های با کیفیت را به گوشی‌های میان‌رده هم باز کرد و حالا تعجبی ندارد که ببینیم یک گوشی با نصف قیمت محصولات پرچمدار، می‌تواند عکس‌هایی با کیفیت نزدیک به آنها ثبت کند. هواوی نوا ۵T یکی از میان‌رده‌های بازار است که بر اساس مشخصات سخت‌افزاری دوربینی که دارد، به نظر می‌رسد قادر باشد نیازهای بیشتر کاربران را در حوزه عکاسی تامین کند.

در این مطلب می‌خواهیم ببینیم مشخصات جذاب دوربین این گوشی در واقعیت هم به همان خوبی هستند یا خیر و چندتایی از نمونه عکس‌های ثبت شده با دوربین را مشاهده کنیم. در ادامه با دیجی‌کالا مگ همراه شوید.

مشخصات سخت افزاری دوربین نوا ۵T

قبل از پرداختن به عملکرد دوربین در دنیای واقعی بد نیست ببینیم دوربین این گوشی روی کاغذ چه مشخصاتی دارد.

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی مجهز به لنز با ضریب اف ۱.۸

دوربین ۱۶ مگاپیکسلی عریض مجهز به لنز با ضریب اف ۲.۲

دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو مجهز به لتز با ضریب اف ۲.۴

دوربین ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی

دوربین نوا ۵T علاوه بر مشخصات سخت افزاری، قابلیت‌های نرم افزاری متنوعی هم دارد که به بهبود عکس‌های خروجی کمک می‌کنند. مواردی مثل پیکسل بینینگ و حالت شب برای بهبود جزئیات و نوردهی، فناوری +HDR برای افزایش کنتراست و هوش مصنوعی که با تکیه بر توان بالای چیپست قدرتمند دستگاه، با تشخیص سوژه و موقعیت نتیجه نهایی را بهتر می‌کنند.

اما این همه‌ی آن چیزی نیست که کیفیت تصویربرداری دوربین یک گوشی را مشخص می‌کند و مواردی هم هستند که فدا شده‌اند تا شرکت سازنده بتواند قیمت نهایی محصول را کاهش دهد؛ مواردی مثل اندازه سنسور یا لنزهای تحت لیسانس شرکت لایکا.

بنابراین تا زمانی که نمونه عکس‌های دوربین را در دنیای واقعی ندیده باشیم، نمی‌توانیم بگوییم نوا ۵T از نظر کیفیت تصویربرداری نسبت به قیمت خود عملکرد خوبی دارد یا خیر.

نمونه عکس‌های دوربین هواوی نوا ۵T

هرچند دوربین اصلی نوا ۵T به یک حسگر ۴۸ مگاپیکسلی مجهز است، اما این گوشی هم مثل بسیاری از محصولات امروزی به شکل پیش‌فرض هر ۴ پیکسل را به یک پیکسل بزرگتر تبدیل می‌کند و به شکل پیش فرض عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی تحویل می‌دهد.

در نور کافی و زمانی که کنتراست شدیدی در تصویر نباشد و سوژه هم نزدیک باشد، نتیجه همانطور که انتظار می‌رفت فوق‌العاده است. تصویر از جزئیات کافی برخوردار است، دوربین سنجش عمق به خوبی سوژه را تشخیص داده و اطراف آن را محو کرده و هوش مصنوعی اندکی رنگ و لعاب عکس را جذاب‌تر می‌کند.

دوربین به شکل پیش فرض روی حالت ۱۲ مگاپیکسلی عکاسی می‌کند تا قادر باشد هر ۴ پیکسل را یک پیکسل بزرگتر در نظر بگیرد و با این کار کیفیت را افزایش دهد. البته شما می‌توانید به شکل دستی به شکل ۴۸ مگاپیکسلی عکاسی کنید، اما این موضوع فقط باعث می‌شود خروجی یک عکس بزرگتر باشد و از نظر کیفیت تفاوت محسوسی ایجاد نمی‌کند.

اما اگر کمی از شرایط ایده‌آل فاصله بگیریم و سوژه دورتر باشد، یا کنتراست تصویر بیشتر باشد چطور؟

در این حالت باز هم تفاوت محسوسی بین دو تصویر ۴۸ و ۱۲ مگاپیکسلی وجود ندارد. البته حالت ۴۸ مگاپیکسلی با ۲ گزینه قابل انتخاب است. حالت معمولی و حالت AI Ultra Clarity که به شما امکان می‌دهد تا ۳ ثانیه به جذب نور ادامه دهید و تصویر واضح‌تری داشته باشید. اما حتی استفاده از این حالت هم باعث نشد خروجی ۴۸ مگاپیکسلی از ۱۲ مگاپیکسلی کیفیت بهتری داشته باشد و تنها تفاوت فقط در اندازه دو عکس است.

علاوه بر این باید توجه داشته باشید که وقتی روی حالت ۴۸ مگاپیکسلی عکاسی می‌کنید امکان انتخاب لنز عریض یا بزرگنمایی ۲ تا ۱۰ برابر را هم از دست می‌دهید. بنابراین توصیه می‌کنیم به همان تنظیمات پیش فرض دوربین بسنده و از انتخاب رزولوشن‌های دیگر صرف‌نظر کنید.

دوربین فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی فضای بسیار بیشتری را در قاب جای می‌دهد و نکته‌ی مثبت اینکه از نظر کیفیت عکاسی با دوربین اصلی فاصله زیادی ندارد. البته به هر حال با توجه به فوق عریض بودن لنز شاهد مقداری اعوجاج در گوشه‌های تصویر هستیم که غیر از این هم انتظار نمی‌رود.

لنز بعدی که می‌توانید انتخاب کنید برای عکاسی ماکرو از فاصله ۴ سانتی‌متری کاربرد دارد. هرچند از این فاصله جزئیات بسیار بهتر از حالت عادی ثبت می‌شوند، اما باز هم فاصله میزان جزئیات در این حسگر ۲ مگاپیکسلی با دوربین‌های دیگر تا حدی محسوس است. با این وجود می‌توانید با دوربین ماکرو سرگرم شوید و عکس‌های جذابی ثبت کنید که با دوربین‌های دیگر امکان پذیر نیستند.







برای مقایسه سعی کردیم با دوربین اصلی و ماکرو از فاصله نزدیک عکاسی کنیم. در ادامه می‌توانید ببینید که دوربین ماکرو می‌تواند روی نزدیک‌ترین نقطه به دوربین فوکوس کند اما فوکوس دوربین اصلی روی نقطه دورتری است.

در نهایت به دوربین تشخیص عمق می‌رسیم که به دستگاه امکان می‌دهد با دقت بالایی سوژه را تشخیص داده و مثل یک دوربین حرفه‌ای عکاسی زمینه سوژه را با کمترین خطای ممکن تار کند.

















برش صد درصد تصویر زیر نشان می‌دهد دوربین تشخیص عمق میان‌رده هواوی با چه دقت خوبی سوژه را به درستی تشخیص داده و زمینه آن را تار کرده است.

حتی اگر دوربین را با تشخیص موهای سوژه به چالش بکشیم باز هم سربلند بیرون می‌آید و عملکرد دقیقی از خود نمایش می‌دهد.

اینکه گوشی زمینه سوژه را به شکل نرم افزاری تشخیص بدهد و محو کند یا این کار را با استفاده از لنز تشخیص عمق انجام دهد در سلفی‌ها کاملا مشخص است. جایی که اینکار به شکل کاملا نرم افزاری انجام می‌شود و لنزی برای تشخیص عمق وجود ندارد.

در تصویر بالا بخشی از موهای سوژه هم به اشتباه همراه با زمینه محو شده است. در تصویر بالا ضمنا از روتوش خودکار استفاده شده که جوش و ایرادات این چنینی را تا حدی محو می‌کند. برای مقایسه تصویر زیر را ببینید که بدون استفاده از روتوش خودکار و قابلیت محو کردن زمینه ثبت شده است.

اما در مجموع دوربین ۳۲ مگاپیکسلی جلوی بدنه به خوبی دوربین اصلی دستگاه عکاسی می‌کند و به راحتی می‌تواند نظر شما را جلب کند.

ناگفته نماند که گوشی‌های هواوی به طور کلی موقع عکاسی از نظر اشباع بودن رنگ‌ها جایی بین سامسونگ و اپل قرار می‌گیرند. یعنی رنگ‌ها هرچند مثل دوربین آیفون به واقعیت نزدیک هستند، اما دوربین کمی آنها را به شکل اشباع شده ثبت می‌کند. اگر شما خروجی دوربین گوشی‌های سامسونگ را با رنگ‌های به شدت اغراق شده دوست دارید کافی است حالت AI Camera را فعال نگه دارید تا دوربین میزان اشباع رنگ‌ها را بیشتر کند.

اما جای دیگری که دوربین نوا ۵T عملکرد قدرتمندی از خود به نمایش می‌گذارد هنگام عکاسی در شب است، یعنی درست جایی که بیشتر گوشی‌های میان‌رده بازی را به پرچمداران واگذار می‌کنند. اما نوا ۵T حتی بدون فعال کردن حالت شب هم در نور کم عالی عکس می‌گیرد!

گوشی به خوبی می‌تواند نویز را از عکس‌های شب حذف کند، بدون اینکه جزئیات بیش از حد فدا شوند یا عکس حالت آبرنگی پیدا کند. اما توان واقعی دوربین این میان‌رده وقتی نمایان می‌شود که حالت شب را فعال کنید و نتیجه باز هم بهتر شود.

البته طبعا اگر حالت Super Night Mode را در نوا ۵T با پرچمداران هواوی و شرکت‌های دیگر مقایسه کنید میزان جزئیات و کیفیت آنها پایین‌تر است، اما در مقایسه با گوشی‌های میان‌رده نوا ۵T به راحتی نمره قبولی را دریافت می‌کند و قادر است بیشتر کاربران را راضی کند.

ویدیوهای ضبط شده با این دوربین هم جایی بینابین قرار می‌گیرند. رنگ‌های ویدیو نسبت به واقعیت کمی اشباع‌تر هستند. لرزشگیر نرم‌افزاری تا حدی موثر است اما نه به خوبی پرچمداران امروزی. میزان جزئیات هم اگر دوربین را زیاد حرکت ندهید راضی کننده هستند و در غیر این صورت به هیچ عنوان.

دانلود mp4

اگر هنوز دوست دارید نمونه عکس‌های بیشتری از دوربین نوا ۵T ببینید به گالری پایین مراجعه کنید. همچنین در این مطلب می‌توانید عملکرد نوا ۵T را در اجرای بازی‌های سنگین مطالعه کنید و در ویدیوی بررسی نوا ۵T می‌توانید با بقیه ویژگی‌های میان‌رده هواوی آشنا شوید.



























